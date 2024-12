Jorge Macri intenta salvar al PRO de la motosierra libertaria: "No creo que el único camino sea la unidad"

“Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no, iremos separados. No vamos a engañar al electorado”. Esa frase de Javier Milei en Forbes generó una respuesta inmediata de un Macri, Mauricio, que le dijo que estaba de acuerdo, aunque lo mandó a "cuidar la República". Ahora el que le respondió al Presidente, sin nombrarlo, fue el otro Macri, Jorge.

“No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como yo digo o no es nada’", dijo el jefe de Gobierno porteño, en declaraciones a Radio Mitre. Y remató: "La vida no es así".

Jorge Macri afirmó que las ideas “se pueden expresar desde distintos lugares” y que después puede haber “acuerdos parlamentarios”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y reforzó: "No creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee".

La Libertad Avanza porteña criticó duramente el desdoblamiento de las elecciones que anunció Jorge Macri

La posibilidad de una alianza absoluta entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas del 2025 pareció dar un primer paso a inicios de esta semana, cuando el titular del PRO, Mauricio Macri, le respondió al presidente, Javier Milei, que siempre fue su idea llegar a un acuerdo “en todos lados”.

En un mensaje con un final con matices alrededor del estilo político del mandatario, Macri sostuvo: "En función a lo dicho por el presidente Milei, ‘o vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no’, (estoy de) acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

Este sábado, cinco días después, su primo jefe de Gobierno porteño, fue más cerrado ante la posibilidad de la alianza absoluta. "Puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra", planteó en la entrevista radial.

Tras la fuga de 17 presos, echaron al jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri le recordó a Patricia Bullrich que ella "es del PRO"

Jorge Macri también le respondió a Patricia Bullrich luego de las críticas de la ministra de Seguridad por su anuncio del desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad. La funcionaria de Milei había dicho que "no tiene sentido" adelantar las elecciones porteñas.

"No estoy de acuerdo, pero es su postura, su punto de vista y lo respeto", dijo Macri sobre los dichos de Bullrich. Y planteó: "El PRO ha demostrado en su historia un compromiso muy grande con esta ciudad. Nosotros amamos esta ciudad, queremos discutir los temas de esta ciudad. Hemos tenido muchísimas elecciones desdobladas. Yo no sé si Patricia ya estaba con nosotros, creo que sí", la chicaneó. Y le recordó: "Ella es del PRO".

LT