En su programa Empezar el día, Amalia “Yuyito” González recibió al vocero presidencial Manuel Adorni, quien no solo habló sobre las conferencias de prensa en la Casa Rosada, sino que también se animó a compartir detalles de su vida personal, como el plan de alimentación que está siguiendo.

“Estoy haciendo la dieta de Karina Milei. Es una dieta para entrar en cetosis, a base de proteínas. Barritas de cereal con unos jugos, te morís de hambre”, confesó Adorni, quien reveló haber perdido 10 kilos en un mes. Aunque admitió que no la sigue tan rigurosamente como la Secretaria General de la Presidencia, mencionó que “en la semana paso hambre" y "hace 40 años que estoy a dieta, sufro hace 40 años”.

Durante la entrevista, Adorni sorprendió a Yuyito al contarle que en el año 2000 se anotó para el casting de Gran Hermano. “No tenía nada para hacer, tenía 18 años, era un inconsciente total”, recordó entre risas, aunque abandonó en la segunda instancia al darse cuenta de que era una locura.

Manuel Adorni y su relación con Javier Milei

El vocero también habló sobre su relación con Javier Milei, a quien conoció hace 12 años en un canal de televisión: “Javier era una persona distinta, era el único que sabía de lo que estaba hablando”.

Ambos se unieron para “defender los ideales de libertad y destruir el discurso progre”, destacó Adorni, quien aclaró que no se considera un político. “No me siento político, ni quiero serlo. Estoy feliz donde estoy defendiendo al Presidente”, aseguró.

Luego hizo un repaso por su trayectoria y remarcó que le gusta la docencia: “No soy periodista, siempre fui analista económico. Encontré mi lugar en los medios de comunicación”.

En otro momento de la entrevista, Adorni se refirió a la canción “Fanático” de Lali Espósito, inspirada en partes en Milei. “No vi el video. ‘Que tristeza, que pena’, ¿cómo decía Lali?”, comentó entre risas. Aunque admitió no ser fan del estilo de música de Lali, afirmó que “el debate que se arma está bueno”, al tiempo que restó importancia al tema.

“Me divierto mucho. Creo que hay que bajar el dramatismo. No es de mi generación, es un estilo de música que yo aborrezco. Entiendo que tiene millones de fanáticos, que es una artista de primera línea y que pueda tener sus propias opiniones. Y me parece que el debate que se arma está bueno debatirlo, si en algún momento recibiste fondos públicos está bien que se muestre y si tenés preferencia por mostrar algunos casos de violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo y nadie se tiene que sentir ofendido por eso. Que cada uno sea libre y que haga lo que quiera. Imagínate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito”, dijo.

Finalmente, Adorni habló de su vida personal, mencionando que está casado desde 2012 y tiene dos hijos pequeños.

