Guillermo Francos, por la pelea con Chubut: “El gobernador Torres es un poco tribunero, no pensó demasiado”

Luego de la carta del gobierno de Chubut y la amenaza de no entregarle petróleo a la Nación, el ministro del Interior Guillermo Francos salió a responderle a Ignacio Torres. El hombre que mantiene el contacto con los gobernadores aseguró que “me parece que hay una expresión de protesta injustificada por parte del gobernador Torres de Chubut porque se retuvo una suma derivada y garantizada por la coparticipación”. Y a continuación expreso: “el gobernador es un poco tribunero, se exaltó en un acto público. No pensó demasiado”.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional reiteró que se debe producir un cambio en la manera de administrar las relaciones con el gobierno nacional y tildó a las provincias de “bolsillo payaso”, eso infinitivos en donde siempre salen cosas que piden o sorprenden a los chicos.

Ignacio Torres no cede en su cruzada contra el Gobierno de Milei: "Por Twitter son muy guapos, pero no saben laburar"

“No es solamente pedir plata por parte de las provincias, sino acompañar lo que votó el 56% de los argentinos. Sino caemos en lo mismo de siempre, caemos en esta especia de bolsillo payaso. Como no tienen plata le piden plata a la Nación, la Nación le manda plata, como no hay plata, hay que emitir moneda o endeudarse. El objetivo del déficit cero es innegociable”, indicó en la charla que mantuvo la mañana del sábado en el programa Día G de Radio Suquía con Gerardo López.

¿Se puede reunir el presidente con algún gobernador? Cara a cara.

Si se extorsiona de esta manera, no. Con el gobernador de Corrientes tuvo conversando un largo rato. El presidente de la Nación conversó con los 24 gobernadores del país al comienzo de la gestión. A partir de eso presentó un DNU y un proyecto de Ley en el Congreso. Es el presidente quien tiene que liderar el cambio. Las medidas que toma el gobierno va dando resultados macroeconómicos. Es muy difícil el diálogo cuando son los legisladores que representan a las provincias las que impiden avanzar en una Ley. Si la posición de los gobiernos es que la nación provea dinero espurio, imprimiendo billetes, no va a ser así.

Llaryora dijo que “nos retasean fondos y no es plata de la Nación”

Me parece que es una visión particular del gobernador. Ver el país desde una visión local no... hay provincias que aportan más y provincias que aportan menos. Son visiones parciales

La batalla con Torres

La pelea entre Ignacio Torres y el Gobierno que conduce Javier Milei no afloja la intensidad. Esta mañana de sábado, el gobernador de Chubut también habló y apuntó especialmante a Santiago Caputo, asesor del Presidente.

"Cagándose de risa leyendo los tweets por el papelón de 'Nachito'": Milei en el vuelo hacia EE.UU., según uno de sus asesores

"Miran mucho Peaky Blinders, no saben laburar, les gustan las fotos con el pucho", disparó en diálogo con LN+, sin nombrarlo, aunque la alusión fue obvia. "Nunca laburó en su vida", redobló el enojo contra el asesor, y fustigó la estrategia del "conflicto permanente" del gobierno de Javier Milei.