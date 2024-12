Jorge Macri aseguró que bloque porteño de La Libertad Avanza no respaldó su gestión como el PRO hizo con el Gobierno Nacional

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sostuvo este martes que aunque su relación con el presidente Javier Milei sea “buena”, lamenta que el apoyo de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña no se haya asemejado al que el PRO le dio al Gobierno nacional en el Congreso durante 2024.

“Si me preguntas a mí, me hubiera gustado poder tener un acompañamiento de La Libertad Avanza de la Ciudad más parecido al que nosotros le dimos al Gobierno nacional en el Congreso, pero bueno, no se dio”, declaró en CNN Radio.

Sobre la relación entre su espacio y el oficialismo, el alcalde porteño consideró que “hay claroscuros”. Si bien destacó que tiene una buena relación con el Presidente es buena y que “lo escucha”, afirmó que dentro del espacio político del oficialismo “hay distintas miradas”.

En ese sentido, Macri subrayó que, a pesar de las tensiones con LLA en la Legislatura, logró construir sus mayorías, aprobar el Presupuesto, aprobar un nuevo Código Urbanístico y el llamado a extraordinarias para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que consideró “innecesarias“ y reclamó su eliminación a nivel nacional.

Además, desmintió que exista la intención de adelantar las elecciones locales de la Ciudad a mayo, y admitió que el foco está en el tratamiento de la suspensión de las elecciones primarias.

Jorge Macri anunció el desdoblamiento de los comicios junto a Laura Alonso, la nueva vocera de gestión.

El pasado viernes, el jefe de Gobierno porteño anunció el desdoblamiento de la elección local en la Ciudad de Buenos Aires, y anunció que la nueva fecha de los comicios será el 6 de julio. A su vez, confirmó el envío de un proyecto a la Legislatura para suspender las PASO en el distrito.

La decisión de Jorge Macri, que busca sostener el poder electoral del PRO en el histórico bastión del macrismo, causó reacciones en el oficialismo. Dos días después, Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, desafió al partido amarillo y aseguró que el desdoblamiento le parece “mal”. “En la cancha se ven los pingos”, sostuvo el funcionario.

“La agenda de la Ciudad de Buenos Aires merece ser debatida, para mí, de manera separada como lo hacen casi 19 de las 24 provincias habitualmente y como la Ciudad lo hizo desde 2003 hasta 2017. Recién en el 19 se unificaron y el año pasado por ser unificadas y concurrentes fue un caos la votación”, justificó.

El espacio de LLA también cuestionaron el costo del desdoblamiento, a lo que Macri contestó: “Es escaso debatir una elección en términos de más o menos plata. La diferencia de costos es casi nula entre desdoblar la elección o hacerla el mismo día que la nacional. Los que critican el desdoblamiento tiran títulos, pero saben poco”.

El PRO despidió el 2024 y aseguró que seguirán defendiendo sus causas "incluso si el Gobierno no las acompaña"

Ante la consulta del periodista sobre la posibilidad de que exista un plan para erosionarlo desde el espacio cercano al Presidente a raíz del anuncio de la separación de las elecciones, Macri dijo: “No lo sé. Le doy poca bolilla a las críticas que no son constructivas”. Sin embargo, apuntó contra el Gobierno nacional y destacó que, a diferencia del Ejecutivo, su gestión logró aprobar el Presupuesto 2025 “sin mayoría propia”.

En esta línea, Macri lamentó la falta de un presupuesto nacional y aseguró que “el esfuerzo que está haciendo el país para tener una economía equilibrada no condice con un país sin presupuesto el mundo” porque “el mundo espera gestos institucionales”.

Jorge Macri consideró que la sobrepoblación de las comisarias de CABA "es un problema heredado"

En medio del conflicto entre el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acusó al exalcalde porteño de demorar la construcción de una anexo de la cárcel de Marcos Paz, Jorge Macri dijo que no se iba a “meter en la discusión”, aunque explicó que la obra se frenó por los cruces entre Nación y la Ciudad.

“Es un proyecto que fue un acuerdo entre Mauricio, cuando era presidente y Horacio, que era jefe de Gobierno. Después, en el marco de la quita de coparticipación de Nación y otros terrenos que habían sido transferidos a la Ciudad, la relación empezó a tensarse y ese proyecto quedó trunco”, explicó Jorge Macri.

A su vez, el actual jefe de Gobierno informó que la obra se licitó nuevamente y afirmó que la cárcel de Marcos Paz estará funcionando el año que viene. “Se va a ir liberando Devoto porque lo primero que tenemos que también liberar son los detenidos que están en las comisarías”, dijo Macri. El pasado 24 de diciembre, 17 presos se fugaron de una alcaldía en Liniers.

Sobre esta problemática, el jefe de Gobierno le adjudicó la responsabilidad a Rodríguez Larreta. “Es un problema heredado de la gestión anterior”, dijo.

