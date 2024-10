Martín Yeza: "Que Milei nos trate de fracasados no nos ayuda a mejorar la relación"

Después de calificar de “vampiros” a dirigentes del kirchnerismo por “oler sangre y acercarse”, Martín Yeza sostuvo que hay actores políticos que parecen "beneficiarse del caos" y no preocuparse por la estabilidad del país. Además, destacó la importancia de un manejo fiscal responsable y apuntó contra sectores políticos que podrían llevar a un mayor endeudamiento por ampliar el gasto sin considerar el financiamiento. Por otro lado, señaló que el voto a Milei fue con la intención de que acomodara la economía, pero al ser un líder disruptivo y atacarlos, aun cuando respaldan sus medidas, no aporta a una relación sana entre los partidos. “La relación con un Gobierno nacional con un liderazgo disruptivo, nos pone en un compromiso que sabíamos de antemano”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Yeza es diputado nacional de Juntos por el Cambio, con mandato hasta 2027, y presidente de la Asamblea del PRO. Fue intendente de Pinamar en 2015 y coordinador de Políticas de la Juventud durante la gestión porteña de Mauricio Macri.

¿Podrías hacer un balance de cómo crees que evolucionó la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, desde que hablamos la última vez, hace ya más de un mes?

A propósito de la alusión que decía de los vampiros, tiene que ver con que si vos necesitás de la sangre para vivir, tenemos un problema. Particularmente, el sistema democrático tiene un problema si existe una fuerza política que pone por encima de los intereses nacionales la ventaja particular, la ventaja sectorial.

Me refiero a esto concretamente porque uno va aprendiendo en estos años. No quiero mirar para el costado, pero estamos en una situación de crisis profunda y si tenés gente que está sonriendo cuando se está produciendo el caos, no es una reacción normal ni natural, al menos no para lo que yo estoy acostumbrado. En general, cuando un grupo de gente humana y sana está ante una situación de crisis o de caos en general, es de preocupación, no de sonrisa. Y cuando los veo a Sergio Massa o a Axel Kicillof sonriendo, me doy cuenta de que se trata de otra cosa o mismo cuando ocurrió en el Congreso.

En ese contexto, la relación con un Gobierno nacional con un liderazgo disruptivo, tanto a nivel nacional, teniendo en cuenta la tradición argentina, como la internacional, nos pone en un compromiso y lo sabíamos de antemano. Por un lado, cuáles eran las debilidades del Gobierno, en tanto partido de gobierno, especialmente en cuanto al tema de las mayorías legislativas, pero después también la misión, por el otro lado, con la cual millones de argentinos votamos a Javier Milei, que es la de acomodar la economía.

Tuvimos algunas semanas particularmente difíciles y obviamente cuando en semanas de tensión, como la semana pasada, quizás se sugiere que nosotros igual somos parte del "grupo de los fracasados", no ayuda a que tengamos una relación sana en un momento tan difícil. Y ahí es donde decís que de un lado están los vampiros, pero desde el otro lado, si estás necesitando ayuda, me la pedís y encima te la estamos dando, mínimamente trata de no ser insultante.

¿Vos crees que lo que está pasando en su momento con los jubilados, después con el presupuesto universitario, lo que pasa en las universidades, es del kirchnerismo? Porque, por ejemplo, conduciendo el bloque de Hacemos Coalición Federal a Miguel Ángel Pichetto, no me lo imagino kirchnerista. Y en la mayoría de las universidades, la conducción es radical, tampoco veo kirchneristas.

No, por supuesto, el tema es cuáles son los marcos o los contornos de una conversación. Si el contorno de la conversación es una paritaria universitaria, por ejemplo, vos sabés que no es el ámbito del Congreso Nacional.

En segundo lugar, si lo que se quiere es ampliar el gasto público, nosotros nos regimos, los diputados nacionales, por una ley, que es la de Administración Financiera, por la cual si se van a aumentar los gastos, hay que explicar la fuente de financiamiento para no generar más deuda.

Siguiendo en esa línea, y con todo respeto porque admiro tu trayectoria y siempre te elogio, es un poco falaz en aquellos que construyen los argumentos, porque no hay presupuesto, entonces obviamente no se puede asignar una partida si no tenés presupuesto, y al mismo tiempo se votó la boleta única que requiere, por ejemplo, cambiar todas las urnas, un gasto inicialmente de cinco veces el costo de las boletas tradicionales, y tampoco se le asignó un presupuesto. Entonces, me parece que ese argumento está por lo menos visto con distinta óptica en un caso o en el otro.

Hay una diferencia entre los dos casos, que es entre flujo y stock. Una es una inversión de stock, que es que a vos te queda un stock de infraestructura electoral para el caso de la boleta única, donde además en el tiempo vas a tener ahorro. Y por otro lado, por ejemplo, nosotros hoy a la tarde, tenemos en el Congreso de la Nación la Comisión de Presupuestos y Hacienda para tratar el tratamiento del presupuesto 2025, que viene con un aumento real del salario universitario, por ejemplo, del 12,5%. Si tuviera que ser más, la discusión alrededor de un presupuesto es en el ámbito correspondiente.

El problema es que si vos haces un aumento, por ley, del salario en un contexto anual, después te queda para el resto de los años. Y si tuviera que ampliar el zoom hacia afuera, te digo que tenés un punto en lo que vos estás señalando y que es cierto que por cada cosa individualmente no vas a tener un problema estructural del equilibrio fiscal, pero sí es cierto que la gimnasia legislativa, en el Congreso, porque no puedo mirar para el costado, algunas de las fuerzas que vos estás enumerando, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, el kirchnerismo, nos metieron una serie de sesiones especiales para aumentar distintos ámbitos del gasto público en el Congreso sin el debido proceso de análisis financiero y su impacto correspondiente.

Por eso, parte de la trampa de la conversación es que sí, definitivamente, tiene muchas capas de complejidad, ni que hablar si lo hacemos en un sentido estratégico de que es cierto que tenemos el doble de estudiantes universitarios que otros países de la región, pero tenemos la mitad de los egresados. Después, si esa educación gratuita tiene que ser para todos, yo creo que sí, pero a priori me parece que vale la pena discutirlo. Si tiene que haber un examen de ingreso para las universidades, y particularmente si el país, ya que va a invertir en educación, va a estar conectado con los intereses estratégicos de un plan de desarrollo que tenga el país.

Acá, el problema es que la conversación política en Argentina no va alrededor de estos temas, que si de verdad quisiéramos discutir un plan universitario, estos temas no podrían no estar arriba de la mesa. El problema es que estamos, lamentablemente, discutiendo otra cosa que son intentos de un grupo de fuerzas políticas, al menos fundamentalmente la que a mí me consta que es el kirchnerismo, que todas las semanas saca la fotito del helicóptero para recordarle al Gobierno que si no gobiernan ellos, cualquier gobierno tambalea, y eso yo no lo puedo desconocer.

Elizabeth Peger: Me hizo mucho ruido tu ejemplo de flujo y stock. ¿Vos sos graduado universitario?

Sí, en geopolítica.

EP: ¿Sos el mismo Martín Yeza antes o después de haber recorrido ese camino académico?

Estoy cambiando permanentemente.

Si es una entrevista, la acepto de todo gusto, si es para sencillamente retarme es otra cosa.

EP: No, te pregunto por el ejemplo que pones de flujo y stock, porque decís que es una inversión comprar infraestructuras para máquinas de elección en boleta única.

Lo que tiene es que esto requiere entender también y explicarle al que nos está escuchando… A ver, si querés te doy la razón, me hago el bueno y así estamos. El problema de fondo es que el año que viene la Argentina tiene una serie de vencimientos de deuda que si el país entra en default no hay ni educación, ni salud, ni jubilados. Es un país que lamentablemente destruyó su credibilidad. Entonces, sobre el stock, yo lo que digo es, acá estamos hablando específicamente de salarios.

La pregunta que me hizo Jorge es si estamos hablando de presupuesto sin fuente de financiamiento, ¿cuál sería la diferencia con boleta única que también requiere una inversión? No, una no genera un déficit estructural en el tiempo y otra quizá sí, si no la abordas de la manera correspondiente, y quizás abra otro debate, que es que hay otras cosas que tenga que dejar de hacer el Estado.

Entonces vos tenés regímenes de promoción por ejemplo, en distintos puntos del país, que generan un problema mucho más dramático, por supuesto, que lo que estuvimos discutiendo. Si es hablar de la cuestión salarial, no es el Congreso el ámbito, por eso acá están estas confusiones, quizás.

EP: En todo caso, también puede haber mala praxis en por qué no se resolvió con las autoridades de educación una paritaria previa.

Ese fue el comunicado del PRO. Hubo evidentemente un problema de mala praxis en la ejecución de la paritaria que, conociendo el ámbito, en la cabeza de ellos, es ganar tiempo en cuanto al flujo financiero.

Yo fui intendente de Pinamar, entonces entiendo que, muchas veces un gestor cuando está en situaciones de escalada inflacionaria y con un Congreso con una tendencia que te quiere ampliar el gasto público cada tres semanas con alguna sesión y algún tema nuevo, una parte del Ejecutivo quiera hacer eso. Pero a la misma vez es evidente que es cierto que así como están los vampiros que necesitan sangre para vivir, porque necesitan del conflicto para hacerlo, es evidente que la propuesta que hizo Alejandro Finocchiaro, y que finalmente la tomó el Gobierno, no era para implementarla 24 horas antes de la sesión, que igual lo celebramos y es saludable que se haya mejorado el ingreso básico de los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, sino que eso se tendría que haber resuelto al menos unas semanas antes. Ya que es evidente, dada la tradición de nuestro país alrededor de la universidad pública, que tener una conversación en un contexto difícil en lo económico como este, donde finalmente se termina poniendo en cuestionamiento si el Presidente quiere o no arancelar la educación pública, que ya lo aclaró mil veces, pero bueno, nos vemos en la obligación de tener que explicar un montón de cosas.

No solamente hubo un tema de práctica, sino que ahora con una inflación estabilizada, respecto a cómo veníamos a principio de año y a lo que será para el año que viene, más la oportunidad de discutir un presupuesto 2025, después de muchos años de oscilaciones monetarias fenomenales que impidieron que cualquier persona, tanto en el sector privado como en el público, hiciera sus previsiones, vamos a poder discutir muy honestamente cuáles son las prioridades y las distintas fuerzas políticas van a poder ubicar sus prioridades financieras.

Primero, te valoro, ya que no mucha gente con tu posición accede a que nosotros lo entrevistemos, no porque los retemos, porque es la última de las intenciones que tenemos, sino simplemente ayudarnos mutuamente. Creo que el periodismo cumple una función de ayudar a aquellos que tienen que ejercer el servicio público. Entiendo la diferencia entre stock y flujo, pero no había ninguna urgencia hoy para cambiar el sistema electoral, se podría haber hecho dentro de dos años o dentro de cuatro. De hecho, con este sistema electoral, todas las no peronistas ganaron elecciones durante todo este tiempo y en una situación de crisis, no parece prioritario si hay que hacer una inversión que, como vos decís, se amortizará con los años. Pero nosotros tenemos un problema coyuntural hoy. Me parece que le hace bien a todos hablar de este tema. Es simplemente plantearlo, no para retarte, sino para ampliar.

Quizás parte de la conversación, para estar más completa entre nosotros también, creo que es que por un lado la discusión en lo técnico, pero yo no puedo desconocer que después está la discusión en lo político. Y si vos tenés una gimnasia o una cultura política en donde cada dos semanas te meten una sesión especial, no es que estamos respondiendo solamente a cada tema en individual, sino que también es ver si somos capaces.

Más de una vez, y sé que vos desde hace años escribís sobre cerrar la grieta, en mi propio partido, cuando me tocaba discutir sobre estos temas, decía que una cosa es ser amable o tolerante a la diversidad, que creo en eso y cada vez más, pero distinto es tener que ponerte de acuerdo con un terraplanista. Y lamentablemente creo que la Argentina tiene, en lo político y en lo simbólico, pero acompañado de hechos concretos, que dar señales a los argentinos y hacia afuera de que estamos para hacer los deberes. Y será incómodo y ninguno de los que nos metimos en política lo hicimos sabiendo en un contexto como el de la Argentina, que era para dar discusiones fáciles, sino no estaríamos como estamos.

La verdad que para mí sería mucho más fácil decir que ampliemos el gasto en todos los temas, en turismo, en cultura, en medioambiente y en universidades.

Es cierto que hay prioridades, pero también es cierto que la Argentina viene de la historia reciente de la que viene y por eso tema que vos toques educación, en el nivel que prefieras, jardín, primario, secundario, universitario; salud en el nivel que vos quieras, tanto con los profesionales como con la infraestructura, con los sistemas de obras sociales y prepaga, la seguridad con el narcotráfico, la narco criminalidad y el sistema penitenciario que hace 60 años no funciona. Si no hay un solo tema que no podamos tocar del sistema institucional argentino y que podamos decir "qué bien está esto" comparado a otros países de la propia región, es que así llegamos a esta situación. Por eso entiendo que vale la pena empezar a construir o a generar cimientos que nos permitan tener una conversación más normal como lo han hecho otros países.

