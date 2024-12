Luego de la polémica por la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le respondió al expresidente Mauricio Macri por haber cuestionado si el Gobierno busca "un país sin corrupción". La ex líder del PRO lo acusó de no haber impulsado la ley durante su mandato en la gestión de Cambiemos y aseguró que la normativa "va a salir".

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación", sostuvo la actual funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza en diálogo con radio Mitre.

El comentario de la ministra se dió luego de que Macri criticara al oficialismo en sus redes sociales. En su mensaje, el expresidente cuestionó: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?"

Al ser consultada sobre si consideraba injusta la crítica de Macri, Bullrich contestó: "Sí, porque cuando fuimos gobierno nosotros no la sacamos y el proyecto, por lo que veo, se presentó en 2016. Podríamos haberlo hecho y teníamos una mayoría parlamentaria bastante más estable que esta".

Sin embargo, la funcionaria enfatizó en que "lo importante es que Ficha Limpia va a salir", pero aclaró que tendrán "algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude".

"Creo que deberíamos haber discutido un poco más el texto del proyecto. Hay algunos temas que hay que discutir. Yo lo hubiera remitido a la Justicia Electoral y Federal. Hay muchas provincias que con dos papelitos forman una causa. Hay muchos regímenes feudales en nuestro país", añadió.

Además, negó rotundamente los rumores sobre un posible acuerdo entre el kichnerismo y el oficialismo para no dar quórum a la legislación que buscaba evitar que un político con condena firme en segunda instancia pudiera presentares a elecciones. "¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno", sentenció.

Bullrich habló sobre Kueider y pidió "que se dejen de joder" con vincularlo a Milei

En otro momento de la entrevista, la ministra de Seguridad respondió con dureza a las críticas del kirchnerismo sobre la supuesta vinculación del gobierno de Javier Milei con el escándalo del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por intentar ingresar más de 200 mil dólares sin declarar.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre posibles coimas a cambio de la aprobación de la Ley Bases, Bullrich expresó: "Que se dejen de joder, es parte de un sistema. Estaba en la boleta del kirchnerismo, es una persona que ha pertenecido a ellos", desligando al Ejecutivo de cualquier responsabilidad en el caso.

Asimismo, la funcionaria nacional respaldó la acción de Paraguay al calificar el caso como un "contrabando de divisas" y agregó que lo que estaba haciendo ese país está "muy bien". Subrayó que Kueider no es el único legislador con procesos judiciales y cuestionó la atención mediática que reciben los casos cuando son "visibles".

"No es el único diputado o senador que está procesado, hay varios. Si vamos a sacar a todos los que tienen una situación así porque salen en la tele, sacamos a todos. De paso limpiamos bastante. Hay varios que tienen procesamiento...(Victoria) Tolosa paz tiene procesamiento. Hay varios", señaló luego de ser consultada por el futuro del senador.

En cuanto a la solicitud del bloque de Unión por la Patria de convocar una sesión especial para tratar la remoción de Kueider, Bullrich evitó dar detalles específicos, pero negó que haya demoras por parte del oficialismo.

"Estoy en el Gobierno y no escucho nada de que estén remolones con nada. La verdad es que las cámaras evalúan sus propios títulos. Lo único que sí me parece razonable es que si hay 4 o 5 que están en la misma situación, que saquen a todos. Que todos presentes antecedentes y veamos cuántos están en la misma instancia que él", concluyó.

