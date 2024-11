El mensaje de Karina a los propios, un Milei para Cristina y la desorientación peronista

Hubo una actividad que pasó casi inadvertida. Jóvenes de los seis distritos fundantes de La Libertad Avanza tuvieron su primer encuentro para pensar en lo que viene. Había militantes de La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal. Ninguno conocido. Ninguno de los que vienen sobresaliendo en redes sociales y en la opinión pública por polémicas como el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo como brazo armado del Presidente. Y allí, con ellos, estuvo Karina Milei. Aunque solo se habló del acto de presentación del espacio a nivel nacional, esta fue la segunda actividad con la que El Jefe desembarcó en Córdoba. No hubo frases controversiales ni recortes del acto para provocar. Todo un mensaje de diferenciación de cómo se mueve la principal responsable (tal como lo admite Javier Milei) de la llegada a Balcarce 50.

Cuando se le da todo el crédito del triunfo a las redes sociales y sus personajes libertarios, la figura de Karina Milei queda relegada. Esta semana, un intendente recordaba las dos veces que recibió a la ahora secretaria general de la Presidencia en su municipio a principios de 2023. Se trata de un jefe distrital peronista que aceptó las órdenes de dividir al electorado de derecha y ayudar a armar un espacio a los libertarios. El objetivo se cumplió en el territorio bonaerense que se pudo conservar, pero la ola violeta que ellos mismos ayudaron a generar terminó haciéndolos perder la elección nacional.

Y para eso, hubo mucho más que redes sociales y el Gordo Dan. Karina lo sabe y por eso va al territorio, a la política tradicional y hace gestos como los de mostrarse con jóvenes comandados por Sharif Menem, quien junto a ella pidió “dar la batalla cultural en cada rincón de la Argentina, pero sin egos y sin soberbia”. Teléfono para el grupo de jóvenes tuiteros, youtubers y funcionarios que pasan todos los días por la oficina del primer piso de la Casa Rosada que ocupa Santiago Caputo a recibir órdenes.

Y aunque estos personajes puedan aparecer en las listas (hay casilleros de sobra para completar), la propia Karina Milei suena cada vez más fuerte para la competencia. Algunos la tratan de convencer para dar la pelea en la provincia de Buenos Aires. Se entusiasman con un Milei vs. Kirchner.

Este mismo intendente peronista que conoció a Karina, pero no la volvió a ver hablaba también esta semana del desorden y desconcierto que tiene el espacio aún en la provincia en donde deberían tener un triunfo garantizado. Detallaba lo difícil que es batallar contra el gobierno nacional. “Toto Caputo volvió a tirarnos por la tasa vial. Apenas es el 2% de un 38% de impuestos que tiene el precio de la nafta, pero nosotros somos los malos. Quise coordinar una respuesta con todos los intendentes, pero es imposible. Si está Mario Secco, no está Julián Álvarez. Si está Mayra Mendoza, no está Jorge Ferraresi. No podemos ni organizarnos contra el endeudador serial”. Era martes a la tarde, cuando en ese mismo momento, este jefe comunal miró el teléfono y vio un nuevo cruce por redes sociales de Mayra Mendoza hacia Axel Kicillof.

La disputa entre los laderos de Cristina Kirchner, la propia titular del PJ nacional y el gobernador bonaerense está lejos de tener un cierre. Este fin de semana le dejaron claro a Kicillof que ni siquiera puede lanzar mesas distritales. Su suerte está atada a la decisión K y parece que ya no corre más con esa suerte. “¿Mesas distritales de Kicillof? ¿En Hurlingham, donde quedan pendientes cinco obras provinciales?”, lanzaron desde La Cámpora por el acto del viernes de Kicillof. También lo miran con desconfianza por la decisión de Jorge Ferraresi de romper el bloque peronista en Lanús. “No puede hacerse el distraído de la ruptura que está avalando”, dicen en el Instituto Patria.

La desorientación peronista es tal que diez días atrás el gobernador bonaerense reunió a 40 dirigentes para discutir cómo votar y cuándo. El problema surgió cuando quedó demostrado que había tantas alternativas como voces. Pero aún más cuando quedó claro que nadie tiene idea de qué es lo mejor para poder ganar la elección. Las opciones son tantas que van hasta un planteo de Máximo Kirchner de convocar a una reforma de la constitución provincial. ¿Por qué? Eso haría que con la lista de diputados nacionales despegada de la Boleta Múltiple Partidaria para cargos provinciales (conocida como sábana) pueda haber una categoría que unifique las ocho secciones, la de convencionales constituyentes y que empuje los votos.