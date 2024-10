Mar de fondo en la interna UCR ante el apoyo de Picat al veto de Milei

Con más poder de fuego a nivel de la cúpula nacional, aunque en Córdoba hay sectores de la oposición al deloredismo que no ocultan su queja, hay un fuerte malestar interno con los cuatro diputados de la UCR, entre ellos Luis Picat. Se le reprocha jugar abiertamente con el poder libertario para sostener el doble veto del presidente Javier Milei en contra de los jubilados y las universidades. Ante el embate, Picat se defiende.

La avanzada nacional para echar a los “radicales con peluca” del partido centenario, cuyo proceso está en marcha ante el Tribunal de Ética de la UCR, repercute además en la conducción del bloque radical que ejerce Rodrigo de Loredo. Más allá de que todos los cañones apuntan contra Picat, en la volteada también cayó el líder de Generación X.

"Cómo se va a dejar doblar la mano así", lanzó un opositor interno en su ácido comentario por “no contener” a los boina blanca que se muestran muy cerca del poder libertario. En tanto, los más duros entienden que no se trata de la inacción, sino de un acuerdo tácito con la Casa Rosada.

En este marco, el secretario general de la Convención Nacional de la UCR, Hernán Rossi, redobló el reclamo para que se aceleren los tiempos en el proceso sancionatorio que lleva adelante el tribunal de disciplina. Tras su constitución, desde el órgano partidario se dijo que “se correrá traslado de la denuncia para que hagan su descargo y luego se evaluará” su situación.

En medio de la presión interna, la fuerte “calentura” de los radicales se exhibe en dos grupos de WhatsApp; en uno de ellos participan unos 400 legisladores en actividad y de mandato cumplido. En ese grupo donde convergen radicales recontra alfonsinistas hay planteos muy críticos a Milei desde el inicio de su gestión.

“En ese grupo han pedido la ‘cabeza’ de los ‘cuatro radicales con peluca’ en estos últimos 15 días con mucha fuerza. Y, después del apoyo al veto a las universidades, ni te cuento”, aportó una voz a nivel cúpula. De igual modo, la queja apuntó a De Loredo “por no poder contenerlos”. El radical cordobés dijo, en su momento, que no los iba a echar del bloque.

Al misionero Martín Arjol lo sacaron del chat de dirigentes de la UCR y lo “anularon” en sus funciones en el Comité Nacional hasta tanto la Convención resuelva qué va a hacer con su afiliación. Cabe recordar que, como medida preventiva, las fichas de los cuatro radicales que están bajo el ojo del huracán quedaron suspendidas.

Ante el foco de rebeldía, un grupo de radicales le pidió una reunión de bloque a De Loredo para el martes, pero sin los boina blanca libertarios. La bancada fijó posición y los cuatro diputados (entre ellos, el cordobés Picat) desoyeron lo acordado por la mayoría, lo que avivó el fuego de la interna en el bloque UCR en Diputados.

En el plano más local, desde la oposición interna en la UCR de Córdoba lanzan sus dardos venenosos. “Cómo se va a dejar doblar la mano así”, cuestionaron al apuntar contra el titular del bloque radical en la Cámara baja. De esta manera, el embate a los radicales libertarios también alcanzó a De Loredo.

Algunos opositores internos entienden que hay un acuerdo con gobernadores que habilitó la jugada en Diputados, tanto de los cuatro correligionarios que apoyaron, como de peronistas que se abstuvieron o se ausentaron. Los contactos surgieron de la Casa Rosada lo que posibilitó el tercio de los presentes para blindar el veto de Milei a las universidades.

Enojo con tonada

El malestar de dirigentes opositores de la UCR cordobesa no afloró con demasiada fuerza en la superficie, pero el enojo se palpa en el mar de fondo de la interna partidaria. La crítica más expuesta fue la del exintendente Ramón Mestre en su recorrida de los últimos días por los departamentos Río Cuarto y Río Segundo. “Es lamentable”, calificó a la posición asumida por Picat y los otros tres radicales aliados a la Casa Rosada.

En su visita por los circuitos en modo campaña, “Mestre sintió el apoyo a su crítica que marca el pulso del mal humor para con los radicales con peluca”, dijo un miembro de su entorno. “Fueron dos leyes que impulsó y aprobó la UCR en Diputados. Su voto en contra resulta una incoherencia por parte de ellos”, aseveró en su pase de factura.

El presidente departamental de Río Cuarto, Walter Perrone (intendente de Coronel Baigorria) pidió que lo expulsen a Picat, después bajó un cambio, pero pegó duro. En esa línea también se pronunciaron Viviana Pomiglio (del palo de Sergio Piguillem) y la presidenta del departamento General Roca, Graciela Echegaray. El flamante presidente de la Juventud Radical, Héctor Mignola, no ahorró munición pesada. El mestrista demandó la expulsión de los cuatro diputados y que devuelvan la banca.

Veto al Presupuesto Universitario: muchos cordobeses acompañaron a Milei ¿Cómo votaron?

Defensa

Al salir al cruce de las críticas, Picat señaló que “la UCR (nacional) tiene un síndrome que es lastimarse entre los propios. Posiblemente porque durante la historia hubo miradas antagónicas”. Y acotó: “Basta una muestra: (Martín) Lousteau y (Julio) Cobos siendo parte del kirchnerismo, cuando otros radicales fuimos parte del antikirchnerismo”.

Al recordar que es producto de una interna en la que su sector le ganó a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, el diputado declaró a PERFIL CÓRDOBA: “Fui cabeza de lista en un programa de gobierno liderado por Patricia Bullrich. De ese programa no me he movido, y eso es respetar a nuestros votantes”.

“Mis decisiones han sido auténticas, sin hipocresía, siempre de frente. Otros se esconden bajo votos de abstención o ausencia, otros negocian con el gobierno por debajo de la mesa. Yo no negocio nada, decido por mis convicciones, y voy de frente”, remarcó el radical aliado de Bullrich. En su picante contragolpe, lanzó: “Posiblemente a algunos les moleste esa autenticidad o les moleste no tener la libertad de hacerlo”.