Karina armadora: actos con leales y campañas de afiliación

La primavera y el cambio de estación la afectaron. La alergia estacional no le permitió que su voz esté al 100%. Sin embargo, nada detuvo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de los vértices del “triángulo de hierro” del gobierno que preside Javier Milei, de dar su discurso el pasado sábado 28 de septiembre en el acto de Parque Lezama.

Se trataba, en efecto, del acto de lanzamiento de La Libertad Avanza como partido nacional. Su propia criatura comenzaba a rodar. Para algunos fue una sorpresa conocer su voz. Sin embargo, en su círculo recordaron que Karina ya había hablado en Morón (cuando lanzaron campaña de afiliación en provincia de Buenos Aires) y en un teatro en la provincia de San Juan, semanas atrás. De hecho, gran parte de sus actividades tienen que ver con campañas de afiliación en todas las provincias.

En Parque Lezama, Karina reclamó llevar la “antorcha de la libertad” a todos los rincones del país ante la atenta mirada y escucha de su hermano.

Algunas voces que estuvieron presentes en el acto señalaron que a Karina se la vio muy bien después de hablar. Con mucha confianza. Sin embargo, señalan que la secretaria general no busca elevar el perfil para los medios, sino continuar trabajando para la consolidación del partido en todo el territorio. Ayer, habló en Santiago del Estero pensando en que en 2025, LLA dará la pelea por la gobernación.

Al mismo tiempo, no faltaron quienes reconocieran que durante su alocución, tuvo algunas dificultades y que estas se debieron a la magnitud del acto, pero que el resultado fue positivo.

Cuando Karina tomó su celular esa noche, se encontró “con cientos de mensajes”. Dirigentes y militantes de LLA de distintos puntos del país que le escribieron para saludarla y felicitarla. Incluso, mensajes de dirigentes de otros partidos políticos como el PRO, que buscaron acercamiento.

La hermana del Presidente, “el Jefe”, ha construido un círculo de confianza para su trabajo diario y para la construcción del partido en todo el territorio, lo que debería quedar concluido antes de fin de año, según estiman en el propio oficialismo.

Tanto Lule Menem, como Martín Menem han sido claves para todo el trabajo que en primer momento, se abocó al cumplimiento de pasos legales.

Otro puntal importante es la labor que viene llevando adelante Sebastián Pareja, el hombre encargado de armar territorialmente los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Pareja se ganó la confianza de Karina, al punto de que hoy, hasta las voces cercanas a Santiago Caputo señalan que es el armado “exclusivo” y el encargado de llegar a cada rincón de la provincia.

Karina también se apoya en Romina Diez, la diputada de Santa Fe, quien es la principal referente territorial en la tercera provincia con mayor peso electoral del país. Fue, de hecho, quien acuñó el término “karinismo” que vio estampado en banderas meses atrás, cuando Karina fue recibida en la provincia.

En la Ciudad, Pilar Ramírez ha tomado protagonismo y crece su figura en la Legislatura porteña y en el armado del partido.

Otro hombre que goza de plena confianza de Karina es Santiago Viola, quien fue apoderado durante la campaña de 2023 y actualmente es uno de los apoderados de la junta promotora partidaria, junto a Lule.

Karina En Santiago Del Estero: “La casta política quiere evitar que esto cambie”

La secretaria general de la Presidencia, y titular de la junta promotora de LLA, Karina Milei, encabezó ayer un nuevo acto, esta vez en Santiago del Estero junto al titular de Diputados, Martín Menem, y al referente local, Tomás Figueroa.

“Hoy me toca estar acá en Santiago del Estero desde otro lugar, yo he estado muchas veces en esta provincia como ustedes sabrán, nosotros tenemos campos en Santiago del Estero, así que sabemos lo que pasa”, comenzó Karina ante los militantes libertarios que se congregaron en el boliche bailable.

“Hemos ganado la Presidencia sin partido. Nos llamaban locos, no teníamos plata y tampoco ningún amigo en los medios. Pero teníamos lo más importante, la palabra de Milei y el apoyo de millones de argentinos”, arengó.

“Por eso hoy más que nunca necesitamos que nosotros tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país”, dijo y volvió a arremeter contra la política: “Sabemos que lo que pedimos no es fácil, porque la casta política quiere evitar que esto cambie”, analizó la funcionaria de máxima confianza del jefe de Estado.

Al mismo tiempo, Karina señaló que “a ellos (por la política) no les sirve que un trabajador logre triunfar libremente porque ellos pierden eso. Como dice Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no lo necesita”.

La hermana del Presidente insistió en cambiar el Congreso. “Tenemos que trabajar el doble que ellos para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos”, sostuvo.

Karina podrá estar a fines de la semana próxima en una localidad bonaerense (la cual todavía no está definida), mientras que Martín Menem estará el jueves en Río Gallegos.