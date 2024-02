Manuel Adorni cuestionó a un periodista que le preguntó sobre los posteos de Milei

Durante la conferencia de prensa de este lunes 26 de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni tuvo un fuerte cruce con el periodista Fabián Waldman . Luego de finalizada la conferencia del día, y una vez abierta la ronda de preguntas, el periodista del medio FM La Patriada preguntó al vocero sobre un like que el presidente Javier Milei habría realizado desde su cuenta personal el pasado viernes 23 de febrero.

El periodista, en plena conferencia, procedió a leer el contenido del tuit de la red social X, pidiendo de antemano disculpas por lo grosero del mismo: "En La Nación + se están co#&@ al gobernador de Chubut Torres", lee en voz alta, y explica que el tuit está acompañado de un dibujo, que según el periodista, posee connotaciones pedófilas por la característica que adquieren los personajes del dibujo en términos de edad al ser ilustrados. A este posteo de mal gusto, el presidente Milei le habría dado like, según afirma el periodista de FM La Patriada. Luego de compartido el contenido, continuó con la pregunta. "¿En qué contribuye [en like del tuit] a la libertad de los argentinos?".

La repuesta del vocero fue alegar desconocimiento, afirmando que no lo había visto, y agregó "No entiendo bien cuál es tu preocupación". El periodista, visiblemente ofuscado, reitera la pregunta: "¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia, likeado por el presidente, defenestrando directamente al gobernador, tratándolo de menor y sufriendo una violación al gobernador de Chubut?".

Liberaron a las dos personas presas que habían posteado expresiones contra la esposa de Gerardo Morales

La respuesta fue "me cuesta opinar sobre cosas que no vi", y ante este comentario, Fabián argumenta que toma un segundo verlo, y levantándose de su asiento se dirige hacia Adorni con el celular en la mano a la altura de su cara. La respuesta del vocero fue tajante, "no necesito ni que te acerques, ni verlo, no lo voy a ver".

Sobe esto agregó que el presidente Milei usa sus redes sociales sin community manager, y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente. "El presidente Milei es una persona superrespetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie", y agregó que la administración del presidente es tan abierto a la libre expresión en general y la de prensa que soportan que el periodista Waldman se pasee por los pasillos filmando oficinas, acción que no está autorizada hacer, pero que el periodista haría de todos modos. Asimismo, lo increpó diciendo que en vez de tuitear cosas para ganar popularidad, "que claramente careces, me parece que todos debemos hacer una buena autocritica de lo que hacemos", sentenció.

Y concluyó asegurando que en el caso del presidente "son sus redes y él las maneja como él cree conveniente, no tengo más explicación que darte que esa".

Recientemente, el presidente también le habría dado like a un post que se titula "Carreras políticas acabadas" y en las fotos adjuntadas se pueden ver a Horacio Larreta e Ignacio Torres, dos políticos con los que ha protagonizado cruces en la última semana.

JPO/ff