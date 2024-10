El presidente Javier Milei aseguró que Aerolíneas Argentinas ya tiene varios compradores y afirmó que si no consigue avanzar en la privatización de empresa estatal, continuará con la propuesta de entregársela a los empleados. Aún así, el líder libertario afirmó: "Igual tenemos varias propuestas para privatizarla", dejando en claro que su compromiso por desestatizarla es firme.

En una de las pocas entrevistas que concedió, Milei comentó que había presentado un “programa de privatizaciones” al Congreso con el objetivo de reducir considerablemente el número de empresas estatales, pero se encontró con resistencia. "Mandamos un programa para privatizar cerca de 50 empresas, pero el Congreso, en este juego republicano, nos limitó a solo 11", señaló el presidente en LN+.

Milei añadió que, en esta restricción de empresas a privatizar, se excluyó a Aerolíneas Argentinas. Por esta razón, y a pesar de las dificultades políticas, se decidió llevar a cabo una reducción significativa de personal. “Nosotros hicimos una reducción de personal de 1500 personas. No solo eso, sino que además se logró equilibrar las cuentas de Aerolíneas”, explicó Milei, subrayando los esfuerzos de su administración para sanear la situación financiera de la aerolínea, dado que, según él, "no había otra alternativa".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las prepagas anuncian aumentos de hasta 7% en noviembre

Luego, Milei recordó: "Cuando nosotros llegamos sólo el 10% quería que se privatice". En ese sentido, el Presidente expresó que hoy la situación está en un "50 y 50" entre ambas posibilidades.

El libertario cuestionó "la salvajada liderada por (Pablo) Biró", en referencia al líder del gremio de pilotos que ha encabezado las medidas de fuerza de los empleados aeronáuticos en las últimas semanas. Debido a estos reclamos, Milei explicó: "Frente a esta bestialidad, tomaron un proyecto de Juntos por el Cambio y adherimos y propusimos la privatización y, si no se puede, estamos dispuestos a entregarla a los empleados". El problema, según el Presidente, es que los trabajadores "no la quieren".

Aún así, Milei afirmó: "Igual tenemos varias propuestas para privatizarla", dejando en claro que su compromiso por desestatizarla es firme.

¿Privatización a la vista?

Creada en 1950 tras la fusión de cuatro compañías, el futuro de Aerolíneas Argentinas es incierto. Una posible privatización o declaración de quiebra podría cambiar el mercado aeronáutico del país en el que grandes grupos latinoamericanos ya tienen puesto sus ojos. Es que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia la aerolínea de bandera ha recibido múltiples ataques. La justificación del gobierno es el déficit que genera una compañía aérea propia del estado. Razón por la cual, el 2 de octubre el Gobierno oficializó el decreto de necesidad y urgencia firmado por el líder libetario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que coloca a Aerolíneas Argentinas S.A. "sujeta a privatización".

Motosierra libertaria: el Gobierno prepara más despidos y recortes, entre ellos en la Casa de la Moneda

"Tenemos un gobierno caprichoso que no logró su objetivo de que Aerolíneas pase como una empresa a privatizar en la Ley Bases y entonces la ahoga para discutir la privatización", afirmó el secretario general de Aeronavegantes Argentina, Juan Pablo Brey, en FiloNews.

Con más de 30 destinos nacionales, la empresa es la única que conecta las 23 provincias argentinas, pero desde agosto la relación de los trabajadores y el gobierno ha llegado a su máxima tensión.

Los empleados reclaman aumentos salariales en sintonía con la inflación, similares a lo que perciben en otras compañías.

El gobierno, desde una perspectiva crítica hacia el sistema de beneficios laborales, argumenta que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas disfrutan de privilegios que, según su visión, se obtienen a expensas de la economía del país. "La cantidad de beneficios que goza la empresa o parte de la empresa a costa de una argentina pobre que va desde salarios, traslados, beneficios en el día del cumpleaños, pasajes gratis, límites en las guardias, si estaban jubilados siguen viajando a una mínima tarifa, etc, etc, etc", expresó el vocero presidencial.

En 1990 Aerolíneas Argentina fue privatizada por el expresidente Caros Menem, el grupo español Iberia la compró y fue el encargado de desmantelar la empresa con la venta de sus inmuebles, el cierre de sus talleres, la venta de su flota y el cierre de numerosas rutas nacionales e internacionales. Desde ese año y hasta el 2008 la compañía resistió a quiebras y a diferentes propietarios hasta que volvió a manos del estado argentino, pero en futuro no tan lejano, esto podría volver a pasar.

RM