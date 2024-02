Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro, habló sobre el impacto negativo de la eliminación del Fondo Compensador y la falta de recursos de las provincias para compensar la pérdida de subsidios al transporte. “No puede ser la imposición y la descalificación el modus operandi del Gobierno”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pedro Pesatti es vicegobernador de Río Negro, y anteriormente fue intendente de Viedma.

Alejandro Gomel: ¿Dónde lo van a recibir así, escuchando "Tomando sol en la Costanera", de Los Millers?

Los Millers tal vez fue uno de los grupos beats de toda la Patagonia. Fueron muy adelantados en su tiempo y para nosotros, los viedmenses, es parte de nuestra cultura local y tiene que ver con esos inicios que ponen en marcha esos cuatro jóvenes de Liverpool, Los Beatles, a principio de los 60, y que rápidamente tiene acá una manifestación cultural en estos jóvenes que eran Los Miller.

AG: Habrá bailado seguramente con Los Millers...

No alcancé a ser contemporáneo en ese momento, pero sí tenía un primo que era guitarrista y uno de los cantantes del grupo.

El conflicto entre los gobernadores patagónicos y Javier Milei

AG: ¿Cómo está viviendo lo que está pasando en Chubut, pero donde está en alerta toda la Patagonia?

Son situaciones que estamos viviendo desde hace bastante. Comenzamos a transitar esta nueva etapa de la Argentina, donde la tensión está siempre creciente y nos expone a situaciones que vemos con mucha preocupación, en la medida en que no encontramos todavía (y ojalá que esto suceda) una visión del Gobierno nacional de reencauzar una relación con las provincias con las claves de un país federal, donde el respeto y el diálogo tienen que ser la moneda corriente de la relación y no el agravio, el insulto, la falta de respeto, el revanchismo, la venganza. Actitudes preocupantes porque, si se mantienen en el tiempo, van a terminar en cuestiones que no quiero ni imaginarme.

AG: ¿Cómo ve que puede evolucionar? ¿Qué puede pasar esta semana?

Espero que podamos pensar que es una semana donde todo lo que venimos viviendo comience a desandarse por un camino que nos conduzca a reestablecer líneas de diálogo entre la Nación y las provincias. Que no tengamos que llegar a situaciones límites que pongan en tensión a un país que ya tiene enormes problemas, sociales, económicos y políticos de esa naturaleza, que van distanciando la relación de la Nación con las provincias con todo lo que eso significa en un país federal como el nuestro.

Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut.

Claudio Mardones: ¿Se terminan de confirmar los peores pronósticos que tenía usted y el gobernador Alberto Weretilneck después de las elecciones y el resultado de la segunda vuelta?

Si nos remitimos a lo que está sucediendo hoy, ¿qué pronóstico podemos tener que no sea horrible? Y pensar esto con la proyección que significa llevar adelante una tarea de gobierno durante los próximos cuatro años con este tipo de relación y posturas de parte del Gobierno nacional, se vuelve difícil.

Uno apela y aspira a que haya un cambio del Gobierno nacional, y tiene que cambiar, primero que nada, recuperando algunas cuestiones fundamentales como para poder funcionar razonablemente, respetándonos, saliendo de esta lógica donde cualquier cosa termine siempre en una agravio o insulto, siempre haciendo de la agresión un modus operandi. Me parece que es muy difícil que la Argentina pueda funcionar cuando estas conductas están instaladas en la máxima cabeza del poder político de la Argentina. No se puede pensar la Argentina con estas actitudes, donde el propio Presidente es quien se dedica, sistemáticamente, a descalificar a unos, a agraviar a otros, a insultar, a faltar el respeto todo el tiempo, a desconocer la representatividad de los gobernadores.

Los gobernadores son las personas que hemos elegido en cada provincia para que representen el interés del conjunto de cada comunidad, y ahí se está jugando con algo que no se conoce tal vez desde la mirada que puede tener el Presidente desde la Casa Rosada. Los gobernadores son nuestros representantes y queremos que sean respetados porque representan lo que somos como provincias. Y en un país federal, el respeto es la base fundamental que el Gobierno nacional tiene que cuidar para que la relación de la Nación con las provincias sea una relación virtuosa, no envenenada como está hoy, casi a punto de romperse de manera definitiva.

CM: ¿Cómo impacta el fin del Fondo Compensador en el costo del boleto y en la vida cotidiana de los trabajadores de su provincia?

Imagínese que todo esto, sobre todo considerando las características que tiene el incluso el servicio de transporte de pasajeros en la Patagonia, que son otras densidades poblacionales, las distancias son más grandes, para nosotros es demoledor. No tenemos forma de solventar lo que significa el subsidio al transporte que la Nación venía dando porque no tenemos los recursos económicos para afrontarlo, mucho menos los municipios. Y las necesidades de transporte público son necesarias, no podemos prescindir. Hoy estamos recién entrando a una crisis mayor, porque a medida que vayan pasando los días se va a notar más esta malísima decisión que ha tomado el Gobierno nacional.

CM: ¿Van a recurrir a la Justicia, así como hizo "Nacho" Torres?

No sé si esa decisión será la que tome la provincia. Por ahora, lo que el gobernador Weretilneck decidió es acompañar a los municipios con recursos propios como para que el sistema de transporte no se caiga, porque no podemos dejar a la gente sin transporte.

El Gobierno nacional dijo que subsidiarán solo la demanda. Puede ser que eso en algunos lugares tenga lógica, sobre todo en líneas donde tiene gran afluencia de público, pero imagine nuestras realidades. A veces el colectivo funciona con muy poca gente a determinadas horas, pero es fundamental para que el enfermero pueda llegar al hospital, para que el policía pueda tomar su turno, para que el laburante de una empresa pueda llegar a su destino en horas que no son las horas pico. Ahí no alcanza con que usted subsidie la demanda, también tiene que haber un subsidio para la empresa para que esté funcionando, porque por más demanda que tenga usted subsidiada, no alcanza para cubrir el costo operativo de una empresa. Entonces es allí donde la cuestión cambia desde la perspectiva que se está planteando desde Buenos Aires.

Hay realidades en las que probablemente usted, subsidiando la demanda, resuelve el problema. Pero esto, si lo trasladamos a otros lugares de la Argentina, sobre todo a las realidades que tenemos acá, no funciona. Nosotros tenemos parajes, pequeñas poblaciones vinculadas a la actividad productiva, sobre todo a la actividad primaria, pequeñas poblaciones que tienen que comunicarse con las ciudades más grandes a través del transporte público, para que los pibes puedan ir a la escuela y al laburo. Incluso, si ahí no hay subsidio del Estado, no hay transporte posible por más que se subsidie el boleto a la persona.

Los gobernadores patagónicos en conflicto con la Nación.

¿Sabe por qué nuestros principales hombres que decidieron la organización de la Argentina decidieron la organización federal? Porque es la forma en que un país tan grande como el nuestro puede encontrar la mejor manera para definir las cosas que hay que hacer en cada lugar. Por eso no somos un país que decidió ser unitario, porque hay cosas que probablemente desde Buenos Aires se ven de una forma pero que, en la realidad de la Patagonia, en la zona sur de mi provincia, se ven de otra.

AG: ¿Se puede hacer realmente lo que dijo "Nacho Torres", de no sacar un solo barril de petróleo de la provincia?

En la vida todo se puede hacer y es una cuestión de voluntad. Desde luego tiene su complejidad y no sé si se llegará a ese extremo. Pero sí hay una situación de hastío y produce como respuesta esto que el gobernador de Chubut ha manifestado. Yo creo que no está en la voluntad de él llegar a eso, debe ser lo último que quiere hacer como patagónico, como argentino. Yo aspiro a que podamos tener una relación como Dios manda, como corresponde, con respeto. Pero para eso tiene que haber también una decisión del Gobierno nacional de fortalecer esa relación, no de debilitarla o directamente dinamitarla.

AG: El Presidente trató a Torres de ignorante...

Por eso, ahí le metió dinamita a esa relación. Además, no recuerdo jamás que haya sucedido un tipo de relación así entre un presidente y un gobernador, o un presidente y las provincias. Ha habido conflictos, ha habido distanciamientos entre los gobiernos nacionales de distinto signo y las provincias, pero a este extremo creo que no.

Creo que esto amerita mucha responsabilidad de todo el cuerpo político del país, independiente del partido de cada uno, para poder ver de qué forma podemos hacer sentir al Gobierno nacional la necesidad imperiosa de la Argentina de que el Gobierno abandone algunas prácticas, sobre todo la agresividad como conducta, la falta de respeto, la prepotencia para llevar adelante lo que pretende, y fundamentalmente comprender y entender que el diálogo en la democracia es el insumo fundamental, esencial e insustituible, y no puede ser la imposición y la descalificación el modus operandi del Gobierno.

Me parece que el Gobierno tiene una mirada muy economicista sobre los problemas de la Argentina, y creo que los problemas económicos en la Argentina son como la fiebre en el enfermo: son el síntoma y no la causa real del problema que tenemos. Nuestro problema es fundamentalmente de naturaleza política, y acá se está atacando mucho el síntoma y no la causa.

Y para poder atacar las causas necesitamos un Gobierno que tenga la voluntad de trabajar por la unidad nacional a partir de una relación virtuosa entre la Nación y las provincias para salir de esta terrible tensión que hoy se vive en la Argentina y que puede llevarnos al peor de los puertos.

