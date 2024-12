Sharif Menem, el joven de bajo perfil elegido por Karina

Federico Sharif Menem, como líder de la juventud nacional de La Libertad Avanza, no quiere ni piensa polemizar con el grupo de youtubers y tuiteros libertarios del primer piso de la Casa Rosada que armaron la agrupación Las Fuerzas del Cielo. De hecho, mantiene una relación fluida y valora lo que hacen. Pero su perfil y su recorrido no tiene puntos de contacto con la autodenominada “guardia pretoriana” de Javier Milei.

De 23 años, Sharif tiene redes sociales, las revisa, pero mantiene su concentración en la Cámara de Diputados, lugar en el que pasa la mayor parte de sus días como asesor de su tío segundo, Martín Menem, el presidente del órgano legislativo y la persona que lo ayudó a definir su vocación política.

Precisamente, su lazo con la política quedó sellado “para siempre”, como suele decir ante los suyos, en 2021, cuando le tocó trabajar en la campaña a legislador provincial de La Rioja del actual titular de la Cámara baja. Repartió volantes, caminó localidades por toda la provincia del norte, habló con cientos de vecinos en compañía de su tío casa por casa y repitió postulados “liberales”, como los que vociferaba Milei en sus apariciones televisivas, dedicados a la baja de impuestos y a rediseñar el rol del Estado. Fueron meses en los cuales el joven Menem experimentó todos los vaivenes de la política pura y dura.

Por esos meses de intensa campaña, en un encuentro en la casa de su tío, conoció a una persona que sería fundamental en su vida: Karina Milei, quien asistió acompañando a su hermano economista. Una fuente parlamentaria relata que el feeling entre Sharif y la poderosa funcionaria fue inmediato y que la relación hoy es casi familiar, con confianza plena. A punto tal que el asesor parlamentario la llama “Kari”.

La hermana del Presidente sabe devolver los gestos: eligió a Sharif como conductor de la juventud nacional de LLA, un espacio que, como reconocen voces libertarias de contacto territorial, carecía totalmente de orden. Y en las últimas semanas, eligió mostrarse con él en una actividad partidaria y en un palco de la Cámara baja. Todo un mensaje de Karina en medio de la escalada mediática y los desacuerdos de su entorno con los movimientos del Gordo Dan y compañía, que supieron hacer ruido con un acto en San Miguel en el que se autodenominaron “la guardia pretoriana” del Presidente. Este grupo que responde a Santiago Caputo busca su foto con Karina a quien quieren invitar al próximo evento. Algunos dicen que no tendrían suerte.

Pese a estas divergencias de formas y de fondo, el hombre que transita los pasillos de la Cámara baja, y que como aporta el entorno de un diputado de Unión por la Patria es “el filtro” para llegar a Martín, sabe que no es oportuno entrar en disputa a cielo abierto con los hombres que militan por las redes sociales. No lo necesita, no quiere entrar en polémica y pretende mantener relaciones.

Hoy, su mirada está puesta, además de continuar en la gestión de Diputados, revisando números de la Cámara, dialogando con trabajadores y viendo planes de ajuste, en la edificación del movimiento juvenil de manera formal, con un reglamento. Otro punto: va a respetar las particularidades de cada distrito, con diálogo frecuente con cada líder provincial y tratando de amalgamar a los sellos que se asumen como libertarios.

En medio de tantas ventanas abiertas, Sharif también se hace el tiempo para ir a Parque Patricios para ver a Huracán. Quienes lo conocen lo califican como “un fanático total” sin interés en meterse en la política partidaria.