Pese al pedido del Gobierno, Manuel Adorni dijo que igual se irá de vacaciones al exterior

El vocero presidencial Manuel Adorni reveló que sus próximas vacaciones serán en el exterior, a pesar del pedido del Gobierno. El presidente Javier Milei le solicitó a sus colaboradores no viajar a destinos ostentosos en el marco de su plan de ajuste y austeridad.

"Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo", sostuvo el portavoz durante una entrevista en Todo Noticias (TN) y explicó que "no es cierto que se prohibieron lugares" para vacacionar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El funcionario señaló que el presidente libertario pidió que "sean razonables con las vacaciones que se toman y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior".

"Se usó algún caso testigo como Punta del Este y Miami, para poner algún ejemplo al aire, pero no porque si yo me voy a Miami voy a tener algún inconveniente, sino porque hay que mostrar que uno es una persona razonable", argumentó y mencionó que pasará su período de descanso en el exterior como lo hace "desde hace diez años".

Sobre su caso particular, Adorni añadió: "En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional".

Javier Milei no se tomará vacaciones y pidió a sus ministros que no viajen a destinos de lujo

"Lo que pidió el Presidente es que seamos razonables y austeros", remarcó y profundizó: "Yo me fui todos los años. Desde hace diez o quince años que tengo la suerte de irme al exterior, y bueno, voy. Con mi particularidad de tener hijos chiquitos y lo que conlleva en materia de seguridad y exposición. Para todos los ministros aplica lo mismo".

El portavoz sostuvo que el mandatario "pidió razonabilidad" y amplió: "Nadie cambió la forma de vida ni de ser, y el Presidente no pretendería que lo cambiemos. Incluso hay muchos ministros que no se van a ir de vacaciones, hay otros que nos vamos y otros que se irán más adelante por una cuestión de agenda".

Milei no se tomará vacaciones y pidió a sus ministros que no viajen a destinos de lujo

Adías del inicio del verano, el presidente Javier Milei le pidió a sus colaboradores “predicar con el ejemplo” y no viajar a destinos ostentosos. El mandatario pidió austeridad a sus ministros y sugirió que no vayan a lugares como Punta del Este, Miami o Europa.

El presidente también le pidió a los funcionarios que no desarmen sus equipos y que coordinen los días de receso para cubrir las actividades y que no se note su ausencia. Además, solicitó que los días de descanso estén contemplados entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad para trabajar en caso de que sea requerido.

Javier Milei volvió de Italia, celebró las "inversiones" de ese país y enfrenta un Congreso agitado

De esta forma, los funcionarios evitarán descansar en Punta del Este, Estados Unidos y Europa, por lo menos en las primeras vacaciones de la gestión que asumió en 2023 bajo la estricta premisa de "no hay plata", y tras haber llevado adelante "el ajuste más grande de la historia".

Por su parte, el dirigente libertario adelantó a Noticias Argentinas que no se tomará descanso, y según aseguran desde su entorno, permanecerá algunos días recluido en la quinta de Olivos, rodeado de sus perros. "Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar", supo confesar el jefe de Estado sobre su actividad laboral.

En este contexto, según trascendió este lunes, Karina Milei enlistó algunos destinos turísticos que estarían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, incluyendo Miami, Nueva York, Punta del Este y puntos icónicos de Europa, aunque se analizaría caso por caso.

AS.

LT.