El Gobierno anunció la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de la Moneda.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó que “el Gobierno nacional avanzará con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas y se va avanzar con la reestructuración de la Casa de Moneda”.

Según Adorni, en la ex Ciccone, “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”.

“Por la decisión del kirchnerismo de negarse emitir billetes de mayor denominación desde 2020, se gastaron US$ 4.700 millones en importar billetes. Como no daban abasto las impresoras para imprimir billetes de 1.000 pesos, decidieron gastarse ese dineral para traerlos de afuera”, agregó el vocero.

La Casa de Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía.

Desde 1875 es responsable de la fabricación de billetes, sellos postales, patentes y estampillas fiscales entre otros productos.

Jardín de infantes "La Monedita"

Adorni también señaló que en la administración anterior se sumaron a la Casa de Moneda 211 personas que hicieron crecer la dotación a más de 1.300 empleados y apuntó contra el jardín de infantes “La Monedita”, que "gastaba en promedio 1,2 millón de pesos por niño. Tenía 60 niños y había 31 personas empleadas, prácticamente cada dos chicos había una persona contratada. Además, tenía un servicio médico con 8 empleados, que hace 4 años tenía 2 y gastaba 370 mil dólares por año”.

“En la Argentina, que ya no imprime billetes para financiar a la política, poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los ‘degenerados fiscales’".

Y concluyó sobre el tema: "La readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación".

