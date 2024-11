El vocero presidencial Manuel Adorni protagonizó este jueves un nuevo cruce con el periodista Fabián Waldman, con quien ya había tenido encontronazos en el pasado. Durante el ida y vuelta, el portavoz mencionó que el comunicador era kirchnerista, ante lo que Waldman le pidió que no lo llame "de esa manera". Sin embargo, Adorni lo cuestionó y le preguntó: "¿Qué es lo que te hace negar tu condición de kirchnerista?".

El episodio comenzó a raíz de una pregunta por la metodología del INDEC para medir las estadísticas, siendo que Waldman planteó que "no representa la realidad de los argentinos". "En función de lo que el INDEC viene midiendo, los aumentos siderales de todas las cuestiones y la inflación ha bajado cuando no representa la realidad de los argentinos. La pregunta es, justamente, ¿si aceptan modificar el método de medición para que se note la influencia de los servicios públicos, la influencia del boleto…?", consultó el periodista.

En respuesta, el vocero mencionó que el comunicador está "demasiado kirchnerista últimamente". Acto seguido, remarcó que el INDEC "debe ser siempre un instituto independiente del Poder Ejecutivo porque precisamente la validez del instituto está en que sea independiente y que no se puedan toquetear los números, como hizo el kirchnerismo".

Sin embargo, reconoció que "las canastas han quedado viejas" y que el consumo "cambia muy dinámicamente, más en los tiempos en los que vivimos". En esa línea, respondió que los cambios en las metodologías "serán una decisión que tome el INDEC", aunque aclaró que el Gobierno espera que eso no ocurra, "por lo menos por ahora, para que la comparación siga siendo sobre mismas sobre mismas cuestiones".

Por su parte, Waldman cuestionó que en "la comparación es con once meses atrás, donde los servicios públicos ocupaban muchísimo menos de lo que ocupan el salario de los argentinos". "Yo no me voy a 2001 o a 2002, me voy al 11, al 10 de diciembre de 2023. ¿Por qué hablas de hace 20 años?", preguntó, ante lo que Adorni explicó que "la canasta es de hace 20 años".

Consultado nuevamente sobre si "quieren permanecer con este número", el vocero reiteró que sí, ya que una modificación "rompe la comparación". "O sea, este dibujo que seguimos teniendo, como dirían ustedes", lanzó el periodista y en respuesta el portavoz lo cruzó afirmando: "El dibujo en todo caso lo hicieron gobernando ustedes", en referencia al kirchnerismo.

Ante la acusación, Waldman aclaró que no formaba parte de ese "ustedes": "Yo no goberné nunca". Sin embargo, Adorni lo tildó de "kirchnerista fanatizado" a partir de lo que publica en X (antes Twitter), siendo que el periodista le pidió que no lo llame "de esa manera". "Es que hablás del kirchnerismo y de Néstor. No te sigo, pero te leo en Twitter. Sos kirchnerista, como yo soy mileísta, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te hace negar tu condición de kirchnerista?", preguntó el vocero.

Luego de ese intercambio, Waldman volvió a consultar si el Gobierno sostendrá "el índice del INDEC como hasta ahora". "No depende de nosotros. Esperemos que sí, por una cuestión comparativa. Y cuando me decís: 'Comparemos con noviembre o diciembre del año pasado', vos sabés que el índice está compuesto por varias cuestiones. Tenés bienes y servicios separados; además la canasta para hacer la comparativa. Vos me hablás de precios regulados, precios que efectivamente tenían un atraso y que debían corregirse", respondió Adorni, quien subrayó que "cuando comparás salarios versus Índice de Precios al Consumidor, efectivamente estás teniendo una mejora".

"Por supuesto que hay bienes que subieron más y otros que subieron menos. Vos me decís servicios: probablemente el atraso en un precio regulado sea mucho más que en un precio que no estaba tan regulado como servicios. Eso es obvio que en la ecuación te va a dar distinto o un bien o servicio regulado que uno que no lo es o estaba menos regulado", continuó.

Sobre ese dato, Waldman indicó que "justamente eso es lo que da la inflación del 2,7%: que estén tomando números que no son de la realidad actual". En respuesta, Adorni indicó que ese es un planteo del periodista y que "los números son de la realidad actual porque están bien medidos bajo la metodología que se utiliza". "De hecho, el titular del INDEC es el mismo que estaba antes. Mirá los deseos de independencia que tenemos que propusimos que Marco Lavagna, que hace un trabajo impecable, siga estando a cargo del Instituto. No veo cuál es el problema de comparar cosas iguales", manifestó el portavoz.

Y agregó: "No quita que nos debemos un debate de cómo medir la pobreza e incluso de si hay que seguir midiéndola por ingresos o no, que en buena parte del mundo ya no se hace. Hay un montón de cuestiones por modificar, pero creo que hoy la comparativa es perfecta porque estás utilizando la misma canasta hoy que hace un año y que hace veinte".

En ese sentido, aclaró que tomaba veinte años "porque efectivamente fue cuando inició el proceso de inflación en la Argentina, al menos de la última etapa, desde el 6 de enero del 2002 cuando se deroga la Ley de Convertibilidad", "Empezamos en un proceso donde los políticos vieron la máquina de hacer billetes como la mejor forma de hacer política. La más nefasta para la gente, pero la más provechosa para ellos", expresó.

En tanto, el vocero volvió a defender la metodología actual para las mediciones: "Ojalá que en algún momento podamos modernizar también las mediciones, pero me parece que hoy es muy sano comparar peras con peras y no sandías con chanchos. Eso no le hace bien a nadie y nadie lo entendería aparte. Si vos comparás el precio de la banana con el kilo de azúcar y llegás a una conclusión, serías un genio porque no hay manera de que esas dos cosas se comparen".

"¿A quién le sirve este índice de inflación?", preguntó Waldman luego. "Para la comparativa, a todos. Fabián, me estás discutiendo algo que es irracional. Es absolutamente irracional la postura que tenés. ¿A quién le sirve? A todos los que le viene sirviendo desde hace veinte años que usan la misma metodología. ¿Qué querés que te diga? No te gusta a vos, bueno, usá otra consultora", cerró Adorni.

