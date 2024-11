Ricardo Quintela: "Si el Estado no está para hacer las obras, no tiene sentido que exista"

Ricardo Quintela defiende la necesidad de un Estado presente para el desarrollo de infraestructura y servicios esenciales. Según el gobernador, la obra pública permite una vida digna y su ausencia erosiona la función estatal. Asimismo, critica la persecución judicial a líderes peronistas, que, asegura, busca estigmatizarlos y silenciarlos: “Esto está visiblemente armado para condenarla y evitar que ella pueda ser candidata”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en la provincia: fue diputado provincial en 1993 y nuevamente en 2017, intendente de la ciudad de La Rioja en 2003, diputado nacional en 1997, y secretario de Asuntos del Interior en 1991. Además, inició su carrera política como subsecretario de la Juventud de La Rioja en 1986.

Abrimos el programa de hoy hablando de Cristina como espejo de Lula y de Trump, en relación a esos regresos de un líder que, cuanto más se lo ataca judicialmente, finalmente más se lo agranda. Jaime Durán Barba en la época en que Macri era presidente, se oponía siempre a que se persiguiera judicialmente a Cristina, porque decía que eso la iba a convertir en algo parecido a Nelson Mandela. ¿Cree que, finalmente, esta condena lo que hace es engrandecer la figura de Cristina Kirchner?

Sí. La pone nuevamente en escena, obviamente como víctima real y concreta de una situación armada, estructurada de forma tal que responsabilizan de algo que no es responsable. Si hubiera algún tipo de malversación de fondos, de administración fraudulenta, etcétera, no es la responsable ella, lo digo yo como gobernador de una provincia.

Yo como gobernador de una provincia, que es una cosa muchísimo más chica, 450 mil habitantes contra los 50 millones que tiene un presidente de la Nación, es imposible saber qué hace el director de Administración, que está en las repartición a 500 km de la capital. Entonces, muchas veces se quiere responsabilizar al dirigente político para tratar de estigmatizarlo y sacarlo de la cancha.

Entonces, esto es lo que hace daño. En el caso de Cristina se obviaron dos pasos, el ministro de Obras Públicas y el jefe de Gabinete. No es que tampoco sean responsables, quiero decir que muchas veces se buscan los responsables donde eso se concreta, y a partir de ahí se empieza, con pruebas concretas, a buscar los culpables ideológicos o los responsables máximos, pero la verdad es que en este caso no hubo pruebas. Hay una saña muy marcada con la ex presidenta para estigmatizarla y perseguirla, recordemos el intento de magnicidio, “la bala que no salió y el fallo que si saldrá”, lo que tituló ese medio periodístico de la Capital Federal.

Todo esto está visiblemente armado, estructurado para condenarla y evitar que ella pueda ser candidata. Algo que me parece un absurdo y es lo que están manifestando la mayoría de los dirigentes, del justicialismo y otros espacios que lo consideran igual que nosotros, que esto es una injusticia y una falsedad absoluta.

Usted había afirmado que Cristina no debía bajar a ser la presidenta del partido. ¿Sí considera que debería ser candidata a presidente en 2027?

No. Primero que falta mucho para eso, tres años. Por otro lado, creo que hay que plantear una organización del Partido Justicialista como un espacio político que quiera contener a todos los compañeros y compañeras que quieren ser protagonistas y partícipes del nuevo proceso que se avecina, pero no tienen lugar por donde canalizar su expectativa política.

Entonces, nosotros queremos crear ese espacio político para tratar de contener a la mayor cantidad de compañeros posibles de todas las provincias de la Argentina. Un espacio que tenga base en todas las provincias de Argentina, para que podamos contribuir también a hacer un programa, un proyecto de país, que pueda aportar a quien sea nuestro candidato o candidata a presidenta el año 2027.

Lo que estamos tratando de hacer es militar con un método completamente distinto al viejo estilo. Estar “mirando la cancha”, como quien dice, visitando a los distintos compañeros de las distintas provincias. Con una atención más personalizada a los compañeros. Eso te permite una amplificación también en los lugares que visitás, por la relación personal que puedas tener con los ciudadanos, tomando un mate, compartiendo una charla. Con esos vecinos que a la vez pueden ayudarnos a entender la situación que estamos viviendo, de extrema gravedad.

Lo que el Gobierno muestra son números financieros, no son números de la economía real. La economía real es aquella en la que las Industrias producen bienes, generan puestos de trabajo, distribuyen los recursos a través de los salarios y de la prestación de los distintos servicios y de los pagos a proveedores, generando un movimiento que hoy no se está generando.

Entonces, están logrando que quienes apoyaron este proyecto político que gobierna el país ya están quejándose, porque le importan a Roca, están importando el hierro de China. Esta apertura indiscriminada de la importación genera una destrucción de la industria argentina y, por ende, la destrucción de los puestos de trabajo.

En la medida que no generemos bienes, no produzcamos bienes nosotros, y nos generemos servicios para que sean exportables para el resto del mundo, vamos a tener serias dificultades. Cada vez son más los comercios, las empresas y las Industrias que están cerrando, cada vez son más los campos que se convierten en improductivos por el costo elevadísimo de la energía y de todos los otros servicios, lo que también hace invivible la situación para la gran mayoría del pueblo argentino.

¿Creés que Cristina tendría que ser candidata en la provincia de Buenos Aires?

Eso lo tendría que definir ella, no lo puedo definir yo. No opino sobre esa materia. Nosotros seguimos en una situación similar a la que estuvimos antes de esta situación. Somos solidarios con Cristina porque el peronismo se tiene que unificar para defender a nuestros dirigentes.

Los verdaderos delincuentes de guantes blancos, porque no dejan huellas, son todos esos de las consultoras que renegocian las deudas y se llevan parte de las utilidades. Todas esas cosas son las que tenemos que desenmascarar, visualizarlas por lo menos, y que el pueblo argentino las conozca. Toda esa bicicleta financiera que se hizo durante el Gobierno de Macri, que se está haciendo ahora, y que se hizo también en la época de De la Rúa, y en parte durante Carlos Menem. Tenemos que tratar de erradicar eso de nuestro país para que podamos enfocarnos en la producción, en la generación de bienes, en la industrialización de las materias primas, en la explotación de nuestra riqueza hidrocarburífera, minera, vitícola, agropecuaria, turística, etc.

Tenemos una potencialidad que pocos países pueden darse el lujo de tenerla, lamentablemente no tenemos la visión estratégica para poder desarrollarla, y tenemos que recurrir a inversiones mediante mecanismos como el RIGI, que genera la extracción de todas las riquezas sin dejar absolutamente nada.

Claudio Mardones: Usted plantea que busca aglutinar en un proyecto al sector que no le convence Cristina como presidenta. ¿Qué sector pretende usted aglutinar de aquí en adelante y cuál es el balance que ha hecho durante toda la etapa previa a que el tema escalar en la justicia y que muestran, dicen en su entorno, otro peronismo? ¿A qué peronismo busca representar ahora que Cristina ya está al frente del partido y usted, finalmente, no pudo competir?

La experiencia nuestra fue muy importante, todo fue ganancia, Porque pudimos recorrer 11 provincias argentinas, y establecer contactos y relaciones con las 23 provincias argentinas. Tenemos claro que tenemos dirigentes de primer nivel que no son conocidos a nivel nacional pero los reconocen en sus provincias, lo que nos permite poder desembarcar para tirar una propuesta.

Nuestra propuesta tiene que ver básicamente con los métodos, con las políticas gestuales que son muy importantes, y con la conformación de un equipo de trabajo que nos permite diseñar el programa de gobierno que abarque las áreas que nosotros consideramos que hay que abarcar. Debatir y discutir, por ejemplo, la importancia de la obra pública.

En este momento estamos realizando una perforación para buscar agua y abastecer a la zona oeste de la capital de la provincia de La Rioja. Esa obra sale 700 millones de pesos. Si cada uno de los beneficiados con esta obra tuvieran que financiarla, tendrían que poner cada uno un millón de pesos para hacer la obra, y luego 15.000 pesos mensuales para el pago del agua que llega a su domicilio. Toda la familia que vamos a abastecer son de una condición media o baja. Sería imposible que pudieran costearlo además de todos los gastos que tienen de forma cotidiana y para el pago de los servicios. Imposible. Si el Estado nacional o provincial no está para hacer las obras y asegurar la vida digna para mucha gente, no tiene sentido el Estado.

Pero esa es una parte mínima, nosotros tenemos que generar una política educativa, una política sanitaria, una política de desarrollo industrial, de desarrollo agropecuario. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que le vamos a presentar a la sociedad. Vamos a construir un espacio que tiene que fortalecer al peronismo y a nuestro movimiento. Y si estamos más o menos bien vamos a ser competitivos y competiremos. Si podemos acercarle nuestro proyecto a nuestros candidatos en 2027 se lo acercaremos, y ellos tomarán lo que crean más conveniente o no, pero queremos al menos que la gente tenga la posibilidad de poder debatir un proyecto de país y un programa de Gobierno en el que la gente sienta que el Estado la está tocando, para bien y no para mal.

CM: Usted repasa las dificultades en obra pública, pero no es el único tema, especialmente le quería preguntar por la disputa por la coparticipación con la Nación, hay un juicio abierto. ¿Qué opina de que el ex convencional constituyente, Jorge Yoma, haya tenido una reunión con Guillermo Francos justo cuando la discusión por la conducción del PJ estaba en un momento muy caliente? ¿Cree que Yoma se extralimitó, fue a pedido suyo, o cómo fue?

No fue a pedido mío. Creo que no fue conveniente porque se prestó para las especulaciones, lógicas por cierto. No fue apropiada, fue inconveniente esa reunión. La hizo porque lo citó el propio jefe de gabinete para interiorizarse del contenido de la demanda que nosotros habíamos presentado en la Corte Suprema de Justicia.

Elizabeth Peger: El gobierno aceptó avanzar con el proyecto de presupuesto y está previsto una reunión para hoy en la Cámara de Diputados, y aparentemente se llevaría al recinto en la próxima reunión. Tengo entendido que hay una reunión de todos los gobernadores en CFI en las próximas horas. ¿Qué apuesta tienen los gobernadores con esto, en particular respecto a los recortes de fondos que se han aplicado durante el año?

Efectivamente hay una reunión de todos los gobernadores donde no vamos a poner de acuerdo para discutir con nuestros legisladores lo que tienen que incorporar.

EP: ¿Cuándo es la reunión?

Posiblemente hoy. Para discutir con nuestros legisladores acerca de lo que pensamos nosotros de la situación de cada una de nuestras provincias. Primero, con el sistema previsional de las provincias que no tienen transferidas sus cajas. En segundo lugar el consenso fiscal, que es plata que nos está debiendo la Nación a las provincias. Tercero que se distribuyan los fondos de ATN, que están para distribuir en las distintas provincias y es parte de la coparticipación. Por otro lado está el tema del impuesto a los combustibles, qué son recursos que generalmente se utilizan para obras públicas, que es una necesidad que tenemos todas las provincias, y es plata que nos corresponde a todos los argentinos.

El presidente es un administrador de la plata, no produce nada él, y tiene la obligación y la responsabilidad de tratar de administrarlo y distribuirlo de la mejor manera posible para las provincias argentinas, cumpliendo con los compromisos y obligaciones que tiene la Nación.

Tiene que distribuir en la política habitacional, en política en materiales de obra públicas, en política educativa, en política sanitaria. No puede ser que nosotros tengamos que pasar de los 2500 millones que gastábamos en medicamentos, a gastar 7000 u 8000 millones, y cada vez más, porque tenemos que cubrir lo que antes cubría Nación. No solamente no lo cubre sino que no manda Ninguno de los programas de medicamentos que mandaba antes el Gobierno nacional. Se nos genera un cuello de botella que no va a aguantar.

EP: ¿No va a aguantar la situación social?

La sociedad no va a aguantar. No aguanta la sociedad y tampoco aguantan los gobiernos provinciales, y mucho menos los gobiernos municipales.

El presidente se jacta y habla de número financieros, ¿a quién le habla? A ese grupo reducido de aplaudidores que son los beneficiarios de las políticas del actual presidente. Imagínese que en el encuentro de ayer había muy poco pueblo, a 25.000 USD el cubierto, quién podría asistir si no es el grupo que se beneficia con las políticas que implementa este presidente.

EP: Usted habla del encuentro de la fundación faro que entiendo que se realizó para recaudar fondos para La Libertad Avanza.

¿Quiénes son los que sustentan a esa fundación? Son los poderosos, Para que generen los programas y los gobiernos que luego aplican Sturzenegger y Caputo cuando son gobierno.

Lo escuchaba a lo largo de toda esta conversación y lo noto menos alegre que en el pasado. ¿Cómo está su ánimo ahora que no puede aspirar a presidir el PJ? ¿Eso lo desanimó?

Todo lo contrario, es un objetivo que nos habíamos planeado en el partido como alternativa porque nadie quería salir. Salió la presidenta, decidimos competir con ella. Me hubiera gustado competir, que ella fuera presidente por el voto de los afiliados, pero no fue así, sino por una decisión de la jueza Servini de Cubría. Eso nos molestó, porque nos interesaba que sean los afiliados, que los que eligieran fueran los peronistas, pero eso ya pasó.

Lo que me interesa es que todos los que gobernamos entendamos que tenemos que gobernar para nuestra gente y no para ese círculo rojo que se lleva todo el esfuerzo de los argentinos. Uno los ve en la televisión y todos esos tipos son forajidos, delincuentes con todas las letras. Delincuentes que se roban todo y pasean por el mundo gozando con el beneficio de todos los argentinos.

Esto es así, yo tengo la obligación de gobernar para todos los riojanos, y de recorrer y tratar de que escuchen lo que nosotros pensamos la mayor cantidad de ciudadanos posibles para que todos juntos podamos diseñar un programa de gobierno que nos contenga a todos, y no a un grupo de pícaros que viven fuera del país y que vienen al país para seguir estrujándolo. Se hacen ricos con el esfuerzo de todo el país y después vienen a criticar a las autoridades que buscan tener políticas para beneficiar al pueblo argentino, a los sectores más vulnerables, que tienen más dificultades para salir adelante. No es “generar vagos” como ellos dicen.

La política social tiene un tiempo, paralelamente a eso tenemos que generar condiciones para que se generen las oportunidades laborales para que esas personas no dependan más del Estado para poder garantizar su soberanía alimentaria familiar, al menos. Una vez se ve en medios como TN el esfuerzo que hacen para darle sustentabilidad políticas, actitudes comportamientos y ridículos que realizan las autoridades actuales.

