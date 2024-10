Emanuel Hauría, estudiante de la UNPAZ: "Los dichos de Milei son nefastos"

Javier Milei afirmó, durante su presentación en el Palacio Libertad, que los pobres no llegan a la universidad pública. El estudiante de Licenciatura en Trabajo Social, Emanuel Hauría, calificó estos dichos como "nefastos" y afirmó que el discurso apático respecto a las universidades públicas no es una novedad. “Recuerdo a María Eugenia Vidal en su momento preguntándose por qué había universidades por todos lados”, indicó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emanuel Hauría es estudiante de Licenciatura en Trabajo Social e integrante de la agrupación Primera Generación en la Universidad de José C. Paz.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es así como dice el Presidente, que solamente los ricos están yendo a la universidad?

Ayer tuvimos una asamblea y estábamos debatiendo con compañeros y compañeras sobre estos dichos nefastos que transmitió Milei y que vienen en concordancia con muchos discursos que fue instalando la derecha en los últimos años.

Recuerdo a María Eugenia Vidal en su momento preguntándose por qué había universidades por todos lados y, en el mismo sentido, lo de que los pobres no llegaban a la universidad. La realidad es que nosotros somos, en su gran mayoría, primera generación de estudiantes universitarios.

Soy hijo de una empleada doméstica y de un empleado de seguridad, y a lo largo de toda mi vida estuve en la educación pública y gratuita, desde la primaria, pasando por la secundaria y hoy en día la universidad. Creo que esos discursos tratan de deslegitimar lo que nosotros planteamos con respecto a la educación pública, gratuita y de calidad.

Obviamente, ellos tienen una visión totalmente diferente, que es la del arancelamiento de la educación y de la salud pública, y que solo lo que hacen es tratar de desviar la verdadera conversación en torno al financiamiento y a todo lo que están haciendo con respecto a la salud y a la educación.

Así que esos hechos son más de lo mismo, no se esperaba algo contrario a lo que llegó a plantear. Es que su pensamiento es a favor de las grandes elites, de los monopolios, y no a favor del pueblo, obviamente.

Elizabeth Peger (EP): ¿Cómo es hoy la situación en la universidad, los alumnos están con una toma? ¿Van a participar de esta movilización a Plaza de Mayo?

Sí, ayer en asamblea se decidió tomar nuevamente la universidad y ya lo habíamos hecho ni bien se había dispuesto lo de la afirmación del veto en el Congreso el miércoles pasado. La toma duró hasta el jueves a la noche, se decidió levantarla porque obviamente todos somos trabajadores y trabajadoras y todos tenemos familias. Entonces se decidió una toma por 48 horas.

El día jueves hay un paro nacional por parte de los docentes y se está empezando a gestar una nueva movilización masiva, una tercera marcha. Nosotros dentro de la UNPAZ vamos a continuar con la toma, con la visibilización de la problemática, vamos a tener clases públicas en las calles, vamos a hacer movilizaciones con toda la comunidad, junto a los jubilados y a las jubiladas que también se acercaron a brindar el apoyo a la lucha, y obviamente nosotros también apoyamos la de ellos y ellas.

La idea es que también se hagan escraches en la casa de los diputados que votaron a favor del veto y clases públicas en la calle, en la puerta de la Quinta de Olivos, para que toda la comunidad empiece a tomar conciencia y a ver todo lo que está sucediendo.

Y todo lo que está pasando es la precarización del personal docente y no docente, la desfinanciación en torno a las becas estudiantiles, a las investigaciones, a los edificios. Hoy en día en nuestra universidad tenemos obras que están paradas y que eran para beneficio de toda la comunidad, no solamente la educativa, como la pileta olímpica y otras más.

