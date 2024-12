El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, realizó la última conferencia de prensa del año en la Casa Rosada para actualizar sobre los temas de agenda de la administración libertaria y, entre otras cuestiones, habló sobre el monto fijado para el Salario Mínimo Vital y Móvil hasta marzo de 2025.

Consultado sobre la decisión del Gobierno de fijar la cifra en $279.718, tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el vocero sostuvo que es el "Salario Mínimo que (el Gobierno) cree acorde" y calificó como "razonable" al número fijado para diciembre con incrementos mensuales escalonados hasta marzo de 2025.

Adorni señaló que "en 2019 el salario mínimo era de 16.875 pesos, 210 dólares; en el 2020 de 125 dólares; en el 2021 de 157 dólares; 2022 de 179 dólares; 2023 de 156 dólares y 2024 de 231 dólares" y agregó: "No traje la comparativa de poder adquisitivo, pero lo que quiero referir es que somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y nos toca laudar y que esto mejora en dólares el Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador".

"Con respecto al salario mínimo, cuando laudamos es porque consideramos que entre las posturas que hay, entre empresarios y sindicatos, es un número razonable, ni más ni menos que eso", manifestó.

El portavoz también destacó: "El salario real promedio de la economía hoy está en los 1100 dólares y no en los 300 que nos habían dejado en diciembre de 2023".

Es válido mencionar que la decisión del Gobierno se fijó en un monto similar al propuesto oportunamente por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la fallida reunión del Consejo del Salario, que había solicitado un incremento escalonado de un salario mínimo de $278.000 para diciembre, $284.000 en enero, $290.000 en febrero, y un adicional de $5.000 en marzo.

Mientras que las centrales obreras pretendían recuperar el terreno perdido durante todo el 2024. La idea de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) era que el salario mínimo vital y móvil llegara a los 572 mil peos desde diciembre.

Disminución de más del 10% en los asesinatos a mujeres

Entre una larga lista de temas, el vocero presidencial destacó que "los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% este año" y resaltó por ello el trabajo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"Detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres", sostuvo y reprochó que "hace un año atrás funcionaba el extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos 300 mil millones de pesos".

Sobre las cifras de este año, remarcó: "Sin ese Ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en los bolsillos del contribuyente se lograron bajar en más de un 10% los crímenes. Lo cierto es que a los delincuentes se los enfrenta siendo implacable en las penas y no con un Ministerio que no era ni más ni menos que una fachada para crear empleo militante y para cuestiones como hablar con la 'e', que no hacían efectivamente a la batalla porque las mujeres no sean violentadas, asesinadas y maltratadas".

Balance de 2024

El vocero de Milei también aprovechó su última conferencia de 2024 para realizar un breve balance sobre el primer año del gobierno libertario y destacó que "en este tiempo Argentina cambió y mucho", recordando los inicios de la gestión donde los cuestionamientos giraban en torno al estallido social y la crisis económica.

"Los datos nos hemos cansado de repetirlos, pero pasamos de una inflación del 54% mensual al 1,4%, pasamos de un riesgo país de 2500 puntos a menos de 700, ni hablar de los rumores del dólar a 3000, 2000, 7000, que muchos se encargaban de diseminar por todos los medios de comunicación, a un dólar hoy de 1200", destacó.

El vocero también enumeró: "Pasamos del delirio de las calles tomadas, uno de los temas que muchos pensaban que no tenía solución. Volvimos a tener crédito hipotecario. Vivimos con certeza en precios, cosa que hace un año no pasaba. A los delincuentes se los detiene. Se cuidan los recursos del contribuyente".

"Vivimos en un país donde ser piquetero ya no es más un trabajo y ser delincuente ya no te da derecho a nada. Vivimos en un país donde la pobreza empieza a ser una cuestión transitoria y no una realidad permanente, donde el mérito, el trabajo y la inversión ya no son un insulto y entendimos todos que son el camino a una vida mejor", añadió.

Para cerrar, Adorni manifestó: "Quiero agradecerle a todos los argentinos por haber puesto el cuerpo, por haber confiado desde un primer momento a pesar de haber tenido un año por momentos difícil. Muchísimo trabajo por hacer, pero este gobierno tiene la certeza y la clara convicción de que lo que estamos haciendo es el camino correcto para hacer a la Argentina grande otra vez".

Primeros proyectos del RIGI

En su presentación, el portavoz destacó la aprobación del primer proyecto del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el cual consta de un parque solar de YPF Luz, en la localidad mendocina de El Quemado, de 305 MW que va a generar una inversión de 211 millones de dólares.

"YPF, junto a las principales empresas de la industria del petróleo y gas, presentaron otro proyecto muy importante que está en evaluación. Se trata de la construcción de un oleoducto de más de 500 kilómetros de extensión, una obra de infraestructura privada que resulta ser la más importante del rubro en los últimos 20 años en la Argentina y que va a incrementar en un 70% la posibilidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta", agregó.

El portavoz también resaltó "una inversión que va a superar los 600 millones de dólares para la construcción de la Terminal Marítima Escobar, un nuevo puerto sobre el Río Paraná de las Palmas", aclarando que es un proyecto de infraestructura 100% gestado por el sector privado y orientado a la exportación.

"También hay otras seis iniciativas en evaluación y varios más cerca de ser presentados por un total de 7.800 millones de dólares. Recordemos que para el tren fantasma de la política esto iba a ser nocivo para la Argentina, y lo único que está generando son inversiones como nunca había ocurrido en otro momento de la historia", expresó.

