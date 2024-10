Veto al Presupuesto Universitario: muchos cordobeses acompañaron a Milei ¿Cómo votaron?

El oficialismo reunió 84 votos a favor del veto, mientras que los bloques opositores sumaron 160, insuficientes para revocar la decisión presidencial. Además, hubo cinco abstenciones. Esta victoria del gobierno en la Cámara Baja sigue la misma línea que semanas atrás, cuando también vetó la ley de aumento jubilatorio.

El respaldo al veto por parte del PRO, encabezado por Mauricio Macri, se había anticipado días antes. Gobernadores y miembros del partido se pronunciaron públicamente a favor de la medida, consolidando el apoyo necesario para que Milei impusiera su decisión. La votación confirmó la alianza entre el oficialismo y el PRO, que alineó a la mayoría de sus diputados con la Casa Rosada.

Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque de Encuentro Federal, advirtió al oficialismo que, aunque habían ganado la votación, esa victoria podría ser efímera. Pichetto destacó que la ley vetada representaba solo un 0,14% del PBI, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Además, cuestionó la falta de un plan económico claro por parte del gobierno y alertó sobre las consecuencias de un ajuste económico severo, similar al de épocas pasadas.

Entre los opositores, Pablo Carro expresó su indignación por el veto y recordó que la educación superior es clave para el ascenso social. “El gobierno no quiere que ningún pobre llegue a la universidad”, afirmó, agregando: “La educación es una herramienta de movilidad social, pero este gobierno prefiere dejar a las universidades sin recursos, bloqueando el futuro de miles de estudiantes.” Además, señaló la falta de financiamiento para la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): “En la UNC hay 150 mil alumnos que dependen de esta ley. El gobierno no transfirió ni una parte de los 150 millones que debía haber entregado. Esto es un golpe directo a los estudiantes y a la educación pública”.

Rodrigo de Loredo también criticó duramente la medida, afirmando que el gobierno ajustaba no solo la economía, sino también el debate político. “Este veto no solo es un ajuste económico, sino un ajuste al debate democrático”, declaró. “Lo que esconde esta decisión es una clara voluntad de desfinanciar las universidades, y con ello, poner en riesgo el futuro de nuestra educación pública. No hay un solo plan de mejora, no hay reforma, solo recortes que nos afectan a todos”.

Por otro lado, Natalia de la Sota celebró el apoyo de su gobernador y enfatizó la necesidad de más políticas inclusivas y un Estado eficiente. “Las provincias son las primeras en sufrir este tipo de embates”, declaró, destacando el impacto de la desfinanciación en áreas clave como la educación y la obra pública.

Cómo votaron los cordobeses

Entre los diputados cordobeses, hubo divisiones claras respecto al veto. Algunos se posicionaron en contra, como Héctor Baldassi, Carlos Gutiérrez, Gabriela Estévez y Soledad Carrizo.

Por su parte, legisladores como el radical Luis Picat y la "amarilla" Laura Rodríguez Machado votaron a favor del veto, alineándose con el oficialismo y los libertarios.