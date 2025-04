Primera semana de SiBus en Córdoba: la mirada de quienes usan el servicio todos los días

Se cumple la primera semana del nuevo operador del servicio de transporte urbano en Córdoba. Si Bus se hizo cargo de los recorridos 5 y 8 de Tamse, Los usuarios, en general, no percibieron grandes diferencias ni cambios, las frecuencias se cumplieron en su mayoría y, eso, es una buena noticia tras el tropiezo del Grupo FAM.

Desde febrero se venía adelantando la incorporación de estas nuevas empresas al sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba. “Se incorporará el lunes 7 de abril”, había deslizado la Municipalidad por aquellos días, refiriéndose específicamente a la UTE conformada por Sarmiento e InterCórdoba.

Grupo FAM: un comienzo para el olvido

La novedad de los nuevo operadores era toda una curiosidad. No fue hasta que FAM comenzó oficialmente a operar que las alarmas se encendieron por todos lados. La nueva empresa entró oficialmente en funcionamiento el 5 de marzo, casi un mes antes que SiBus. Días después, empezaron a llover las quejas: usuarios denunciando malas frecuencias y el estado cuestionable de las unidades.

“Para venir de mi casa al centro esperé 45 minutos”, señaló un usuario, y también subrayó que la aplicación no funcionaba correctamente: “Me marcaba que venía, y no venía”. En ese sentido, otro usuario manifestó: “No uso la aplicación porque casi nunca la pega, así que no tiene sentido que la use”.

Pero no fue solo eso. Casi un mes después de haber asumido los corredores 2, 5 y 7, y las líneas 600 y 601, la empresa enfrentó una catarata de denuncias. El gremio de transportistas también elevó sus reclamos, incluso por incumplimientos laborales.

Tan problemático fue el desempeño de la empresa, que la Municipalidad llegó a considerar retirarle corredores por el deficiente servicio. “Las frecuencias del Grupo FAM no son las esperadas”, llegó a decir el secretario de Movilidad Urbana, Eduardo Ramírez.

Después de FAM, llegó SiBus

Así pasó marzo y llegó abril. Ahora si, todos tenían los ojos puestos en el inicio de actividad de SiBus. La empresa asumiría la operación de las líneas 31, 32, 33, 35 y 36 del corredor 3, y de las líneas del 80 al 85, correspondientes al corredor 8.

Se supo que durante la tarde del domingo anterior a ese lunes se ultimaron los detalles "para que todo salga bien".

Esa mañana del 2 de abril, los usuarios amanecieron con una sorpresa: quienes quisieron consultar los horarios a través de aplicaciones como TuBondi o Treep, recibieron el siguiente mensaje: “Debido a tareas de actualización del sistema, podrán producirse demoras en la visualización de los coches”. Muchos usuarios tuvieron que salir a tomarse el colectivo a ciegas.

Ya pasado el mediodía, las actualizaciones habían finalizado y los recorridos podían seguirse en tiempo real mediante GPS. Donde antes pasaban entre 4 unidades por hora, ahora solo había 2 o 3. Aun así, los horarios —en su mayoría— se cumplieron. Las unidades iban un poco más abarrotadas, producto de la merma en la cantidad de coches en circulación.

Qué dijeron los usuarios

Desde los usuarios se percibieron opiniones variadas. Los principales problemas se dieron en el corredor 3, no así en el 8. Algunos afirmaron que si antes las líneas como la 33 o la 35 ya venían con problemas de frecuencia, con la llegada de SiBus la situación se complicó aún más.

“Los choferes del 35 parece que no conocen el recorrido, hoy saltearon paradas”, deslizó un usuario. “Empezaron mal, más de media hora esperando la línea 31 para que pase… y no levantó a nadie”, relató otro.

Si bien el lunes arrancó tumultuoso, con el correr de los días las cosas parecieron acomodarse. Y es que ese día, la empresa puso en circulación 140 unidades. No se vieron demasiados colectivos con las nuevas fachadas y pinturas, pero eso tiene explicación: de las 170 unidades que posee SiBus, solo 20 son propias y el resto son alquiladas (a Tamsau ex Tamse). Ese lunes, 30 rodados aún no estaban en circulación.

Hasta tanto se complete la transición, seguirán viéndose colectivos ploteados con los diseños de ambas empresas. Con el paso de los días, se supo que la Municipalidad de Córdoba estaba siguiendo de cerca el desempeño de SiBus. A diferencia de los inconvenientes iniciales de FAM, los primeros días de SiBus transcurrieron sin mayores sobresaltos.

“Va a mejorar la frecuencia. Nosotros entendemos que una frecuencia óptima para estas líneas sería de 15 minutos. Estábamos en 18, 20, 21 minutos. Vamos a tratar de bajar ese número para que el vecino de Córdoba tenga que esperar mucho menos tiempo en las paradas de colectivos”, precisó Ramírez.

Durante los días siguientes, el desempeño fue el esperado y no se registraron grandes diferencias en cuanto a frecuencias y horarios. Con respecto a las 20 unidades propias de SiBus, algunos usuarios las vieron más chicas en comparación con las unidades de Tamsau. Son Mercedes Benz, modelo 2021.

No tropezar con la misma piedra

La firma cuenta con el respaldo operacional de Intercórdoba y Sarmiento, empresas con probada trayectoria en el transporte urbano e interurbano del interior.

Fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA coincidieron en que la empresa alcanzó casi un 100% de cobertura y cumplimiento de los servicios. Incluso, trascendió que personas del entorno de la compañía estuvieron utilizando las líneas para hacer una evaluación más exhaustiva.

En síntesis, desde la empresa valoraron como positiva la primera semana. “SiBus está operando dentro de los objetivos planteados, que se cumplieron casi al 100%. Han dejado coches de backup y no hubo problemas con la diagramación. A diferencia de lo que nos había pasado con la empresa FAM, todo está funcionando con normalidad. Estamos contentos con su actuación en este primer día”, indicó ese lunes Eduardo Ramírez.

A futuro, y en una próxima etapa prevista para mayo, SiBus sumará los recorridos de las líneas 30 y 34, completando así la operación total del corredor 3. Restará ver, con el correr de las semanas, cómo se afianza su desempeño, si logra sostener los niveles de cumplimiento y si puede mejorar algunas de las observaciones que dejaron los primeros días.

La lupa seguirá puesta sobre el servicio, tanto desde el municipio como por parte de los usuarios que esperan, ni más ni menos, que un transporte público que funcione como corresponde.