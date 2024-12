Se filtraron audios de Kueider de una presunta conversación por negociaciones políticas con Karina Milei

Tras el escándalo por el caso de Edgardo Kueider, el senador peronista que fue detenido en Paraguay con 211.000 dólares, 3.900.000 de guaraníes y 646.000 pesos sin declarar, se difundieron audios que dejarían entrever un vínculo y negociaciones políticas entre el legislador y la hermana del presidente Javier Milei.

Los audios que salieron a la luz, revelados por Rolando Graña en GPS por A24, refieren a la campaña electoral de 2023 y sugieren que el senador ahora detenido no respondía al kirchnerismo y que, por el contrario, negociaba con el espacio de La Libertad Avanza (LLA).

Por el caso Kueider, el Gobierno pediría la destitución de todos los legisladores con causas judiciales abiertas: "Fuera las ratas"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Hola Karina, ¿cómo andás? Si querés nos juntamos la semana que viene, no sé quiénes dicen que se juntaron conmigo, pero esta última semana han estado pidiendo fundamentalmente de mi lado que ayude a terminar de inscribir el PCP (Partido Conservador Popular), porque no se estaban inscribiendo", se escucha en el primero de los presuntos audios del senador.

En la misma línea, el legislador señaló: "Por eso te preguntaba cómo ibas con lo tuyo el otro día, porque, en teoría, estaban ahí en una interna de apoderados, no sé cómo venía la mano, y yo no me estaba metiendo pero me pidieron de mi lado que ayude a que se inscriban, porque estaban para jugar eso para garantizar la candidatura de (Sebastián) Etchevehere que iría con Milei".

Si bien no salieron a la luz los presuntos audios de Karina correspondientes a dichas conversaciones, a partir de otro de Kueider se puede inferir que la hermana del mandatario le habría reclamado al legislador por una publicación de los medios, la cual él negó rotundamente.

"Hola Karina, mirá, esa agencia NOVA, vos te tenés que fijar qué medio publica qué cosa y de ahí darle o no entidad. Hay algunos medios que escriben lo que se les canta el traste, cualquier verdura y si uno se detiene en cada publicación de cada tipo de medio, estamos en el horno", manifestó.

En otro de los audios difundidos, Kueider le habría recordado a la hermana del libertario que "la estrategia es la misma y que lo que hablamos es siempre lo mismo". "Me sirve Milei jugando y una elección simultánea y con él jugando, armando una lista acá en Entre Ríos, sino es muy difícil".

"En ese caudal todos tienen votos, pero el que es el elector de ese espacio es Milei, y es el tipo que te va a arrastrar acá en Entre Ríos un porcentaje importante que permite desnivelar. Esa es la estrategia, siempre lo fue y siempre lo hablamos en esos términos. Yo en otros términos no hablé nada, así que si eso se da le metemos ficha como siempre", expresó.

Kueider, en su descargo, le señaló a la actual Secretaria General de la Presidencia que partía "de una nota periodística de un medio poco serio", la cual "no tiene ningún sustento en la realidad".

"Conversaciones no hay. ¿Para qué Milei haga qué? sino ya lo hubiéramos hablado, y sería yo el que hubiera hablado. De hecho ya te conté que una vez me llamaron los de Milei que querían plata y les dije 'cuando presenten las listas en Entre Ríos hablamos', antes no, porque no voy a estar bancándole la campaña y el armado para que después arreglen con (Rogelio) Frigerio", profundizó.

"Si es culpable, hasta dos años y medio de prisión", dijo el juez paraguayo del caso Kueider

"Es así de clarito y no hubo ningún cambio. Creo que no deberías tomar en cuenta algunas publicaciones periodísticas, porque sino eso te lleva a interpretar erróneamente y a decir y a opinar equivocadamente", la corrigió.

Parar cerrar, continuando con las negociaciones políticas, aclaró: "Por otro lado, Frigerio no es el favorito de (Gustavo) Bordet, para nada, Bordet está más preocupado que nadie para ver cómo definimos la estrategia electoral para ganar las elecciones, sino no estaría hablando de la conveniencia de que se presente Milei, que sea candidato nacional y tenga lista en Entre Ríos. Sería una incoherencia, contradicción más que incoherencia".

AS./fl