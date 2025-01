Raúl Timerman: "los porteños extrañan la gestión de Larreta"

El analista político Raúl Timerman analizó las posibilidades de los diferentes candidatos para las elecciones legislativas y señaló que las figuras del oficialismo encabezan todas las mediciones de imagen positiva. “Mauricio Macri va a tener que pensar muy seriamente si se presenta a senador porque podría quedar afuera, podría no entrar por la minoría”, sostuvo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Raúl Timerman es analista político y director del grupo Opinión Pública.

Elizabeth Peger: En las últimas horas circularon algunas encuestas y voces desde el Gobierno celebrando datos que mostrarían una caída en la imagen de la vicepresidenta Victoria Villarruel a partir de los cruces públicos con Javier Milei. ¿Ustedes observan algo de esto? ¿O es sólo entusiasmo de la Casa Rosada?

Bueno, si el principal problema del gobierno es Victoria Villarruel, estamos en problemas. Con lo que es la Argentina, yo la verdad que, si fuera gobierno, ni me ocuparía de ese tema, con todos los temas que hay que ocuparse.

Nosotros no estamos midiendo en el mes de enero, pero en diciembre, cuando medimos, Victoria Villarruel seguía arriba. No había descendido ni un punto y estaba peleando palmo a palmo con Javier Milei, y un poquitito más abajo estaba Patricia Bullrich, que eran las tres principales imágenes de los políticos.

En este momento, son funcionarios del gobierno los que concentran las imágenes positivas más altas. Después está Guillermo Francos, está Adorni. Y el que aparece el primero de los opositores, que está entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Leandro Santoro, que están más o menos alrededor de los 38 o 39 puntos de imagen positiva, están casi 10 puntos abajo de Patricia Bullrich.

O sea que, en este momento, es el momento del gobierno, no de la oposición. Toda la agenda es del gobierno, mientras que la oposición, la única agenda que tiene es oponerse a las declaraciones o medidas del gobierno, pero no ha presentado ninguna propuesta alternativa diferente por el momento. Y más bien están en discusiones internas entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner, la Cámpora, etcétera.

EP: Le preguntaba por las encuestas y por la imagen de Villarruel, por el hecho de que desde el propio entorno presidencial se hable de esta supuesta caída de la imagen, y que se haga tanto ruido con la figura de la vicepresidenta. ¿Le sirve algo todo esto?

No, absolutamente para nada, digamos, no tiene ningún tipo de utilidad. Lo que realmente importa en este año, que es un año puramente electoral, es que falta poco para que empiecen las campañas. Te diría que apenas vayan retornando de las vacaciones las principales figuras, comienza la campaña política de este año.

Y la figura de Victoria Villarruel es irrelevante en un año electoral. Digamos, no va a ser candidata a nada, ni va a promover candidaturas. Acá se maneja la estructura fundamentalmente a través de Karina Milei, Martín Menem y Santiago Caputo, y ahí se construye políticamente también.

Es verdad que es un año que tiene cierto grado de favoritismo y de dificultad para el Gobierno en la parte electoral. El gran favor para el gobierno es que tiene muy pocos diputados y senadores. O sea, que solo con sacar el 30% que sacó en las PASO o en las generales a nivel país llega a tener más de 30 diputados más, lo que lo lleva al orden de más de 70 diputados.

Si llega a sacar lo que sacó en el balotaje, va a tener entre 87 y 89 diputados en total. O sea, un bloque realmente importante. Lo favorece mucho la minoría que tiene. Esa minoría, a pesar de eso, le permitió avanzar con lo que han querido avanzar. Y cuando han tenido leyes en contra, como fue la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, el presidente las vetó, pagó un costo político que duró un mes. Al mes ya había retornado a la aprobación de gestión que tenía antes.

También es verdad que todo gira mucho alrededor de la figura de Javier Milei. Y en este caso, al no haber una elección a nivel nacional con una boleta en la que aparezca un candidato único en todas las provincias, sino que en cada provincia aparecen los candidatos locales, esa es la parte que no favorece al gobierno. No está estructurado en las provincias, no tiene un solo gobernador propio. O sea que todos los oficialismos van a jugar su propio partido. Y ni siquiera es oposición en ninguna provincia. A lo mejor Paoltroni en Formosa, pero hasta lo echaron del bloque, a Paoltroni. O sea, en ese sentido no está muy bien armado. La Libertad Avanza. Pero igual, yo creo que el foco va a estar puesto en dos lugares: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Sí, justamente quería preguntarle por la Ciudad y esta decisión de Jorge Macri de desdoblar la elección local de la nacional y además eliminar las PASO en el distrito. ¿Es una buena jugada o puede haber problemas para el PRO?

El PRO está en problemas. El PRO tiene que buscar la manera de solucionar sus problemas, y esto creo que es una solución de tipo muy parcial y muy ilusoria, digamos. En este momento, a nivel nacional, cuando uno pregunta cercanía con espacios políticos, La Libertad Avanza tiene una cercanía de 33 puntos y el PRO tiene una cercanía de 8 puntos.

O sea, lo que antes era Juntos por el Cambio hoy es La Libertad Avanza, numéricamente. Y los electores del PRO han votado a Javier Milei, punto uno. Segundo punto, su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, hoy está integrada al Gobierno y juega para La Libertad Avanza. Y es más, si Patricia Bullrich es candidata en la Ciudad de Buenos Aires, gana las elecciones y lleva al PRO al tercer lugar.

Claudio Mardones (CM): Perderían por completo la nitidez en el distrito originario, en el caso de que Patricia Bullrich jugara como candidata este año.

Así es. No sé si va a jugar, pero en las mediciones es la que está en el primer lugar. Pero incluso Adorni, en el caso de jugar, está seis puntos por debajo de Patricia Bullrich, pero por arriba de Leandro Santoro y por arriba de Mauricio Macri. Entonces, Mauricio Macri va a tener que pensar muy seriamente si se presenta a senador porque podría quedar afuera, podría no entrar por la minoría.

CM: Algunos consideran que Jorge Macri adelantó las elecciones porteñas para evitar que se nacionalizaran. Pero por otra parte, algunos consideran que dejan un poco huérfanas las elecciones porteñas. Es decir, que la oposición al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene posibilidades de competir en las nacionales para pelear la presencia en el Congreso, pero que en la coyuntura porteña no aparecen figuras competitivas que puedan poner en riesgo al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve eso?

Sí, La Libertad Avanza es más importante como competidora en la Ciudad de Buenos Aires que Unión por la Patria. O sea, la principal oposición que tiene el PRO es La Libertad Avanza, y La Libertad Avanza tiene dos figuras: una es Manuel Adorni y otra es Patricia Bullrich, que están muy bien, independientemente de Ramiro Marra. Y uno podría jugar la elección local y la otra la elección nacional.

CM: Claro, alguno tendría que ir a jugar a la Legislatura porteña directamente.

Bullrich podría jugar la nacional y Adorni la local, digamos, por orden jerárquico.

CM: ¿Y usted ve que hay alguien de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires que podría hacer ese juego? ¿Usted ve que aparece algún emergente competitivo en la Ciudad?

No. Recalde no es competitivo, ninguno de la Cámpora es competitivo. El más competitivo es Leandro Santoro, y no hay un segundo. ¿Por qué? Porque los que han sido diputados por la Ciudad no se han destacado como dirigentes políticos en la Ciudad. Es decir, la figura de Leandro Santoro sobresale, y no hay nadie atrás que pueda ser visualizado, no ha crecido nadie. Nadie ha recorrido la ciudad.

Lo que Leandro Santoro hizo es muy parecido a lo que hizo en su momento Horacio Rodríguez Larreta, que fue caminar todos los días la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, lo que los porteños extrañan de la gestión es la gestión de Larreta. Hoy, Jorge Macri no está gestionando la ciudad. La ciudad está sucia, desordenada, a pesar de tener la gran ayuda que ha significado el protocolo anti-cortes, por ejemplo. Indudablemente, falta gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y eso, electoralmente, se paga.

EP: ¿Y cómo está la provincia de Buenos Aires?

La Provincia es la madre de todas las batallas. A pesar de que la Ciudad es más relevante por el hecho de que todos los medios de comunicación están en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es increíble, pero los medios nacionales están en la Ciudad de Buenos Aires. No hay medios nacionales de comunicación fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, hay un panorama interesante. Primer punto, ¿va a jugar o no jugar Cristina Kirchner encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales? Yo creo que lo debería hacer, y seguramente lo hará, a pesar de que dijo que no iba a jugar electoralmente, etcétera. Pero digamos que la gran candidata, altamente competitiva, es Cristina Kirchner.

Si el PRO y La Libertad Avanza van separados, va a ser un problema para el Gobierno. Porque los pocos puntos que puede sacar el PRO le pueden hacer perder la elección a La Libertad Avanza y podría ganar a Cristina Kirchner. Me recuerda muchísimo cuando fue la elección en la provincia de Buenos Aires con los candidatos testimoniales. Creo que fue en el 2009.

Era Daniel Scioli gobernador y por la lista del Frente para la Victoria estaba Néstor Kirchner, estaba Scioli, estaba Massa, y del otro lado estaba De Narváez. Pero Martín Sabbatella, que había sido intendente de Morón fue con una lista propia que sacó alrededor de cinco puntos y le hizo perder las elecciones al oficialismo. Las ganó De Narváez esas elecciones.

Y acá puede pasar exactamente lo mismo. Si el PRO va con una lista propia, las elecciones las puede ganar Unión por la Patria. Y en cambio, si van unidos, es muy parejo. Desde el punto de vista de la opinión pública es imposible saber quién va a ganar las elecciones cuando todavía no hay elecciones.

EP: Exacto, y no se sabe cómo van a ser….

José Luis Espert es un candidato altamente competitivo. Es lo mejor que tiene La Libertad Avanza, desde el punto de vista electoral, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí depende de la estrategia política de La Libertad Avanza. A lo mejor les conviene ir solos y tener uno o dos diputados menos, aunque Cristina Kirchner gane, pero todos los diputados son propios. En cambio, si hacen un acuerdo con el PRO, le van a tener que dar más de uno o dos diputados en lugares con expectativa de entrar. Entonces no van a ser todos propios. Y además la figura de Cristina Kirchner le sirve a la libertad avanza.

CM: El gobernador Kicillof postergó la decisión de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales. En el caso de un desdoblamiento, ¿cuáles pueden ser las figuras que no sean nacionales para disputar la coyuntura bonaerense? ¿Cuál es el nivel de competitividad que tiene el peronismo en la provincia, si hay desdoblamiento con boleta única de papel?

Primer punto: seguramente, la decisión del desdoblamiento la va a tomar Axel Kicillof cuando sepa si va a haber PASO o no va a haber PASO.

CM: Eso va a ser en febrero.

Bueno, entonces, en ese momento creo que se va a tomar esa decisión. Segundo punto: el desdoblamiento empodera a los intendentes. Porque para la elección provincial es la fuerza de los intendentes la que moviliza al electorado, y la nacional se apoya sobre eso.

Ahora, si se desdobla, aquellos candidatos que van a la elección nacional, si no tienen el apoyo del intendente local, la capacidad de movilización en el acto electoral va a ser muy baja.

El dilema es: ¿empodero a los intendentes, o empodero a Cristina Kirchner? Esa es la gran disyuntiva, y la decisión seguramente la tomará sabiendo si hay PASO o no hay PASO y también en función de la prospectiva que él haga de su escenario personal para el futuro.

