Sin Caputo, cómo es la defensa oficialista de las cifras para 2025

Pese a que el Gobierno ofreció algunas señales por lo bajo que prefiere quedarse sin Presupuesto 2025, y prorrogar una vez más el correspondiente a 2023, lo cierto es que tiene nombres propios para defender el cálculo de ingresos y egresos. Con algunos puntos que ya anticipa como innegociables, Luis Caputo no será de la partida mientras que la oposición ya comenzó con los reclamos.

La ausencia del titular de Hacienda en las primeras exposiciones sobre el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que se dieron en la última semana, obedeció a una cuestión puramente técnica. Así lo indicaron fuentes oficiales, que detallaron que Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, en compañía de Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, fueron los hombres que mejor y con más detalle trabajaron los números de la propuesta. Por lo cual, fueron los indicados para explicarla ante los legisladores.

Quirno es un hombre de suma confianza para el ministro de Economía, una persona de consulta permanente. Mientras que Guberman es un técnico muy valorado en el equipo del exintegrante de Cambiemos.

Incluso, el mencionado secretario es un funcionario solicitado y dispuesto a realizar reuniones con diputados y gobernadores para revisar números de un Presupuesto que también será defendido por otras figuras libertarias. Una es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, a partir del próximo martes a las 15.

Luego será el turno, en esa misma jornada, del director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, un funcionario designado por Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. De los Heros sobrevivió en su cargo con una estrategia clara: cultivó un bajo perfil al máximo, evitó cualquier tipo de problemas y siempre le llevó a la polémica funcionaria “buenas noticias”.

También está detrás de los números finos y aparecerá en los encuentros con diputados y gobernadores José Rolandi, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo. Rolandi, ingeniero, a cargo de la redacción de leyes clave para el Gobierno, además es valorado por distintos miembros del arco opositor y tiene sintonía con la primera línea del oficialismo.

En torno al proyecto, en la administración libertaria dicen que no hay posibilidades de desviarse del objetivo principal e “inquebrantable” que es garantizar el déficit cero y que no existen muchos márgenes de negociación de partidas. “Es una manta corta por lo cual, si la oposición quiere colocar fondos en un determinado ítem, deberá explicar de dónde salen esas partidas, pero siempre dentro de lo establecido por el presupuesto que elaboramos”, explicó ante PERFIL uno de los cuadros técnicos que tiene La Libertad Avanza. Y remarca que los fondos de la obra pública serán una moneda de cambio para LLA.

Por lo pronto, la UCR ya expresó sus desacuerdos: mencionó que no tiene entre sus planes apoyar la derogación de la movilidad de asignaciones familiares, la movilidad jubilatoria, la suspensión del 6% del PBI en educación y mostraron su rechazo al poco diner con que contará el Fondo Nacional de los Bosques.

Mientras que pueden negociar o aceptar modificaciones en el artículo 1, que habla de la aplicación operativa del gasto (quieren más claridad sobre la aplicación operativa de lo que se va a erogar), las cajas provinciales y la rendición de cuentas de universidades.

En este punto, la UCR que aparece detrás de Martín Lousteau, titular del Comité Nacional, volverá a insistir que se revea el ajuste a las universidades que aplicó el Gobierno y que le generó un dolor de cabeza durante todo el año, sobre todo con una pelea que sigue escalando y se radicaliza minuto a minuto, con tomas y paros a través de rectores y gremios que nuclean a los trabajadores docentes de las casas de estudio.

“Si el Gobierno logra llevar adelante el presupuesto que propuso, yo no tengo duda que las clases el año que viene no se van a poder dictar. Hoy los trabajadores perdieron la mitad del salario. El proyecto del año que viene lleva el porcentaje de inversión del 0,73%, que fue el último presupuesto en el 2023, al 0,43%, algo similar a países como Venezuela. Si eso pasa, no va a haber condiciones para el funcionamiento. ¿Cómo vas a hacer para decirle a un trabajador que pueda venir? Ni siquiera van a venir los que abren las puertas”, expresó Emiliano Yacobitti, diputado nacional del radicalismo y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.