Victoria De Masi: “Karina Milei es despiadada”

Victoria De Masi habló de su último libro publicado en el que armó un perfil periodístico de Karina Milei. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) sostuvo que la hermana del Presidente ”no tiene ningún tipo de formación política, no sabe nada de economía, pero genera relaciones de confianza y es muy buena rosqueando”. Además, dijo que no le sorprendería que en 2027 haya una boleta Milei-Milei. Por otra parte, señaló que Santiago Caputo “entendió cómo capitalizar las emociones en esta era tan emocional, para que funcionen como herramienta de campaña”, aunque, en este momento, piensa que existe un “ruido generacional” dentro del triángulo de hierro Karina-Caputo-Javier.

Victoria De Masi nació en Tierra del Fuego, es periodista y escritora. Actualmente es redactora en DiarioAr y, además, coordina el espacio de Capacitación y Debate periodístico Club En Movimiento. Antes trabajó en el diario Clarín y, el año pasado, cubrió la campaña presidencial de La Libertad Avanza. En 2006 publicó el libro “Carlitos Way: vida de Carlos Nair Menem” y recientemente acaba de publicar su último libro “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana”.

-Contanos quién es Karina Milei después de toda la investigación que hiciste.

-Karina Milei es una presencia omnipresente, como bien vos mencionaste antes. Es alguien que se las arregla para no estar pero que está todo el tiempo. A mi siempre me interesó su figura, sobre todo el año pasado en campaña. Allí era esta mujer que orbitaba alrededor de quien entonces era candidato y que finalmente llega a la presidencia. Me interesó esta relación filiatoria, amorosa, esta sociedad política entre dos hermanos, por lo que finalmente terminé escribiendo su perfil periodístico, que se publicó hace poco y que está generando bastante repercusión.

-Entiendo el perfil psicológico que une a Javier con su hermana. Mi pregunta es: ¿Puede una persona cuya visibilidad era fabricar tortas, tener cierto grado de ocultismo, convertirse en una especie de segundo gran poder dentro del Gobierno? ¿O es simplemente un poder delegado por la necesidad emocional del propio presidente? ¿Ella tiene un peso específico político?

-Si, lo tiene. Karina Milei es la temperatura del perímetro del poder en este momento. Es la persona a través de la cual se llega al Presidente. Funciona como una especie de tranquera en el camino para llegar a Milei. Digamos que hay como tres maneras de llegar a él y todas dependen de Karina. Hay dos que conducen a la muerte política si vos querés correr a Karina Milei o saltearla, bueno, vas a terminar expulsado del movimiento. Ahora, si aportas ideas y soluciones, y en tanto no le pidas nada a cambio, eso te asegura la permanencia en esta estructura de gobierno, que está por cumplir un año.

-Lo que pregunto es quién es ella, no quien es ella para Milei. ¿Qué formación tiene políticamente?

-Siempre me resulta muy interesa esta pregunta en esta instancias de las entrevistas porque parece que es muy difícil entender que una mujer, que es Licenciada en Relaciones Públicas -título obtenido en la UADE en el año 2002-, que hizo un curso de Ceremonial y Protocolo, que tiene un posgrado en Organización de Eventos, que estudió 5 años Repostería y que tiene un pasado cuentapropista, llegue a este lugar de poder. Sí, es posible. La democracia funciona. Tiene una capacidad de trabajo descomunal. No tiene ningún tipo de formación política, no sabe nada de economía, pero genera relaciones de confianza y tipos de trabajo que hacen que la gestión funcione.

-Entiendo las condiciones de posibilidad que la colocan allí y que eso es parte de la democracia, pero ¿quién es ella en verdad? ¿Es inteligente? ¿Aprende rápido? ¿Cuáles son los atributos que tiene?

-Karina es inteligente, es una persona que aprende rápido, es alguien que encaró dos campañas en tres años. La primera colocó a Javier Mieli en el Congreso, la segunda en la Casa Rosada, y en pocos meses armó un partido propio de alcance nacional. No tiene interés en la política, pero es muy buena rosqueando, y llegó al lugar que llegó porque evidentemente tiene la confianza total del Presidente de la Nación y porque supo armar un equipo de trabajo que funciona como su brazo armado. Es despiadada. Es implacable. Es absolutamente intuitiva. Es muy perceptiva y su manejo del poder pasa por esos lugares. No es un cráneo político. No tiene nada que ver con aquellas mujeres que llegaron a lugares de poder e hicieron política desde esas posiciones.

-Alejandro Gomel: ¿Pensás que Karina Milei es una potencial candidata? ¿O pensás que después del acto con algunos tropiezos que tuvo el 28 de septiembre en Parque Lezama pudo haber quedado relegada esa idea?

-Vos te referís a la primera aparición en público de Karina Milei, donde le habló a la militancia por primera vez. Ahí me parece que quedó muy en claro que Karina carece del don de la oratoria y de la locuacidad. Ese día estaba engripada, pero bueno… Evidentemente le cuesta la exposición pública. Quizás, esa sería, en parte, la explicación de por qué no habla. Porque de repente estamos hablando mucho de la Secretaría General de la Presidencia, de un área de la que no se ha hablado tanto en gestiones anteriores. Bueno.. quizás no da entrevista porque ahí la vemos… no es locuaz.

-Yo no la veo como candidata pero en La Libertad Avanza puede pasar cualquier cosa. Me parece que Karina Milei en el rol que cumple ahora, que es ser un vértice en este triángulo de hierro, llegar al Congreso de la Nación, no es una función utilitaria para el Presidente. Pero ¿quién sabe en 2027? Me parece que es ahí donde LLA está poniendo el ojo, respecto de Karina Milei.

A mi no me sorprendería que en 2027 haya una boleta Milei-Milei. Por el mapa que yo pude armar de Karina Milei, donde ella está en el centro y veo quienes orbitan a su alrededor, no me sorprendería y por eso me permito pensarlo.

-Claudio Mardones: En relación al triángulo de hierro que está constituido por Javier Mieli, Karina Milei y Santiago Caputo ¿Como es la relación entre estos dos últimos?

-Sobre Santiago Caputo tengo varias cosas para decir. Últimamente veo que Carlos Pagni lo menciona como “El mago del Kremlin" en relación al título de la novela del italiano Giuliano Da Empoli. Y Crisis Revista lo describe como “El mago de Oz”. A mi me parece que Caputo es las dos cosas: es un estratega y alguien que mantiene relaciones con diferentes actores, incluso con aquellos que Milei desprecia.

Lo que hizo que la relación entre Santiago Caputo y Karina sea tan fuerte, es que son las únicas dos personas que, para el año 2022, creían que Javier Milei iba a ser presidente. Karina Milei porque es devota de su hermano, y Santiago Caputo porque estaba leyendo algo que pasaba en ese momento y que trascendía la cuestión del focus group, de la filmina.. era la manera de capitalizar, para su candidato, la ira de la sociedad. Entendió cómo usar esa emoción en esta era de emociones para que funcionara como herramienta de campaña. Entonces, mientras Karina Milei organizaba la agenda personal y la agenda mediática de su hermano, Santiago Caputo empezó a tirar ideas sobre cómo capitalizar esas emociones que estaban latentes en la sociedad, donde encima veníamos de la Pandemia. Ese fue el primer vínculo entre ellos. Me parece que lo que hay ahora es un ruido generacional.

El trabajo de Karina Milei, este año, desde la Secretaría General de la Presidencia funcionó en dos sentidos: primero se ocupó de la proyección internacional de su hermano, es decir: hacerlo famoso; y por otro lado, armó el partido de La Libertad Avanza.

-CM: Exactamente. Con un dispositivo de poder en donde Martin Menem, reelecto en como Presidente en la Cámara de Diputados, parece que juega un rol tan importante como el de Santiago Caputo. ¿Es así?

Exactamente. Karina saca a Lule Menem, después de cuatro décadas en el Senado de la Nación como asesor y lo nombra Subsecretario de Gestión Institucional. La gestión institucional de Menem este año, fue dedicarse a armar un partido. Por otro lado, tenes a Santiago Caputo que maneja esta tropa digital que hizo la diferencia en la campaña del año pasado. Y lo que pasó con la presentación de Las Fuerzas del Cielo, que es una organización pensada por Santiago Caputo, generó mucha tensión con el armador de la política tradicional en territorio bonaerense, que es Sebastián Pareja.

Digo que la tensión es generacional porque Karina necesita las dos cosas. Necesita ese manual de la vieja política y necesita esa sangre joven, fresca y digital que hizo mucho el año pasado para que Javier Milei llegara a la presidencia.

-¿Cuáles son los puntos de diferencia generacional que encontrás entre Karina Milei y Máximo Kirchner?

-Yo creo que la diferencia es radical. Ahí no hay ningún punto de similitud entre una persona y otra. Maximo Kirchner tuvo su momento épico de gloria y además es hijo de. Karina Milei es un personaje en desarrollo y es la hermana de. Para hacer algunos paralelismos, me parece que nos falta un poco de tiempo, es temprano. Ahora si la última encarnación del peronismo, que es el cristinismo, tuvo a su jefa que es Cristina Fernández de Kirchner, bueno.. La Libertad Avanza tiene a su “El jefe”, así, en masculino.

