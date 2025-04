Elecciones en Santa Fe: ventaja del gobernador y un segundo puesto fuertemente disputado

Hoy, la elección de convencionales reformadores de Santa Fe puede consolidar el liderazgo de Maximiliano Pullaro y determinará cuántos puntos está en condiciones de cosechar La Libertad Avanza con sello propio. Llega a su primer test sin alianzas y sin el apellido Milei en una boleta, todo un desafío.

El gobernador figura como número uno de la lista de convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, un espacio en el que conviven dirigentes del radicalismo y el PRO. De acuerdo con sondeos previos, el mandatario es el principal favorito. ¿La campaña? Se basó justamente en no hacer campaña. Básicamente, la lista comunicó por qué es necesario reformar una Constitución intacta desde 1962 y “muy desactualizada”, con especial hincapié en la posibilidad de que el gobernador pueda acceder a una sola reelección, hoy vedada. “El gobernador solo tiene un mandato, arranca como pato rengo”, grafican en el comando del radical que posee chances también por la oposición, que llega a esta cita electoral fragmentada, desde el PJ hasta la derecha, pasando por LLA. Por lo cual, está claro quién puede ganar, pero no quién puede finalizar en segundo, tercer o cuarto lugar.

La lista del PJ, por caso, la encabeza Juan Monteverde, que no es peronista y se enfrentará a un armado del senador nacional por el justicialismo Marcelo Lewandowski, quien decidió conformar una nómina propia para esta contienda que tiene pronóstico reservado.

En torno a La Libertad Avanza llega a su primer test electoral en el distrito desechando la idea de acuerdos. La decisión corrió por cuenta de la armadora principal del espacio, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y prevaleció entre otras opciones, como la de tejer un entendimiento con Amalia Granata.

En torno a los nombres para encabezar la boleta violeta de los convencionales, se impuso, por sintonía con la Casa Rosada y con Karina, el del diputado nacional Nicolás Mayoraz, quien ante PERFIL destaca el trabajo que se realizó a lo largo de toda la campaña y la “respuesta de la gente”.

“Hay que terminar con la casta política que Pullaro se resiste a eliminar, el Senado (nosotros proponemos la unicameralidad), bajar impuestos, reducir el costo de los gastos y mano dura con los delincuentes”, son los lemas del legislador que repitió durante la campaña con un agregado: asevera que la seguridad no debe ser producto de la gestión de los gobiernos de turno, sino de “un derecho constitucional”.

En LLA, la confianza de realizar una buena performance se basa en que en la última elección a gobernador, de 2023, al no presentar una propuesta electoral (de hecho, el espacio libertario no tenía partido constituido), mucha gente de simpatía con Javier Milei no terminó votando o emitió su sufragio a favor del postulante de la UCR.

En el partido libertario hay interrogantes en cuanto a qué porcentaje de votos se pueden cosechar. Cerca de Karina Milei se ilusionan con alcanzar los 25 puntos y terminar cerca de Pullaro, una posición ya de por sí considerable.

Aunque hay otras voces que tratan de bajar expectativas al tener un escenario totalmente atomizado y con múltiples opciones. Un cuarto o quinto lugar dejaría sabor a poco y demostraría que LLA sin el nombre de Javier Milei en una lista no tiene poder de fuego.