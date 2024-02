El Gobierno del presidente Javier Milei rechazó de manera tajante las duras críticas recibidas de los gobernadores que respaldaron a Ignacio Torres, el mandatario de Chubut, señalando que este "se niega a entender que no hay plata" y acusándolo de "lanzar una amenaza chavista" con su anuncio de que si el Gobierno nacional no le envía dinero, cortará el abastecimiento de petróleo y gas que se extrae en esa provincia.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista, respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", subraya el Gobierno en un comunicado.

Pero la parte más dura viene en la segunda parte de la respuesta presidencial, donde el Ejecutivo desafía abiertamente al gobernador Torres "y se le comunica que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia".

Torres, como se sabe, se había quejado de que a Chubut se le había recortado casi un tercio de su coparticipación.

Al respecto, la Casa Rosada aseguró que el descuento de 13.500 millones a la provincia de Chubut se debe a una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

"Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación", explicó la Oficina del Presidente.

La palabra de Francos

En una nota con LN+, el ministro Guillermo Francos se refirió también al conflicto que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores por el recorte de fondos girados a esos distritos, y en el caso puntual de Chubut señaló que "no se recortó nada ilegal, sino que solo se le descontó una cuota de la deuda que esa provincia mantiene con Nación desde la gestión anterior".

"Lo que tiene la provincia de Chubut, responsabilidad del gobernador previo, es una deuda con la Nación que se paga con fondos coparticipables. Este mes vencía una cuota de $13.000 millones y se la retuvo. Es una deuda garantizada con coparticipación. No se retuvo nada ilegal", enfatizó Francos, precisando que el gobernador Torres no tiene por qué ponerle ningún plazo al Gobierno nacional. Además no puede entrometerce en la actividad de productores privados y paralizar el suministro de petróleo, salvo que use medios ilegales".

"⁠Entiendo los reclamos", señaló Francis, "son provincias que están sufriendo consecuencias de malas gestiones anteriores, pero hHay una falta de acomodamiento de los sectores políticos tradicionales a una situación totalmente novedosa en Argentina".

"EEl gobierno del presidente Milei presentó al Congreso un proyecto de ley que le permitiera manejar la emergencia en que se encuentra el país, pidió facultades delegadas como todos los anteriores y, casualmente, se la negaron. Entonces está cumpliendo la ley, no se ha alejado en nada de las normas vigentes".

El ministro dejó una puerta abierta: "estamos dispuestos a seguir dialogando con los gobernadores, pero dialogar implica dialogar sobre todo, no "dennos la plata a las provincias y ustedes se arreglan como pueden".

"Los que la ven son los que se dan cuenta que hay un cambio positivo en la Argentina. Es salir de estos planteos políticos que han fracasado en la Argentina e ir a un proceso en que la libertad sea la que permite el desarrollo y el crecimiento del país", concluyó.

HB