El peronismo se reunió para levantar en alto la bandera de la soberanía

Se realizó el encuentro bajo la denominación “Soberanía Argentina para el Nuevo Mundo” organizado por Centro de Política Exterior Peronista “Juan Atilio Bramuglia” que coordinan Eduardo Valdés, Dolores Gandulfo y Matías Capeluto con la participación del ex canciller y ministro de Defensa Jorge Taiana, la ex vice canciller Cecilia Todesca Bocco, el ex embajador ante la ONU Alberto D'alotto, el ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona, la ex gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone y los ex combatientes Edgardo Esteban, quien fue director del Museo Malvinas y el diputado nacional Aldo Leiva.

La bienvenida estuvo a cargo de la senadora nacional y Presidenta del Instituto Nacional “Juan Domingo Perón”, Lucía Corpacci, quien destacó: “Ojalá podamos generar espacios de pensamiento y discusión como este a lo largo y a lo ancho del país que nos refresque la memoria para seguir defendiendo lo que queremos para nuestra Argentina. La soberanía no debe estar nunca en discusión, las Malvinas no deben estar nunca en discusión y sobre esa bandera nos plantamos”.

Luego tomó la palabra el diputado Nacional Eduardo Valdés, que destacó las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre esta cuestión: “Un pueblo con soberanía significa ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin su venerable vejez”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A continuación Dolores Gandulfo destacó que el día de la fecha se conmemora también el día de la gratuidad universitaria: “pensar la soberanía implica identificar los puntos principales a defender por parte de nuestro país, en lo que hace tanto a cuestiones tangibles, como en el caso de conflictos territoriales, como intangibles, en situaciones que hacen a la imagen internacional de nuestro país y su legitimidad a la hora de debatir agendas regionales y globales”.

El panel de expositores estuvo conformado por Rosana Bertone, Aldo Leiva, Edgardo Esteban, Cecilia Todesca, Alberto D’Alotto y Guillermo Carmona.

Rosana Bertone, ex Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se presentó como una militante de la causa Malvinas y afirmó: “La defensa de la soberanía se realiza con un abordaje multinivel. Unámonos en la defensa de la soberanía nacional, seamos una muralla realmente fuerte para que estas políticas que avasallan nuestra soberanía no puedan llevarse adelante”.

Aldo Leiva, Diputado Nacional y veterano de la Guerra de las Malvinas narró sus sensaciones al participar con solo 19 años del conflicto bélico que enfrentó a Argentina y el Reino Unido. Luego indicó: “Es muy importante que nosotros como movimiento podamos llevar a la práctica el trasvasamiento generacional porque sin ninguna duda son las futuras generaciones las que nos van a llevar a generar nuevos ámbitos de debate sin resignar nunca nuestra soberanía para que podamos como peronistas lograr lo que Perón también nos enseñó que debemos luchar por una Patria Libre, Justa y Soberana”.

A su turno Edgardo Esteban, veterano de la Guerra de las Malvinas y ex director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur desde 2020 hasta 2024 destacó la presencia de dos ex combatientes en el encuentro y puso de relieve el hecho de que uno de ellos sea Diputado Nacional. “Malvinas es soberanías: soberanía popular, soberanía territorial, soberanía marítima, soberanía política, soberanía económica, soberanía educativa, y fundamentalmente tenemos que trabajar para que sea la soberanía comunicacional, como empezar a instalar esa pertenencia y esa identidad que tenemos con Malvinas”, aseguró Esteban.

Cecilia Todesca, ex Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, abordó la cuestión de la soberanía desde una perspectiva económica a nivel productivo nacional y a nivel comercial internacional. Todesca señaló que para defender de manera categórica la soberanía “hay una tarea de coordinación de políticas y una idea de estrategias que es esencial. Se puede tener los mejores ministras, el mejor organigrama, las mejores ideas, pero si no hay coordinación en serio y en distintos niveles, la cosa no funciona”.

Alberto D’Alotto, diplomático y ex Vicecanciller de la Nación señaló: “Conmemoramos el día de la Soberanía Nacional en tiempos realmente oscuros, no sólo por lo que vive el país y la profundización de las divisiones argentinas que alienta este gobierno, sino por el rol que se pretende hacerle jugar a la Argentina en el mundo, que implica la resignación de la capacidad soberana de nuestro país”.

Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur destacó el accionar de Juan Atilio Bramuglia por la causa Malvinas en su gestión como Canciller de la Nación y remarcó: “Es muy importante que nosotros incorporemos en una estrategia nacional el factor de la situación internacional para generar un correcto aprovechamiento de las oportunidades que brinde el escenario internacional, un escenario muy cambiante”.

Al panel de expositores le siguieron discursos en el “Atril Peronista” a cargo de distintas compañeras y compañeros, que profundizaron acerca de la coyuntura de la política exterior argentina y el rol de la soberanía en este contexto internacional. En este sentido se expresaron Claudio Martinez, Sol Magno, Francisco Taiana, Mariana Altieri, Pablo Tettamantti y Jorge Rachid.

Claudio Martínez reivindicó la soberanía del conocimiento en la ciencia y mostró a eminentes científicos argentinos formados en la Universidad Pública herederos de aquellos tres premios Nobeles de Ciencias Bernardo Houssay, luis Leloir y César Milstein.

Sol Magno indicó: “Somos parte de una generación que se formó políticamente y militó en un contexto de defensa de la soberanía. La preocupación hoy pasa por salir de estos meses de ofensiva y pasar a pensar en este mundo, en dónde está Argentina hoy y cuál va a ser la inserción soberana de Argentina”.

Por su parte, Francisco Taiana sostuvo: “Tenemos que llevar a cabo una reinterpretación de la tercera posición, fundamentalmente porque no estamos ante una nueva guerra fría. La realidad fundamental que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en las próximas décadas es radicalmente distinta, porque no estamos ante la competencia de dos superpotencias, sino que estamos ante la emergencia de un mundo multipolar”.

Mariana Altieri destacó: “La tercera posición y la autonomía para nosotros no solamente es ser neutrales, no es una política reactiva frente a ese momento de mundo bipolar o frente al mundo que tenemos hoy, no es solamente defensiva, era una definición propia de política, que tenía que ver con una posición frente al mundo, con un diagnóstico acertado del mundo, pero también con un modelo de desarrollo interno que hablaba de una sociedad en la cual el individuo era muy importante para el peronismo pero en una comunidad, que se realizaba en esa comunidad”.

Seguidamente, Pablo Tettamanti aseguró: “El tema de la soberanía, de la tercera posición, no es neutral, es ir a defender lo mío. Soy soberano porque tomo decisiones, a veces voy a apoyar a uno y a veces voy a apoyar a otro, pero no voy a hacer lo que me dicen de afuera, eso no es soberanía”.

El cierre del evento estuvo a cargo de Jorge Taiana, ex Canciller de la Nación, quien señaló que los países no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes, y llamó a reflexionar sobre la política exterior que lleva adelante el país.

Frente a un contexto hostil como el que vivimos resulta más necesario que nunca generar estos encuentros en donde destacar las coincidencias y los desafíos que tenemos en términos políticos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para defender la soberanía argentina y nuestros intereses nacionales.

Gi