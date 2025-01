Santiago O'Donnell: "Mauricio Macri siempre se valió de testaferros"

Este lunes, Santiago O'Donnell reveló en Página/12 que el Grupo Macri posee 398 empresas, muchas de ellas registradas en paraísos fiscales, lo que pone en jaque la disputa de Alejandra Macri, la media hermana del expresidente. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista explicó que la mujer reclamó que falta dinero y bienes en las declaraciones y que, al igual que su medio hermano Mariano, “piensa que hay un tesoro escondido que no se conoce”. “Mauricio Macri es el jefe del grupo empresario, pero no figuran en los papeles”, aclaró.

Santiago O'Donnell es periodista, escritor, director de Filtraleaks y editor de Página/12. También es editor de El Mundo y autor de ArgenLeaks, PolitiLeaks, Derechos Humanos y Hermano, entre otros.

-Elizabeth Peger: ¿De qué se trata el reclamo de Alejandra Macri? ¿Quién es?

-Es una presentación judicial que hizo Alejandra, que es la segunda hija de Franco Macri, y la madre es María Esther De Menech, que había sido recepcionista en la primera empresa constructora que fundó Franco Macri. En 2005, hizo un juicio, pero Franco nunca la reconoció a nivel judicial, aunque la justicia estableció que ella era hija de él y hermana del expresidente.

A partir de este reclamo, ella presentó una lista de 398 empresas porque en el reparto de los bienes que habían declarado en la quiebra, ella decía que faltaba un montón de dinero o de bienes. Entonces, como iba a vencer la prescripción, ella pidió más tiempo para investigar estas 398 empresas, para conocer realmente el patrimonio verdadero de Franco Macri y de la familia Macri porque no hay tiempo para investigar tanta información en tan poco tiempo.

-EP: ¿Hay como un acuerdo del resto de la familia para dejarla fuera de la herencia, escondiendo parte de las propiedades que deberían formar parte de eso?

-Hay un acuerdo que se firma en 2007, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, con todos los hermanos excluyendo a Alejandra en el que se repartieron dos tercios de la herencia de Franco Macri, cuando todavía estaba vivo. Era un adelanto de herencia.

Ellos claramente sabían que Alejandra era una legítima heredera, porque una de las cláusulas de ese acuerdo secreto, que revelamos en Página/12 en 2021, era que en caso de que Alejandra Macri hiciera un reclamo por su parte de la herencia, Franco Macri se haría cargo de ese reclamo. Era una condición que impusieron los hijos para aceptar la donación del adelanto de herencia.

-Claudio Mardones: Es ineludible remontarme al libro Hermano. ¿Cuál es el rol de Mariano Macri en este escenario?

-Mariano Macri fue uno de los firmantes del acuerdo del adelanto de herencia, pero me parece que ahora también está en una situación parecida a la de Alejandra Macri, en cuanto a que siente que le dan migajas de todo. Él ha denunciado penalmente, con el patrocinio del doctor Máximo Rusconi, a sus hermanos. No denunció a Mauricio porque Mauricio no figura como accionista del holding familiar.

“Alejandra Macri y Mariano Macri piensan que hay un tesoro escondido que no se conoce”, afirmó O’Donnell.

Mariano cuenta en su libro que Mauricio Macri siempre se valió de testaferros, y en el libro hay muchísimos testimonios y evidencias de que Mauricio Macri es el jefe del grupo empresario, pero no figuran en los papeles. Entonces, como paso previo a hacerle el reclamo a Mauricio Macri, se los hace a los hermanos, que sí figuran, sobre todo a Franco Macri y al CEO del Grupo Macri, el señor Leonardo Maffioli, a quien los querelló penalmente por lavado de activos y evasión. Esa causa sigue y Alejandra Macri y Mariano Macri piensan que hay un tesoro escondido que no se conoce y los dos quieren acceder a él.

-EP: ¿Puede que ese tesoro esté vinculado con parte de estas empresas que, en su mayoría, están en paraísos fiscales? ¿De qué se trata ese patrimonio? ¿Qué tipo de empresas son?

-Algunas de las empresas que figuran en la lista presentada por Alejandra están radicadas en Argentina, otras radicadas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y algunas que aparecen en mega filtraciones como los Panama Papers, y que son objeto de investigaciones judiciales. En este momento, la Inspección General de Justicia está tramitando un juicio en el que cuestiona el sobreseimiento que le dio un juez civil al presidente Macri durante su presidencia, con respecto a las empresas que aparecen en los Panama Papers.

La IGJ considera que fue una especie de "lavado de cara" del presidente, donde aparece Franco Macri, que todavía estaba vivo y dijo que las empresas eran suyas y Mauricio no tenía nada que ver. Lo cierto es que Franco Macri ya se había retirado de la conducción del grupo familiar cuando aparecieron esas empresas y eso ahora está en la justicia.

Lo que vale la pena mencionar es que, en 2020, la revista Forbes Argentina, dirigida por Alex Milberg, hizo un relevamiento, como todos los años, de los 50 millonarios más importantes de Argentina, y el Grupo Macri aparece con una tenencia de 540 millones de dólares, que según explica la revista, en su mayoría son activos líquidos o dinero en efectivo. Desde la década del noventa, cuando el grupo era dominante en la economía argentina, ha vendido muchísimas empresas y muchísimas tenencias, como Movicom. Según la revista Forbes, por lo menos, hay una fortuna mucho más grande que la que aparece como parte de la herencia como el acervo hereditario de Franco Macri.

-EP: También se suma el fallo de la Corte Suprema, en el caso Levinas, que le da la potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de entender algunos casos, vinculado de forma importante al tema Correo Argentino.

-El caso Correo, del cual hablamos muy extensamente con Mariano Macri en mi libro Hermano, es una parte muy importante de la querella penal que le está haciendo Mariano Macri al Grupo Macri. Hay realmente operaciones muy raras. El primer acreedor, después del Estado, es un banco que se llama Meinl Bank de Austria, que es un banco que hoy está cerrado por maniobras de lavado de dinero en Europa del Este y que fue el que condujo, a través de una filial en un paraíso fiscal del Caribe, las coimas que se pagaron en toda América Latina en el famoso caso de la constructora Odebrecht brasileña. Este banco, que no tenía ningún tipo de experiencia manejando correos, compra una parte importante del Correo cuando el Correo ya había sido expropiado o estatizado por el gobierno de Néstor Kirchner. Estaba prácticamente inactivo y, de repente, este banco compra un montón de acciones del Correo y pasa a actuar dentro de la Justicia, apoyando todas las medidas del Grupo Macri en el tema de cómo funciona la deuda.

Mariano Macri dice que hay una maniobra "back to back", que quiere decir: yo pongo una plata en negro en este banco austríaco y el banco austríaco, a cambio, me da un crédito, entonces tengo un crédito en blanco, donde le debo plata al banco y tengo plata en negro en ese lugar, respaldando ese crédito. Me imagino que eso se le debió haber complicado al grupo cuando cerraron el banco por lavado de dinero, porque el crédito en blanco pasa a los acreedores del banco, mientras que el dinero en negro desaparece absolutamente.

