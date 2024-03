El cruce entre Pichetto y Jonatan Viale por el aumento del 30% a los legisladores: "¿Querés que seamos Uganda?"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto defendió el aumento del 30% de las dietas de los legisladores y tuvo un tenso cruce con el periodista Jonatan Viale en plena entrevista. “¿Querés que seamos Uganda?”, preguntó Pichetto ante el cuestionamiento de Viale, quien insistió en su programa televisivo en la necesidad de elevar el monto de las jubilaciones.

“¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?”, consultó el comunicador. “¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?”, dijo el legislador.

“¿Para vos está bien ese sueldo?”, insistió Viale. “¿Vos creés que el Congreso es muy malo? El Congreso ha dado muestras de alto respeto por la figura del Presidente. No hubo un grito, una agresión. Lo hemos escuchado incluso hasta los agravios”, respondió Pichetto.

“Acabamos de presentar una iniciativa para ajustar (por inflación) las jubilaciones. 1.500.000 ganaba un diputado. ¿De veras? ¿En serio querés hablar de este tema? Pero por favor”, expresó el diputado que mostraba signos de molestia.

“Sí. A la gente le hace ruido, Miguel, ¿cómo que no? ¿No te das cuenta? Sos inteligente”, continuó el periodista en TN.

“Me niego a hablar de este tema. Te mandó el diputado (José Luis) Espert lo que cobra. Son 2.200.000 pesos. Es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional. ¿Sabés qué sería bueno en la Argentina y que te preocuparas mucho? Ver cuanto gana un gerente de la AFIP, del Banco Nación, cuánto gana un juez de primera instancia, un camarista”, apuntó.

“¿Cuanto ganan?”, le preguntó Viale. “No voy a hablar porque yo no soy botón. No me gusta, no me gusta esto. Vos me traes acá y hay un montón de temas que son importantes en el país. Y te indignás y, bueno, tenés derecho a indignarte”, contestó el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

“Creo que a la gente no le jode porque ¿sabés qué es lo que pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo. El personal del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado y había una actualización pendiente. El diputado va en línea con lo que se le aumenta al personal”, agregó tras la consulta del comunicador.

Cuando se quiso sumar el periodista Franco Mercuriali, Pichetto lo frenó: “No te prendas en esta, nene”. En ese tiempo, siguió: “Ya sé que hay almas bellas en este programa. Son muy buenos, son todos buenos, dale”.

“Lo que digo es que si vos querés tener un proceso democrático en la Argentina tenés que tener niveles salariales medianamente razonables. Sé que hay gente que está sufriendo, que tiene inconvenientes graves, que el ajuste es muy duro y se siente. Todo eso lo comprendo”, finalizó.

En una resolución firmada conjuntamente por los presidentes de Diputados y Senado, se equiparó el aumento a los legisladores nacionales respecto de la paritaria que acordaron con el gremio APL.

Los presidentes de las cámaras de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, acordaron este miércoles otorgar un aumento de aproximadamente el 30% en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación.

El desagregado comprende un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero.

La resolución, que lleva la firma de los titulares de ambas cámaras, destaca que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Este 30% de aumento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas.

Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), el sueldo base de un diputado nacional quedaría cerca de la línea de los dos millones de pesos brutos por mes.

A esto hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.

