"Andá máquina nomás, nadie te detiene": la irónica reacción de dos referentes del PRO a la salida de Patricia Bullrich

Tras conocerse la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza (LLA), dos grandes referentes del PRO, María Eugenia Vidal y Martín Yeza, salieron a compartir su malestar por esta noticia a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de X, la exgobernadora bonaerense publicó un meme de una escena de la serie Okupas donde se lee “Andá máquina nomás. Nadie te detiene”. Consultada por un usuario que le preguntó “a qué Vidal le creemos”, respondió: “A la que siempre estuvo en un solo partido: el PRO”.

Por su parte, el diputado nacional Martín Yeza escribió: “Le deseo que sea la última vez que se afilia a un partido político”. Luego, en el intercambio con otros usuarios, defendió a Cristian Ritondo, otra figura del PRO, remarcando su fidelidad al partido: “Ni se va a ir, ni se va a afiliar”.

En declaraciones a LN+, la diputada nacional de PRO habló sobre el posteo que hizo en redes y aseguró: “No refiere solo a Patricia, hay varios dirigentes que frente a la derrota de 2023 decidieron pasarse a La Libertad Avanza. Yo no cambiaría de equipo de fútbol. Mi papá me hizo de Boca, perdimos y ganamos, pero nunca se me ocurriría cambiar de equipo”, comparó.

Consultada sobre si consideraba a Bullrich como una persona sin códigos, Vidal respondió: “Creo que ha sido consistente con su historia política: pasó por siete partidos, en este caso se perdió una elección y se fue al partido que la ganó, y ahora está sincerando una situación que se dio de hecho hace más de un año. Me parece muy raro que dirigentes tan relevantes, como Patricia y Horacio (Rodríguez Larreta), se hayan llenado la boca hablando durante años del equipo y ahora resulta que hacen todo solos”.

La referente del macrismo explicó su punto de vista: “Si el PRO hubiera ganado la presidencial y cualquiera de los dos hubiera sido presidente, ¿se hubieran ido del PRO? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué define que se vayan: las ideas o la derrota electoral?”, inquirió.

Vidal luego señaló que, a diferencia del oficialismo, su partido sí cree en que el Estado debe hacer obras públicas: “Se puede hacer obra pública sin corrupción y que además, como demostramos en la ciudad, se puede tener superávit fiscal, hacer obras y bajar impuestos”.

También hizo referencia a la votación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado este 7 de mayo: “Parece increíble que en la Argentina tengamos que discutir que un corrupto no puede ser diputado o senador. Este miércoles va a haber muchos ojos mirando lo que pase en el Senado. Es el día en que el Congreso, que tantas veces le dio la espalda a la gente, va a hacer lo que está bien. El presidente dice que quiere que salga este proyecto, con lo cual entiendo que los votos de los libertarios están todos”.

