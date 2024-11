La condena a Cristina Fernández de Kirchner será analizada por la Corte Suprema el año que viene

La Cámara de Casación Penal de la Nación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y otros 13 imputados por irregularidades en la denominada causa Vialidad, que investigó hechos de corrupción en la construcción de obra pública en la Patagonia. La causa no está firme porque la expresidenta ya anunció que apelará la sentencia para que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Si esa apelación es rechazada, puede acudir directamente a través de un recurso de queja ante el máximo tribunal del país. Por esa razón, no hay detenciones.

Ahora bien, voceros de la Corte indicaron a este medio que es un hecho que ese expediente condenatorio de los imputados recién será analizado el año que viene por los magistrados del tribunal supremo. “Todo esto lleva tiempo y cuando la Corte lo reciba, si es que si finalmente lo envían, habrá pasado un tiempo, por eso es probable que la cuestión sea tratada recién en 2025, porque hay que recordar que la Corte no tiene plazos fatales para resolver este tipo de casos”, amplió el informante.

Ayer en Córdoba, el vocal de ese cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, evitó dar definiciones contundentes sobre el caso en declaraciones a El Doce, aunque remarcó también que esto lleva tiempo. A su vez, desde el kirchnerismo rechazaron en forma categórica la ratificación de la pena a Cristina Fernández y opinaron que a la expresidenta la proscribieron.

Los abogados defensores apelarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y si el pedido es rechazado, irán a la Corte. Otra opción que tienen es pedir un “per saltum” y acudir directamente a la Corte, evitando el paso por los tribunales inferiores, como lo es en este caso la Cámara.

Al excusarse de dar una opinión sobre este resonante caso, Maqueda dijo que no puede decir nada ya que el expediente no llegó a la Corte, pero tampoco dará su parecer si la causa le llega, porque estimó que no corresponde ya que estaría adelantando opinión. El vocal estuvo en Córdoba donde fue homenajeado por el Tribunal Superior de Justicia.

Maqueda cumple 75 años el 29 de diciembre y ese mismo día abandonará el tribunal, en el que cumplirá 22 años de gestión como vocal.

Así las cosas, el análisis de este expediente en la Corte será realizado sin Maqueda y probablemente con los dos candidatos a ocupar las vacantes ya designados, es decir Airel Lijo y Manuel García Mansilla. Hasta ese momento, sólo resta esperar aunque numerosas especulaciones sugieren que el pliego de Lijo será rechazado y el de García Mansilla tampoco está firme.