Javier Milei: “La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no está en discusión"

El presidente Javier Milei intentó reducir la tensión en el conflicto con las universidades, que escaló después de que afirmara que sólo los hijos de familias ricas asisten a las facultades.

En una entrevista con LN+, aclaró: "La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no está en discusión". También afirmó que "la universidad pública y el no arancelamiento no se tocan, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, y la mayoría de los que pagan no asisten. El que va, es un beneficiario neto; el que no va, es un pagador neto. Gratis no es".

Conflicto con las universidades

En cuanto al conflicto con las universidades públicas, Milei se mostró firme y crítico. "Nunca estuvimos en contra de la educación pública, lo único que queremos es auditar las universidades públicas", declaró, refiriéndose a los reclamos por el financiamiento universitario. "Si las universidades logran el financiamiento que piden, va a haber más pobres en el país", advirtió, sugiriendo que el aumento en los recursos destinados a la educación superior podría tener un impacto negativo en la economía. El presidente también desafió a las instituciones académicas a ser más claros en sus objetivos: "Que las universidades sean explícitos en cuanto a quién le quieren sacar la plata".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei explicó que el debate gira en torno a la auditoría de las universidades para evaluar el uso de los fondos. Cuestionó: "¿Acaso los que defienden esta causa y arman tanto revuelo están a favor de que se usen las universidades políticamente para robar en beneficio de ciertos delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo?".

Subrayó que, dado que el financiamiento proviene de los impuestos de todos, es necesario auditar esos fondos: "Los impuestos no se pagan voluntariamente, sino bajo amenaza".

El mandatario insistió: "Si no está en discusión la universidad pública ni su carácter no arancelado, ¿por qué tanta resistencia a ser auditados? Los que no quieren ser auditados son los que tienen algo que ocultar. Todo este escándalo busca disfrazar los curros de los delincuentes".

Milei también dejó abierta la posibilidad de discutir el presupuesto 2025, con la opción de incrementar los recursos para las universidades, siempre respetando la meta de déficit cero. Además, afirmó que Argentina estaba "saliendo del infierno de manera exitosa", destacando la disminución de la inflación y enfatizando que "el populismo no es gratis".

"Había que frenar la emisión monetaria y entender que el populismo tiene un costo", reiteró en la entrevista. Finalmente, expresó que "la idea de la libertad se opone a los curros de la política" y aseguró: "Ando por la calle mucho más de lo que la gente se imagina".

Reducción de la deuda externa

En una entrevista con Antonio Laje, el presidente Javier Milei defendió las políticas de su gobierno, especialmente en materia fiscal y educativa, mientras respondía a las críticas recibidas por la reciente confrontación con las universidades. Reafirmó que la mejora del plan fiscal del gobierno había beneficiado a la mitad de la población, señalando que "la mejora del plan fiscal implica que el 50% de los argentinos son más ricos". Además, destacó la importancia de la disminución del Riesgo País como un factor clave para mejorar la economía del país.

En el plano económico, Milei defendió su gestión asegurando que su gobierno había logrado reducir la deuda externa en 20 mil millones de dólares. "Fuimos el único gobierno que realmente bajó la deuda externa", afirmó. Con respecto a la política cambiaria, señaló que el país estaba "más cerca de salir del cepo cambiario de lo que estábamos hace un año", y que el programa contra la inflación había evitado una hiperinflación sin recurrir a medidas extremas como un plan Bonex, el control de precios o de tipos de cambio. "Nuestro programa económico requiere paciencia", enfatizó.

Situación de Aerolíneas Argentinas

Al referirse a la situación de Aerolíneas Argentinas, Milei reveló que el gobierno estaba trabajando para equilibrar las cuentas de la empresa, al tiempo que destacó la creciente polarización en la opinión pública sobre su posible privatización: "Frente a la salvajada liderada por Biró, hoy el consenso de la sociedad es de 50 y 50 para privatizarla". Además, indicó que, si no se logra privatizar, la opción de entregarla a los empleados seguía sobre la mesa, aunque señaló que "el problema es que los empleados no la quieren". También mencionó el interés de varias empresas en adquirir la aerolínea, y lanzó un desafío: "Demuéstrenme una empresa pública que funcione mejor que una privada".

Críticas a la Oposición

El presidente fue contundente al rechazar cualquier comparación con el plan económico de Martínez de Hoz, respondiendo a los cuestionamientos de Miguel Ángel Pichetto. "Pichetto es un ignorante en términos de economía, porque nuestras reformas no tienen nada que ver con el plan de Martínez de Hoz", declaró, calificando los comentarios del dirigente como "bastante irresponsables".

Enfoque en la Gestión

En cuanto a su gestión, Milei reiteró que su prioridad era mejorar la economía y no su imagen pública. "Yo vine a hacer el mejor gobierno de la Historia. No me importa mi imagen, si sube o si baja, porque si me fijo en eso se comienzan a hacer concesiones que no corresponden", explicó. "Prefiero terminar con una imagen pública destruida pero con una economía óptima. Yo no tomo decisiones mirando encuestas de imagen".

Compromiso con el Trabajo

Para Milei, ser presidente es simplemente un trabajo, y lo demostró al renunciar a la jubilación de privilegio. Atribuyó la responsabilidad del crecimiento económico a las empresas privadas: "La responsabilidad del crecimiento económico no es mía. Yo ofrezco equilibrio fiscal, una moneda fuerte y que no haya turbulencias cambiarias. La decisión de invertir o no invertir está en las empresas".

Finalmente, el presidente criticó la ideología socialdemócrata, la cual consideró fracasada, y celebró que "hoy Argentina institucionalmente se parece a países como Alemania". Al ser consultado sobre su enfoque liberal, afirmó: "Yo no creo en las regulaciones, porque eso genera mucha corrupción".