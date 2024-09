Tras el asado, el cruce entre Manuel Adorni y un periodista por su "falta de empatía"

El vocero presidencial Manuel Adorni enfrentó los cuestionamientos por el asado que el presidente Javier Milei compartió en la Quinta de Olivos con los 87 diputados que ratificaron su veto al aumento jubilatorio. El funcionario mantuvo un tenso cruce con el periodista Fabián Waldman, quien criticó la "falta de empatía" de los integrantes del Gobierno con la gente que "no llega a fin de mes".

"No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos o al menos yo lo pagué, con la empatía con el resto de la gente", expresó ante los cuestionamientos el portavoz de la Presidencia -que recientemente fue ascendido con el rango de ministro-, en su habitual conferencia de prensa.

"En estos momentos el consumo de carne es el peor en Argentina hace muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne", le respondió el comunicador de FM La Patriada. ¿Y qué tiene? No entiendo la falta de empatía, ¿dónde está?", insistió el hombre a cargo del área de Comunicación y Medios.

Waldman continuó con su explicación y planteó que la falta de empatía es que en el caso de los jubilados, "la persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos" en un asado, que fue el precio que se les cobró a los legisladores y funcionarios que participaron del evento de este martes en la residencial presidencial.

"Pero no me estás contestando", le reclamó Adorni. "Justamente eso. Hacer una celebración, un asado donde estuvieron charlando, haciendo bromas", siguió diciendo el periodista, hacien énfasis que muchos de los adultos mayores no llegan a cubrir sus gastos con los haberes que perciben, como por ejemplo, pagar un alquiler.

Hacia el final del cruce, el vocero presidencial descartó que la reunión en Olivos se haya tratado de una "celebración" y volvió a decir que no entendía la pregunta. "Gastan dinero mientras la mayoría de la gente, de los argentinos de a pie o de bien, como acostumbran a decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes. Y los funcionarios disponen de 20.000 pesos para un asado", añadió Waldman.

"Creo haber sido lo suficientemente claro", le señaló el periodista acreditado en casa de Gobierno. A lo que el funcionario le contestó que "no", antes de levantar la rueda de prensa.

Las declaraciones de Adorni generaron diferentes comentarios en las redes sociales. Uno de los que más críticos se mostró fue el economista Diego Giacomini, ex socio del presidente Milei, que se mostró en contra de la decisión de vetar el proyecto que establecía actualziaciones en los haberes.

"Adorni, vetaron y ratificaron el veto que negó aumento de $26.000 por mes a jubilados. Se dieron vuelta y con dinero que en realidad no es suyo, sino robado a todos por las fuerza y sin sistema de precios detrás, se gastaron $20.000 comiendo lo que los jubilados no pueden", escribió el consultor financiero en la red social X.

