Maqueda sobre la condena a Cristina Fernández: "La Corte tendrá la última palabra"

El juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda aseguró que "la Corte va a ser quien tenga la última palabra" sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

"Yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado y así ese fallo lo hubiera visto tampoco emitiría opiniones", aclaró en declaraciones a El Doce.

"Lo que sí, vale la pena aclarar porque es técnico, de qué se dice ´ahora el fallo va a la Corte´. En realidad demora bastante tiempo porque se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no va como un recurso de queja ante la Corte. O sea que eso lleva su tiempo", explicó Maqueda.

Reemplazantes

"Yo soy muy respetuoso de los candidatos que me van a reemplazar. No tengo ningún tipo de objeción para nadie. Creo que no nos corresponde a nosotros los miembros de la Corte, creo que esa es una función del presidente que los propone y del Senado que los elige", sostuvo Maqueda, quien concluirá con sus funciones a fines de diciembre cuando cumpla 75 años, ya que no habrá una extensión de 5 años en el alto cuerpo.

Balance

"Siempre uno trata de buscar lo positivo de estos 22 años que llevo en la Corte Suprema. Yo hago un balance muy serio desde el punto de vista de que creo que tenemos luces y tenemos sombras", analizó Maqueda al tiempo que dijo estar "muy emocionado".

"Hay muchas luces con los temas que la Corte ha hecho. No voy a enunciarlos. A uno le queda siempre una cuenta pendiente. Cree que podría haber hecho mucho más. Esa es la forma en la que voy, creyendo que podría haber hecho mucho más de lo que hice", enfatizó.

Reconocimiento

Maqueda fue reconocido por la Legislatura de Córdoba, a poco más de un mes de dejar su cargo, al cumplirse 30 años de la reforma constitucional de 1994 en la que tuvo un rol destacado como convencional constituyente.

“Yo me hice el propósito firme de no hablar en público, de no hacer declaraciones al periodismo, ni siquiera he participado de una conferencia, de una charla o de alguna actividad académica", señaló durante el acto.

Y luego agregó: "Por lo tanto hoy les pido disculpas porque 22 años es mucho. Creo que como aquí se ha dicho tratamos de formar una democracia republicana y federal. No sé si lo logramos o no. También tratamos de hacer un país más justo y estoy seguro que no lo logramos".

"En lugar de hacer una fuerza ascendente, hemos hecho una fuerza descendente. Este es otro gran desafío para las generaciones que vienen", concluyó en su discurso.