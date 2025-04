El protagonismo de Milei y los conflictos del oficialismo complicaron el inicio de la campaña

La campaña electoral de La Libertad Avanza viene demorada. Es que el complejo escenario nacional y el excesivo protagonismo del presidente Javier Milei en los últimos días han obligado a la Casa Rosada a invertir los recursos humanos en otros objetivos más urgentes.

Siendo un partido sui géneris y sin referentes locales potentes, el propio oficialismo eligió “nacionalizar” la estrategia comunicacional, lo que podría volver como un búmeran para la Casa Rosada si la inestabilidad económica se profundiza y los desaciertos políticos proliferan.

Es por eso que, pese al calendario apretado, sobre todo en la Ciudad, donde el próximo 18 de mayo se elegirán legisladores, la campaña de los libertarios tiene dificultades para poner primera. El próximo domingo se elegirán, además, convencionales constituyentes en Santa Fe y habrá elecciones en algunas comunas. LLA podría quedar tercero, aunque muchos señalan que el “sello” libertario está fuerte.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La semana que culmina ha sido una de las peores para Milei y para la Casa Rosada. Es que al fallido discurso sobre las islas Malvinas se le sumó un desesperado intento por obtener una foto con el mandatario norteamericano, Donald Trump, la que no se concretó; tampoco hubo anuncio sobre el avance en algún tipo de tratamiento comercial preferencial para la Argentina por parte de EE.UU.; al escenario calamitoso se le sumaron las estrepitosas caídas de los pliegos en el Senado, en donde Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo no solo no alcanzaron los dos tercios requeridos, sino que cosecharon más votos de rechazo que positivos. El riesgo país volvió a crecer y las tensiones cambiarias están lejos de disiparse.

Hasta en la propia Casa de Gobierno reconocen que la imagen de Milei sufrió un deterioro importante en las últimas semanas, aunque explican que el Presidente considera que el capital político “está para usarse”.

Con todo, ayer fueron muchos los referentes del gabinete nacional que salieron a la calle a hacer campaña. Se pudo ver a importantes figuras del Gobierno en clave electoral recorriendo las calles de la Ciudad. Allí estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los referentes libertarios recorrieron las comunas 2, 13 y 14. También estuvieron Nicolás Pakgojz, Juan Pablo Arenaza y Shariff Menem. Fue la primera aproximación a una campaña que podría tener consecuencias negativas para LLA si los resultados están lejos de ser los esperados.

La jefa de campaña oficial es Pilar Ramírez. La lugarteniente de Karina Milei en la Legislatura porteña para darle batalla a Jorge Macri. La coordinación territorial estará a cargo de la legisladora de la Ciudad; sin embargo, los estrategas de la campaña serán dos: por un lado Santiago Caputo, y el primer candidato a legislador, Manuel Adorni.

Los equipos de ambos coordinarán la estrategia comunicacional que, en principio, se centrará en llevar “la motosierra” a la Ciudad.

Un dato llamativo de la jornada de ayer: Adorni no estuvo en la calle en las recorridas. Tiene previsto en la semana próxima dar una ronda de entrevistas, asistir a una charla en la Universidad Di Tella y visitar un centro de jubilados, entre otras actividades.

En el equipo de campaña hay algunas dudas. Pero ronda la idea de realizar una suerte de “motosierra tour”, sobre el que todavía no hay mayores detalles.

Las dificultades de LLA se evidencian en que la doble función de Caputo (administrar ejes de la política y ser el estratega comunicacional) satura las oficinas del primer piso. Hasta acá, solo se ha visto un spot de campaña de Adorni, el cual fue realizado por inteligencia artificial y en el cual hasta se ven errores de ortografía.

Como estratega, Caputo es asistido por Tomás Vidal, socio de Move Group, la consultora fundada junto a Rodrigo Lugones y Guillermo Garat.

En la semana se vio en reiteradas ocasiones cómo Ramírez visitaba el despacho de Caputo para ultimar detalles de la campaña. En alguna oportunidad también se pudo ver a Pakgojz, quien se llegó hasta el primer piso de la Casa de Gobierno. Dicen que hay fecha y formato para un acto lanzamiento, aunque todavía no hay precisiones.

Desde el pasado 14 de febrero, cuando el Presidente publicitó la criptomoneda $Libra desde su cuenta de X, el Gobierno ha entrado en una espiral de desaciertos de la que no logra salir. El único triunfo del Gobierno ha sido blindar el DNU por acuerdo con el FMI.

Los armados en el resto de las provincias más allá de la Ciudad tampoco están claros ni definidos. A nivel nacional, la eliminación de las PASO le da tiempo al oficialismo nacional a seguir puliendo la estrategia.

Mucho menos definidos están los armados provinciales, que sin referentes potentes se ven obligados a apostar al “sello” contrarreloj. En la Casa Rosada dan por descontado que en la mayoría de las provincias habrá elecciones desdobladas a nivel local. Ello complica las relaciones con algunos mandatarios. En Salta, LLA presentó candidatos para competir contra el oficialismo local, un escenario que de repetirse en otras provincias podría generar fricciones con mandatarios aliados.

En la PBA creen que podrán llegar acuerdos con “dirigentes” del PRO, pero sin alianza.

Bullrich hizo campaña sin ser candidata

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a la campaña de LLA para las elecciones porteñas, mediante un spot en el que convocó a los simpatizantes del espacio libertario a formar parte del operativo de fiscalización.

“Íbamos a terminar con la inflación y cumplimos, te dijimos que íbamos a terminar con los piquetes y cumplimos, y hoy andás por la Ciudad tranquilo. Te dijimos que íbamos a recortar los gastos y los curros de la casta y del Estado y cumplimos”, dijo.

“Cada voto cuenta. Y para eso te necesitamos en la mesa. Sumate como fiscal”, insistió.