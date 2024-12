La Libertad Avanza vs. PRO: nuevo round en Capital Federal por el desdoblamiento de las elecciones

Jorge Macri tiene pensado anunciar este viernes 27 el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo está decidido a cuidar su terruño, incluso si la estrategia suma un nuevo round en el tenso vínculo que sostiene el espacio con La Libertad Avanza a nivel local. A pesar de que la modificación del calendario electoral porteño ya es prácticamente un hecho, en el partido de Javier Milei hay quienes dicen que el jefe de Gobierno “todavía está a tiempo” de cambiar de opinión, aunque también empiezan a evaluar nombres “fuertes” que puedan ser competitivos.

En el armado de los libertarios en Ciudad, encabezado por Pilar Ramírez y con la venia de Karina Milei, no están contentos con la noticia. Si bien hay quienes entienden que se trata de una muestra de “debilidad” del PRO, cerca de la legisladora se quejan: “Habría que preguntarle a Jorge Macri por qué quiere cambiar la reglas del juego y perjudicar a los porteños gastando más recursos y haciéndolos votar más veces”, aseguraron.

En las elecciones de 2025, en Capital Federal se elegirán tres senadores y 13 diputados nacionales, y se pondrán en juego alrededor de 30 bancas en la Legislatura. El macrismo no puede permitir que la contienda electoral porteña se nacionalice y su electorado se vuelque por La Libertad Avanza. Los libertarios lo saben y reconocen que la maniobra le dará una “ventaja” al jefe de Gobierno, con quien a esta altura no parece ser posible una alianza.

En una entrevista con La Nación, Ramírez habló de “tufillo raro” a la hora de referirse al posible desdoblamiento y al llamado de sesión extraordinaria para suspender las PASO y se refirió en términos durísimos contra Macri: dijo que “le falta conocer y caminar la ciudad”, “mostrar planificación y gestión” y cuestionó su primer año de gestión.

En la Ciudad, hay coincidencias en que el peronismo se ubicaría en un tercer puesto y la pregunta es cuánta sombra le pueden hacer los libertarios al PRO, que gobierna desde el 2007. La legisladora porteña evitó hablar sobre quiénes serían los elegidos de La Libertad Avanza para competir en un enfrentamiento con el macrismo, al igual que sus colaboradores.

Sin embargo, en la segunda línea del armado se repiten los nombres del vocero presidencial, Manuel Adorni, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero también dicen que puede haber “sorpresas”. “En la lista de la Ciudad puede haber sorpresas con gente del sector empresarial o deportivo. ¿River? Mucha gente de River nos banca”, contó un dirigente.

La posible candidatura de Adorni circula hace meses. Este jueves por la mañana, en su última conferencia del año, el vocero respondió la consulta que uno de los periodistas le hizo al respecto: "ol. “Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto (que acepto)", dijo sin rodeos. Bullrich no tuvo todavía un pronunciamiento tan directo. Sin embargo, esta mañana salió con los tapones de punta contra el jefe de Gobierno de la Ciudad: "La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto... Si se desdobla la elección, se gasta doble, se realiza una doble campaña... no tiene sentido”, sostuvo en Radio Mitre.

Después de meses de tensiones, coqueteos y de prácticamente un “co-gobierno” en el Congreso, el vínculo entre el PRO y LLA llega resquebrajado a fin de año. Una alianza electoral en todos los distritos parece imposible y, aunque saben que en Capital Federal no tienen grandes chances de salir primeros, los libertarios se entusiasman: si Macri confirma el desdoblamiento, creen que igualmente pueden conseguir la suficiente cantidad de bancas en la Legislatura como para ejercer presión en la próxima etapa.

“Está tan convulsionado el escenario electoral que nada garantiza que todo salga como el PRO espera. Eso nos da cierta confianza. Estamos bien, no como para un batacazo, pero sí para hacer una buena elección local”, sostuvo un libertario. Más allá del optimismo del dirigente, los ánimos están caldeados. Cerca del jefe de Gobierno aseguraron que no harán declaraciones hasta tanto el anuncio no se haga público, pero saben que la noticia enojó a más de uno en La Libertad Avanza.

