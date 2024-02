Angélica Graciano, CTERA: “Milei tomó la decisión de desentenderse de sus responsabilidades”

Angélica Graciano destacó la necesidad de enmarcar el conflicto docente en un contexto nacional que incluye el pleito entre los gobernadores y el Gobierno Nacional. “Si no llegan los recursos, va a haber educación con recursos en algunos lugares y en otros no”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Angélica Graciano es secretaria general de CTERA.

Alejandro Gomel: Jorge Macri dijo que descontará el día a los docentes que adhieran al paro de hoy, ¿qué opina?

Bueno, es lo que hacen las patronales, es parte de los conflictos. Lo más importante creo que es cuáles son los motivos que nos están llevando a tomar estas decisiones que no son fáciles de tomar, y qué es lo que queremos conseguir, porque las estrategias patronales ya las conocemos.

Me parece que habría que analizar desde una perspectiva histórica en qué situación se encuentra hoy la educación argentina, por qué se degradó el Ministerio de Educación a una secretaría, y cuál es el punto de inflexión que nos obliga a tomar esta medida de fuerza nacional, porque hay un Estado Nacional administrado por Milei que ha tomado la decisión de desentenderse de sus responsabilidades establecidas en las leyes, y negar cualquier política educativa que dé la idea de un país integrado.

Creo que eso es muy grave, lo estamos viendo con el conflicto con la provincia de Chubut y el resto de los gobernadores. Creo que esto se suma a los conflictos en las provincias, porque si no llegan los recursos, va a haber educación con recursos en algunos lugares y en otros no.

AG: ¿Cuál es la situación en la Ciudad de Buenos Aires? Jorge Macri dijo que, además de los descuentos para quienes pare habría un incentivo para los que no paren…

Es como te decía al principio, son estrategias patronales. en la ciudad de Buenos Aires tenemos parte del salario compuesto por un financiamiento de la Ciudad y otra parte por Nación, con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La ciudad de Buenos Aires no recibe fondo compensador de desigualdades salariales, pero sí transformó, con el programa de extensión horaria, 20 escuelas de jornada simple en jornada completa. Esos fondos comprometidos por el Estado Nacional son giros comprometidos a cinco años que no incluyen solamente los salarios, sino también libros y computadoras. Creo que lo que tenemos que hablar es cuál es el motivo del conflicto nacional y en qué situación se encuentran todas las provincias, porque este no es un conflicto local, es un conflicto nacional.

AG: Desde el Gobierno dicen que ya han convocado a una reunión para el día de mañana, había una queja en cuánto a por qué no se levantó el paro, si ya estaba convocada esa reunión…

El paro no estaba declarado. Nosotros tuvimos un congreso el día jueves, y en ese congreso, los congresales de todo el país decidieron la medida de acción, principalmente, por todo el proceso previo, porque nosotros venimos conversando desde enero con el secretario de Educación para que convoque a paritarias.

Tuvimos una reunión muy cordial donde estuvo presente el Ministerio de Trabajo, y allí hubo una expresión que era que se iba a convocar a paritaria nacional para que se discutiera el inicio educativo, la política salarial y pedagógica. Nosotros empezamos en febrero a demandar que se convoquen, no se convocaron a las mesas técnicas previas, no se terminaban de nombrar los funcionarios, fue bastante informal y desorganizado el proceso de degradación del Ministerio de Educación a secretaría.

Durante todo febrero se fue dilatando y hubo muchos operativos de prensa diciendo que se iba a convocar y resolver. Nosotros estamos deseosos de que exista ese espacio de negociación colectiva. Luego llega esta comunicación a último momento, cuando ya el congreso estaba convocado, con posterioridad a que muchas provincias del país ya están con una rebaja salarial, y que, por ejemplo, Río Negro y Santa Fe ya anunciaron que van a volver a que las escuelas primarias tengan 4 horas en lugar de 5 porque no cuentan con el dinero para pagar la diferencia salarial ni para financiar los libros. Esa es una situación que se analizó con profundidad en el congreso de CTERA.

AG: ¿Qué esperan que pueda pasar mañana en esa reunión?

Bueno, esperamos que se profundice el diálogo, que le den la formalidad que tiene el espacio de negociación colectiva, que es con un ministro representante de cada zona, que son cinco, elegidos por sus propios compañeros, y se constituya la mesa con representación de paritarios que tienen los distintos gremios.

