"Esto que voy a contar no lo dije nunca", anticipó el periodista Jonatan Viale que reveló detalles de su visita a la Quinta de Olivos junto a otros periodistas. Recordó: "Me prometieron un off pero fue un engaño".

"Jony" Viale repasó recordó la noche de ópera que pasó en la Quinta de Olivos: "Esto nunca lo conté, fui por un supuesto off y cuando entré estaban Esteban Trebucq, Horacio Cabak, Marina Calabró, Sandra Pettovello". Luego de ingresar contó que les dijeron "El presidente quiere ver ópera, pasen al microcine”.

Así fue como todos fueron al microcine a ver ópera. “Era Pavarotti cantando, pero no me acuerdo qué ópera, es una vergüenza”, compartió. Por esas visitas le había consultado el periodista Ari Lijalad a Javier Milei que, según contó, sucedían los domingos "hasta altas horas" y l Presidente le contesto que se juntaba con "un grupo de amigos", a ver en el cine "óperas", y luego cenaban y discutían "sobre temas diversos".

Javier Milei y Yuyito González visitaron el Colón

El recuerdo que compartió Viale se dio en el marco del repaso de la devoción por la ópera del Presidente que el martes 23 por la noche fue con su flamante pareja, Yuyito González, al Teatro Colón.

Milei fue al Teatro Colón para asistir a la función de la ópera Carmen, compuesta por Georges Bizet y realizada por el director Calixto Bleito. Durante todo el martes se había especulado sobre el encuentro entre el mandatario y la ex vedette y modelo Amalia "Yuyito" González y finalmente se concretó.

El mandatario ingresó solo, minutos antes de las 20:00, y fue recibido en la puerta del teatro por Jorge Telerman, director del Colón. Luego, González se unió a Milei en el palco, con la presencia también de su asesor Demian Reidel y el director de orquesta internacional Pablo Boggiano.

La relación entre González y el mandatario data desde hace tiempo. Incluso, ella estuvo presente en la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, que se realizó en mayo en el Luna Park. En aquella oportunidad, "Yuyito" asistió al evento como invitada, se ubicó junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre las primeras filas, y dedicó varios minutos a saludar al Presidente en su camarín, antes de que subiera al escenario a cantar Panic Show.

