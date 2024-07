Fuerte cruce entre Adorni y un periodista: "¿Volviste a la época de Cerruti que te peleabas?"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se cruzó con un periodista que cuestionó el proyecto de inversión en una "nueva SIDE" en un contexto de extrema pobreza y desempleo. "¿Volviste a la época de Cerruti que te peleabas?", acusó el portavoz.

El periodista Juan Pablo Peralta puntualmente le consultó a Adorni si le parecía pertinente otorgar 100 mil millones de pesos a "la nueva SIDE", cuando se predica la baja del gasto público y cuando "6 chicos de cada 10 tiene hambre" y que "en los primeros seis meses de gobierno se perdieron 170 mil puestos de trabajo".

"Atender la seguridad y proteger a los argentinos me parece que no es un tema de segundo órden", le contestó. Ante esto Peralta retrucó: "Pero hay un chico desaparecido en Corrientes y los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo". "Entonces me das la razón, hay que profesionalizar la SIDE", siguió el vocero.

Peralta continuó: "¿Pero tiene más prioridad que la situación de los chicos que están pasando hambre?". "Es que vos estás una comparativa entre cosas que no son comparables, el Gobierno tiene que atender a los más vulnerables y tiene que garantizar la seguridad", volvió Adorni y sumó: "¿Volviste a la época de Cerruti que te peleabas?".

"No, con la señora Cerruti, si preguntaba esto, llegaba y mi huella digital (para acceder a la conferencia) no funcionaba más", aclaró Peralta. "No te va a pasar", le contestó con cinismo el funcionario.

Baja de becas a Médicos Comunitarios, monotributo, G20 y agenda presidencial

Antes del intercambio con periodistas Adorni anunció que se dio de baja el programa Médicos Comunitarios por irregularidades en la entrega de becas. Según explicó el vocero el programa el año pasado tuvo un costo para el Estado de 1.432 millones de pesos, luego de detectar importantes irregularidades en la entrega de becas que funcionaban como sobresueldos de empleados municipales.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni detalló que una auditoría realizada por el Ministerio de Salud reveló que muchas de las becas “estaban destinadas a empleados de 70 municipios de todo el país, de los cuales 55 se ubicaban en la provincia de Buenos Aires”, además de detectar 298 beneficiarios con más de 10 años de antigüedad.

Creado en el año 2002 para ofrecer becas a médicos comunitarios, el plan “a lo largo de los años se desvirtuó por completo”, expresó el Vocero y subrayó que “en la Argentina ya no hay lugar para quienes viven a costa del esfuerzo de los contribuyentes”.

Por otro lado, Adorni destacó que las nuevas escalas para Monotributistas y Autónomos “se incrementaron sustancialmente”, y entre otros beneficios “han tenido una mejora en sus límites de hasta un 470 por ciento los prestadores de servicios”.

“En el marco G20, el Ministro de Economía va a tener reuniones bilaterales con la directora del FMI, con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con el Subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, con el presidente del Banco Mundial, con el secretario general de la OCDE y con el Ministro del Tesoro francés, entre otros funcionarios”, compartió y agregó: “Hoy a las 22:30 partirá el vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva a la ciudad de París, Francia, donde llegará mañana a las 12 (hora argentina)”.

“El viernes a las 6 el Presidente Milei se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Eliseo, y a las 6:50 mantendrá un encuentro con empresarios franceses en la sede de la Embajada Argentina”, anticipó. “A las 11:30 participará de la recepción ofrecida por Macron en honor a los Jefes de Estado y a las 15 asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. La delegación argentina aparecerá en la 12° posición en el desfile de atletas”.

rb / ds