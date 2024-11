Manuel Adorni explicó la abrupta salida de Diana Mondino del gobierno: "Tomó una decisión relevante y se equivocó"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand y, entre otras declaraciones, explicó la abrupta salida del Gobierno de la ex canciller Diana Mondino, quien ya fue reemplazada por el empresario Gerardo Werthein.

"Tomó una decisión relevante y se equivocó", resumió el vocero presidencial luego de que la reconocida conductora le dijera que a la exfuncionaria "la volaron". "No es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses", acotó luego, refiriendo a la salida de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex titular de la cartera de Salud.

"Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al Presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consular absolutamente nada", profundizó el portavoz del Gobierno de Milei luego de que la diva lamentara: "Cómo la volaron pobre, que feo".

Durante el programa La Noche de Mirtha, donde compartió la mesa con el doctor Claudio Zin, la panelista Majo Martino y los periodistas Miguel Wiñazki y Camila Dolabjian, el vocero señaló que "Diana Mondino es una persona sensacional" pero que "el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el Gobierno".

Por otra parte, Adorni desmintió que existieran tensiones entre la ex canciller y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y amplió: "Una ministra o un ministro o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado".

Manuel Adorni: "Se hace lo que dice el Presidente o estamos invitados a retirarnos del Gobierno"

"Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase", remarcó el portavoz, quien fue interrumpido por la conducta, la cual rechazo la decisión del Ejecutivo y acotó: "¡Qué va a ser sano, es un papelón por Dios!".

Ante el comentario de Mirtha, el vocero presidencial añadió: "Es sano que el Presidente elija a la gente para sus carteras que acompañen el 100% de su agenda. La política exterior para el presidente es importantísima".

Las críticas y la preocupación de Mirtha por los precios y la pobreza

Durante otro momento de la noche, la diva expresó su preocupación por el incremento de la pobreza y, en medio de sus críticas públicas por el elevado costo de vida en el país, increpó directamente al vocero y le preguntó: "¿Quién hace las compras en tu casa? ¿No se queja de lo que paga?".

"Las compras las hace mi mujer. Me dice lo mismo que me dicen hace varios años, y la expectativa es que todo va a estar mejor", respondió el portavoz, quien señaló que "la expectativa ha cambiando muy rápidamente".

Cuáles son los datos de pobreza, deuda e inflación de la Argentina

Adorni también sostuvo que "la pobreza se descubrió hace 100 años" e indicó que desde el gobierno libertario se puso el foco en dicho sector social y que la salida requiere de un crecimiento económico. "No se sale ni con decretos mágicos ni con la maquina de hacer billetes", subrayó.

"Entendemos que los números siguen mejorando. Hay que hablar cada vez más de la pobreza porque es lo que marcan de lo que han hecho con la Argentina que es destruirla. Es el gran pecado que ha cometido el populismo en las últimas dos décadas", concluyó.

