Milei explotó contra la mujer que dijo ser su maestra de cuarto grado: "Farsante y mentirosa"

El presidente Javier Milei explotó este miércoles por la noche en redes sociales contra Teresa, la mujer que se presentó ante los medios de comunicación como su maestra de cuarto grado y habló con cariño sobre la infancia del libertario, aunque pidió que “no apriete tanto” a los jubilados. El mandatario aclaró que la mujer estaba a cargo del grupo de la otra división y la acusó de “farsante”, “mentirosa” y “robacámara”.

Pasadas las 21, el presidente compartió en X (antes Twitter) una publicación del periodista Lucas Morando en la que señala: “Me acaban de contar que la maestra que habló hoy y criticó duro a Javier Milei en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de 4to B y él cursó en 4to A en el colegio Cardenal Copello”. A ese tuit, Milei añadió el mensaje: “Desenmascarando a una gran farsante y mentirosa”, aunque debió editarlo, debido a un error de tipeo que lo llevó a decirle “fatsante”.

Más tarde, ya en la madrugada de este jueves, Milei adjuntó un comunicado del colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, adonde fue invitado ayer a participar en el acto de inicio de clases como exalumno, se reunieron algunos de sus antiguos compañeros y profesores y Teresa compartió sus recuerdos frente a las cámaras. En esa carta dirigida a Karina y Javier Milei, las autoridades del colegio ratifican que Teresa “no fue maestra del señor presidente y sus declaraciones no reflejan la posición de esta institución”.

“Lo expresado por la maestra Teresa es, de acuerdo a nuestra recolección del paso del señor presidente por nuestra institución, incorrecto”, agregó la directora y rectora, Daniela Andrea Ezcurdia. “Comunicado del colegio que da prueba de la embustera y mentirosa de la maestra Teresa, quien nunca fue mi maestra. Farsante robacámara…”, fue el comentario de Milei que acompañó esa publicación.

Asimismo, el presidente compartió el testimonio de otra persona que se identificó como su maestro de séptimo grado y sólo tuvo palabras de aliento: “Es una gran emoción, porque si yo hubiera sabido que un alumno iba a ser presidente, lo hubiera mirado tal vez con otros ojos. Pero no, los eduqué a todos por igual. Sentí una gran emoción, una gran alegría de tener a una persona de gran convicción y una mirada clara sobre lo que se tiene que hacer para que el país levante vuelo”, reflexionó. “Le diría que nunca baje los brazos”, completó Roque en comunicación con LN+.

En la inauguración de la clases, Milei arremetió contra el aborto: "Los asesinos de pañuelo verde"

Qué dijo la maestra Teresa: "Estoy esperando que nos mejore la jubilación"

A pesar de que al presidente Javier Milei le molestó el testimonio de Teresa, lo cierto es que tuvo más halagos que críticas hacia él. La mujer, apodada "Techi", compartió sus recuerdos frente a las cámaras, describiendo al presidente como "un chico tranquilo y humilde" que se destacaba en sus estudios, aunque también tenía un carácter fuerte.

"Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero era bravo, le gustaba jugar mucho, peleaba. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salía a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba igual", agregó.

El cruce entre Pichetto y Jonatan Viale por el aumento del 30% a los legisladores: "¿Querés que seamos Uganda?"

Teresa compartió otro recuerdo: "Dijo cuando era chico que iba a llegar a presidente". Además, señaló que durante su tiempo en la escuela no había casos de acoso escolar. "Nosotras éramos firmes en ese momento con los alumnos, no existía", explicó. Respecto a la familia del presidente, mencionó que no recordaba detalles sobre la relación con sus padres.

Luego, le preguntaron sobre las medidas del gobierno libertario y respondió que esperaba que "sean buenas para todos". "Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Estoy esperando que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto", dijo enseguida y agregó: "Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte, pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante". "Y el salario docente es muy bajo", reclamó.

"Hay mucha oposición, espero que lo dejen gobernar. Cuando lo vi con la banda presidencial me dio mucha alegría", cerró la maestra. Sus palabras no fueron suficiente para satisfacer al presidente, quien la cruzó durantemente en redes sociales.

ML / ED