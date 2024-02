"Cagándose de risa leyendo los tweets por el papelón de 'Nachito'": Milei en el vuelo hacia EE.UU., según uno de sus asesores

El presidente Javier Milei sigue con sus tensos cruce con el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres. Tal es así que durante su vuelo hacia Estados Unidos, según uno de sus principales asesores de imagen dedicó tiempo a "reírse" de los dichos y acciones del mandatario patagónico, que le cuestiona los recortes en fondos de coparticipación.

En la espera del despegue de su vuelo de American Airlines hacia Estados Unidos, donde disertará de un congreso económico de carácter liberal, en el cual coincidirá con el exmandatario de ese país, Donald Trump, el presidente argentino se sacó fotos con todos los trabajadores abordo y con su frenesí de redes sociales hasta se tomó un tiempo para leer tweets sobre lo que decía 'Nacho' Torres.

"Viajando con Javier y El Jefe. El presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC", señaló Santiago Oría, el cineasta que está a cargo de la producción audiovisual del Presidente.

En los últimos días se vivió un clima tenso entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut por la retención de los fondos de la coparticipación. En ese contexto, Nacho Torres habló con LN+ y señaló: "Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden a Gendarmería, que me metan preso, no me importa".

El Gobierno habló de "amenaza chavista" y dijo que "a Chubut solo se le retuvo una deuda con Nación"

"El Gobierno nos está extorsionando. Nunca me imaginé que iba a estar a dos meses de mi gestión diciéndole: 'Le cierro la válvula al Gobierno nacional'", confesó al plantear que el objetivo del Ejecutivo "es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto".

Además, el dirigente provincial criticó el estilo de comunicación del Presidente a través de las redes sociales. "Que chicaneé es infantil, es inmaduro, es agresivo, es violento. Yo creo que la Argentina necesita un liderazgo con firmeza, pero con respeto y tolerancia", afirmó.

