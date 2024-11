El gobierno de Javier Milei suspende las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner

El Gobierno Nacional resolvió dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena en la "Causa Vialidad" por corrupción. Así lo anunció este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también explicó que se anuló la pensión que cobrara del expresidente Néstor Kirchner.

"Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del ex fallecido ex presidente Néstor Kirchner", comenzó diciendo el portavoz en su habitual conferencia de prensa.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", agregó al argumentar el motivo de la decisión de la Administración libertaria.

En ese sentido, Adorni sostuvo que la titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.

Además, el funcionario nacional detalló que al dar de baja estos haberes que percibía la exjefa de Estado, “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos” por mes.

En otro tramo de la rueda de prensa, Adorni dijo que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina", lo cual ya había sido manifestado por el Presidente Milei anteriormente. "Y más aún no debería existir si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, añadió.

"Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó el vocero desde Casa Rosada.

Noticia en desarrollo...