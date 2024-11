El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni relativiza la llega de Fassi a La Libertad Avanza para ser candidato a diputado nacional

El jefe de bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, puso en duda que el presidente del Club Atlético Talleres, Andrés Fassi, integre la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo nacional. Bornoroni relativizó la incorporación del dirigente deportivo a La Libertad Avanza de Córdoba y, en consonancia con la presidenta del partido, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, reafirmó la necesidad de diseñar listas propias.

Tras indicar que por el momento no hay conversaciones con Fassi, sin dar nombres concretos, desalentó la formación de una alianza con el Frente Cívico del senador Luis Juez, o el sector del radicalismo que responde a Rodrigo De Loredo. En diálogo con el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7), Bornoroni señaló que La Libertad Avanza no fue a buscar a Fassi, ni tampoco el dirigente deportivo se acercó a esa fuerza política.

“Yo no hablé con Fassi. No sé quién habrá hablado con él. Por ahí eso lo instala la prensa o algunos medios. Él no se acercó tampoco”, dijo Bornoroni al relativizar una eventual arribo de Fassi para liderar la boleta de candidatos a diputados nacionales de ese partido para las elecciones del año próximo.

-Bueno, Fassi estuvo en la Fundación Mediterránea el día que habló el presidente Milei, al igual que usted. El presidente de Talleres fue una figura muy buscada ese día...

-Bueno hubo varias figuras presentes de todo el arco político en esa reunión. Eso no quiere decir que vaya a participar, por lo menos no lo transmitió. Quiero dejar claro que nosotros no lo fuimos a buscar ni él nos transmitió la voluntad de participar.

-Son todos escarceos pero no existe un sin diálogo formal…

-Exactamente.

-¿Pero están trabajando en la configuración de una lista para 2025 con referentes de diferentes sectores sin necesidad de armar una alianza electoral?

-En reiteradas oportunidades, exhorté a tener lista propia con candidatos puros. Esa es la aspiración que tengo, ya que en cada una de las localidades tenemos referentes y trabajamos para que los cordobeses puedan votar La Libertad Avanza pura. Eso lo vienen diciendo la presidenta del Partido Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el sentido de llevar una lista propia con candidatos puros.

¿El jueves 21 se aprueba el Presupuesto?

Por otro lado, el presidente del bloque oficialista a nivel país, dijo que espera que la semana próxima pueda haber dictamen del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados y que esa iniciativa enviada por el presidente al Congeso “pueda ser debatida y aprobada el jueves 21 de noviembre”.

“Si Dios quiere y las fuerzas del cielo nos acompañan, pronto tendremos la ley de presupuesto aprobada en Diputados”, aseguró Milei utilizando las mismas palabras con las que el jefe de Estado suele cerrar sus discursos.

Los gobernadores han pedido con insistencia modificar algunos puntos del Presupuesto para que se puedan contemplar algunas necesidades de las provincias, aunque el jefe de Estado había asegurado que si el Congreso modificaba algún punto del proyecto de Ley de Presupuesto, él la vetaría. Se viene una semana de árduas negociaciones entre los soldados del presidente y los partidos que integran la oposición dialoguista.