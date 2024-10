Martín Tetaz: "El Presidente habla de temas que ignora y opina igual"

Luego de que el Presidente declarara que la universidad pública se convirtió en un “obstáculo para la movilidad social”, Martín Tetaz declaró que Milei habla “sin asesorarse” y queda la evidencia refuta sus dichos. Por otra parte, manifestó que el Congreso tiene la intención de aprobar el Presupuesto 2025 “con algunas modificaciones”. “Vamos a aprobar lo que nosotros consideremos que es lo mejor para el país”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado nacional de la UCR por Juntos por el Cambio hasta el año próximo. Además, es economista y profesor universitario.

Declaraste que la inversión en un estudiante universitario termina siendo rentable para el país por sus aportes posteriores. ¿Milei ya cruzó la línea de la verdad y miente descaradamente, como cuando dice que a la universidad pública van los hijos de los ricos?

En este tema en particular, hay mucha evidencia científica y muchas investigaciones que arrojan una tasa de retorno de los estudios universitarios de entre el 10 y 15%, dependiendo la investigación. Eso quiere decir que con el sistema de impuestos que tiene la Argentina, el Estado recupera en la práctica entre 10 y 15 veces la inversión que hace. Esto no está en discusión y no resiste el más mínimo debate.

Me llama la atención que el Presidente lance este tipo de afirmaciones, y me parece que son producto del desconocimiento más que producto de una mala intención. El Presidente habla de temas que ignora y opina igual. Se larga a opinar frente al micrófono sin asesorarse.

Permitime que conjeture diferente, porque creo Milei, en esto, sigue el manual de las verdades alternativas de Trump. Él sabe que lo que está diciendo es una barbaridad, pero opina que esa técnica de comunicación, en esta era de la posverdad, le sirve.

Pero el manual de la posverdad tiene una característica: cuando lanzás una afirmación así tiene que ser imprecisa para que construya esa posverdad. Si la afirmación tiene una precisión, como un número, no sirve para el manual porque es muy fácil de chequear y de refutar.

Lo que dice el manual de la posverdad es que para que una afirmación se viralice tiene que ser imprecisa y difícil de chequear.

¿Realmente creés que él cree que podía haber un 95% de pobres en el país?

Yo creo que, como no sabe de lo que habla, es posible que diga un disparate. Cuando uno está demasiado tiempo delante de un micrófono, la probabilidad de decir un disparate empieza a crecer. A todos nos ha pasado, porque uno no puede estar formado a la fuerza en todos los temas. Quiero creer eso...

Pienso que no está en discusión el presupuesto universitario solamente, sino que la que se está dando es una discusión ideológica. Lo que hicieron los estudiantes, docentes y no docentes es iniciar un camino que trasciende el presupuesto. ¿Te parece verosímil esta hipótesis?

Sí, absolutamente. Ellos tienen un planteo general de anarcocapitalismo, y esa tradición que le gusta a Milei tiene esta idea de que hay que reducir lo máximo posible el Estado para quedarse con defensa y justicia, es decir, con una función acotada de Estado-gendarme.

El Estado tiene la tendencia de atacar a sectores, como el universitario, con una intencionalidad política y no económica, financiera o presupuestaria. Eso es consistente con su planteo.

Cuando uno mira los montos que estaban involucrados en la ley que vetó el Presidente, se trataba del 0,14% del PBI, una décima parte del superávit fiscal que tiene el Gobierno, por lo que no arriesgaba el superávit, y era solo para el 2024, sin efectos hacia adelante. Con lo cual, no tenía sentido que el Presidente vetara de manera completa la ley. La única lógica política tiene que ver con la construcción de su discurso.

Alejandro Gomel: El Presidente dijo que no tiene problema en gobernar sin presupuesto. ¿Estaría más cómodo si fracasa el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso?

La ley de administración financiera que tenemos no es buena en ese sentido. Justamente estoy trabajando en una reforma de ese artículo porque le deja demasiado fácil a un presidente la posibilidad de gobernar sin presupuesto nuevo.

Lo que dice la ley es que si no hay presupuesto nuevo se reconduce el que está vigente. Ya sería el segundo año consecutivo en el que sucedería esto, porque el presupuesto de este año es el del año anterior, y en el medio la inflación lo distorsionó. No tiene mucho sentido que el Presidente continúe sin presupuesto, y por esa razón es que todos queremos que lo tenga. Además, no hay voluntad de rechazar el presupuesto en el Congreso. Más bien, es todo lo contrario.

Luego, hay que afinar algunas cuestiones para ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el Gobierno supone que la inflación del año que viene va a ser del 18%, mientras que coloca bonos al 55% a un año. Una de las cosas no está bien, por lo que va a haber que hacer una corrección, porque no vaya a ser cosa que el año que viene la inflación sea del 30% y que muchas partidas que parece que le están ganando a la inflación, terminan ajustadas. Una vez que eso esté, me parece que habrá una voluntad masiva de apoyar.

AG: O el Presidente sale a decir que no tiene problema en gobernar sin presupuesto, diciendo que aprueben lo que mandó o no aprueben nada...

Pero eso no es una posibilidad, porque no vamos a aprobar lo que el Presidente quiera. Vamos a aprobar lo que nosotros consideremos que es lo mejor para el país. Como viene ocurriendo, es posible que el Ejecutivo piense en vetar el proyecto si no le gusta algo. Nosotros seguramente votemos un presupuesto en la línea de lo que el Presidente mandó al Congreso, con algunas modificaciones producto del trabajo parlamentario.

Por ejemplo, al discutir en el presupuesto vigente, aprobado en 2022, había una preocupación sobre el ajuste de la educación, como se había hecho el año anterior. Por eso, incluimos un artículo que establece un piso para el presupuesto de educación del 1,33% del PBI. Podría incluirse un artículo de este estilo en el proyecto nuevo que de alguna manera le ponga un límite al recorte en educación.

Claudio Mardones: ¿Están trabajando en un dictamen alternativo con Encuentro Federal?

Todavía estamos trabajando en el proyecto y falta mucho para dictaminar. Recién están ocurriendo las sesiones informativas, donde los distintos miembros del Gobierno están yendo a defender el presupuesto. No me anticiparía con respecto a los dictámenes.

CM: Esta tarde habrá una reunión pedida por Julio Cleto Cobos y por Mario Barletta para analizar qué hacer con los 5 jubilados que blindaron el veto jubilatorio y los 4 que blindaron el universitario. ¿Es contenible esa diferencia dentro del bloque?

Yo soy de los que tratan de multiplicar y no de dividir, pero es cierto que no cayó bien en el bloque la decisión de los que fueron a hacer campaña por el veto a algunos canales de televisión.

Todos los martes a la tarde hay reunión de bloque de la UCR, y hoy seguramente haya alguna discusión respecto de este tema, y puede ser que exista una propuesta concreta respecto de alguna sanción disciplinaria, pero hasta ahí puedo llegar. Después de la reunión podré contar un poco más.

