Eduardo Valdés: "Lo peor de la injusticia es parecer justo sin serlo"

Este martes, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Kirchner por “administración fraudulenta” y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El diputado nacional sostuvo que cree en “la inocencia” de la expresidenta y criticó al tribunal: “Es la primera vez que la Cámara de Casación Penal lee una sentencia con conexión televisiva sin explicar la sentencia”. “Ningún otro caso judicial tuvo el show que se armó ayer”, señaló Eduardo Valdés en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eduardo Valdés es diputado nacional de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires. Previamente fue embajador argentino en el Vaticano en 2014 y jefe de gabinete de la Cancillería en 2013. Además, es fundador de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública, que dirigió entre 1995 y 1998.

Hice una reflexión en el diario Perfil porque me acordé de un profesor de la universidad que me enseñó que lo peor de la injusticia es parecer justo sin serlo, y eso es lo que hizo este proceso.

Lo mínimo que uno puede pedir en un juicio es la imparcialidad de los jueces, y especialmente cuando se trata de una expresidenta, porque todo está aún más expuesto. La parcialidad fue violada cuando los jueces del Tribunal Oral y el fiscal Luciani aparecieron jugando al fútbol en la casa de Mauricio Macri, que es el principal adversario de Cristina Kirchner.

Resulta que los que hacen consideraciones políticas y jurídicas juegan un campeonato todos los sábados en la casa de Mauricio Macri con un equipo que se llama Liverpool. Eso me pareció viciado de parcialidad y más cuando el presidente del Tribunal de ese momento se rió y se sacó una foto frente del estrado con un mate que tenía inscripto “Liverpool”, luego de que las comunicaciones salieran a la luz.

La imparcialidad es un tema fundamental en la garantía en juicio, y lo mismo sucede con la Cámara de Casación. Los que jugaban al fútbol le pasaron la pelota a los que juegan al pádel. Dos de los jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jugaban al pádel en la quinta presidencial de Olivos con Mauricio Macri.

Después se comprobó que Borinsky y Hornos registraron ingresos a la Casa Rosada en vísperas de las sentencias acusatorias contra Cristina Kirchner, que salían días después de esas visitas. En el medio siempre estuvo la figura de Pepín Rodríguez Simón, que dicen que fue el armador jurídico de estas causas, y cuando lo citaron a declarar, se fugó. Cristina no hizo eso, y sus ministros tampoco. Siempre estuvieron a derecho y fueron a sus audiencias. Eso también da una presunción de inocencia.

Esto me da mucha tristeza porque la justicia perdió una oportunidad de reconciliarse con la sociedad. Por este fallo, seguro haya un segmento que esté muy feliz porque se ha construido una imagen demoníaca de Cristina, y hay otros que no aceptan el fallo por estas condiciones que digo.

Cuando Mauricio Macri era presidente, Jaime Durán Barba se oponía firmemente a cualquier alternativa que pudiera llevar a la prisión a Cristina Kirchner porque sostenía que si se la perseguía judicialmente, se iba a lograr convertirla en una víctima y hacerla volver con más potencia. Algo similar pasó con Lula y con Trump. Independientemente de que Lázaro Báez no haya podido hacer lo que hizo sin los Kirchner, genera empatía ver a una señora grande ir presa. ¿La condena puede generar el renacimiento de Cristina?

En 2010, cuando inició la causa Vialidad por las denuncias por obra pública en la provincia de Santa Cruz, el propio juez Ercolini, que es quien retomó la causa, dijo que no era competente, desestimó la causa y pidió que fuera juzgada en la justicia de Santa Cruz.

La causa fue resuelta en primera, segunda y tercera instancia en la Corte Suprema porque los certificados de obra fueron cumplidos en tiempo y forma de realización. Sin embargo, seis años después, en el gobierno de Mauricio Macri, el mismo juez Ercolini toma una denuncia de Iguacel al frente de Vialidad, pero los técnicos de Iguacel dijeron que las obras estaban cumplidas. Eso está en el expediente.

Independientemente de la calificación que hagan del empresario, a quien no conozco, los expedientes hablan. Está la declaración de los peritos y los sobreseimientos. A nadie le abrieron una causa de cosas ya juzgadas, es algo muy atípico en lo judicial.

Respecto a la condena, sucede que las persecuciones judiciales son inversamente proporcionales a las voluntades electorales, como sucedió con Lula en Brasil o con Trump en Estados Unidos. Trump tiene causas judiciales graves, hasta por intento de golpe de estado, y sin embargo, la voluntad electoral fue inversamente proporcional a las acciones judiciales.

La gente apoya y vota a estas personas porque creen que son inocentes, no porque creen que sean culpables. Si creyeran que son culpables, no se generarían dudas sobre las sentencias. Por eso creo que se perdió una oportunidad.

Para seguir agravando el hecho, es la primera vez que la Cámara de Casación Penal lee una sentencia con conexión televisiva sin explicar la sentencia, porque solo leyeron la parte resolutiva. Lo bueno sería poder entender por qué se toman las decisiones que se toman, explicando la correlación de los hechos para llegar a la sentencia. Ningún otro caso judicial tuvo el show que se armó ayer.

Alejandro Gomel: ¿Te parecería bien que Cristina fuera candidata el año que viene? ¿Sería lo más conveniente para el peronismo?

Yo salgo públicamente a defender a Cristina Fernández de Kirchner porque creo en su inocencia, y no porque la quiero candidata. Esto no significa que yo no la quiera candidata, pero quiero ser honesto.

Defiendo su inocencia desde el momento en el que la convocaron a ocho indagatorias el mismo día, con el mismo juez, Bonadio, y el mismo fiscal, Stornelli, en el día del cumpleaños de su marido muerto. Desde ese momento vengo denunciando las arbitrariedades de este proceso judicial contra Cristina.

Respecto de quien debería representar al espacio político de Unión por la Patria, estoy convencido de que no sobra nadie y deben estar todos. Si Cristina sintetiza a todos, que sea ella, y si no, que sea quien lo haga. No podemos darnos el gusto en este momento de hacer una pelea entre capuletos y montescos, y eso no quiere decir que no defienda mis convicciones políticas.

Me encanta la solidaridad expresa que ha demostrado el gobernador Quintela, como lo hizo ayer el gobernador Kicillof, y esto demuestra la madurez de nuestro espacio político. Sabemos separar la paja del trigo, y eso habla muy bien de las personas que están en la primera A del espacio político al que pertenezco.

AG: Desde lo jurídico, la defensa está clara. ¿Y desde lo político?

Cristina acaba de asumir la presidencia del Partido Justicialista. Hay que permitirle construir y andar, pero me parece que es con todos los que integramos Unión por la Patria.

