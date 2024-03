El presidente Javier Milei se mostró en desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores a quienes apuntó con que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”. Y arremetió: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”.

"Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad", explicó en entrevista con LN+.

"Yo no estoy de acuerdo", dijo el presidente cuando le consultaron por los aumentos de los diputados y lanzó: "Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata", argumentó.

NOTICIA EN DESARROLLO