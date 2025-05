María Eugenia Vidal cuestionó este martes la decisión de Patricia Bullrich de abandonar el espacio amarillo y afiliarse a La Libertad Avanza (LLA), y señaló que es su "séptimo partido político". La diputada nacional además se pronunció sobre la votación del proyecto ficha limpia en el Senado que se discutirá este miércoles.

"Hay varios varios dirigentes que frente a la derrota de 2023 decidieron pasarse a La Libertad Avanza. En el caso de Patricia, es el séptimo partido político", lanzó Vidal durante una entrevista en LN+. Durante el reportaje, la exgobernadora bonaerense fue consultada sobre una publicación en X donde compartió un meme con la leyenda "anda máquina nomás, nadie te detiene".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Yo no cambiaría siete veces de club de fútbol. Fui de Boca, mi papá me hizo de Boca, nunca cambie. Boca ganó, perdió, perdió campeonatos, tiene un presidente hoy que no me gusta, pero jamás se me ocurriría cambiarme de club de fútbol", amplió luego.

En su descargo contra los funcionarios y legisladora que se cambiaron de un espacio al otro, Vidal sostuvo: "Por otro lado, en muchos casos, no solo el de Patricia, escuché 'lo que pasa es que yo vengo a defender una idea, vengo a defender el cambio'. ¿Cuándo el PRO dejó de defender las mismas ideas y dejó de defender el cambio?".

"El peligro de que el kirchnerismo gane la elección, está de los dos lados de la General Paz. La división hoy puede hacer que Leandro Santoro gane esta elección y no fue una decisión del PRO. Hubo una decisión de La Libertad Avanza de ir por separado", advirtió sobre las posibles consecuencias de la separación entre ambos espacios frente a las elecciones porteñas del próximo 18 de mayo.

"Andá máquina nomás, nadie te detiene": la irónica reacción de dos referentes del PRO a la salida de Patricia Bullrich

Ante la pregunta sobre si considera a la ministra de Seguridad como una traidora, señaló: "Creo que ha sido consistente con su historia política. Pasó por siete partidos, en este caso se perdió una elección y se fue al partido que la ganó y ahora está sincerando una situación que se dio de hecho hace más de un año".

"Me parece muy raro que dirigentes tan relevantes, como Patricia y Horacio (Rodríguez Larreta), se hayan llenado la boca hablando durante años del equipo y ahora resulta que hacen todo solos", puntualizó la diputada del PRO.

En este contexto, la también jefa de campaña del espacio cuestionó las razones detrás de las rupturas y abandonos de los funcionarios y legisladores: "Si el PRO hubiera ganado la presidencial y cualquiera de los dos hubiera sido presidente, ¿se hubieran ido? Si la respuesta es no, entonces ¿qué define que se vayan? ¿las ideas o la derrota electoral?", planteó.

Debate de Ficha Limpia

María Eugenia Vidal también hizo referencia a la votación del proyecto Ficha Limpia que se debatirá este miércoles en el Senado y sostuvo: "Es como lo obvio. Parece increíble que en la Argentina tengamos que discutir que un corrupto no puede ser diputado o senador".

"Hubo 500 mil argentinos que firmaron pidiendo que se firmara Ficha Limpia. Es el día en que el Congreso, que tantas veces le dio la espalda a la gente, va a decir 'vamos a hacer lo que está bien'. El Senado tiene que aprobar Ficha Limpia", manifestó.

Senado: el proyecto de Ficha Limpia podría convertirse en ley esta semana

Sobre la posibilidad de que se logre la aprobación del proyecto, detalló: "El presidente dice que quiere Ficha Limpia, con lo cual entiendo que los votos de los libertarios están todos, el PRO por supuesto que va a estar, la Unión Cívica Radical dijo que va a estar, los senadores de las provincias que no son kirchneristas han dicho que van a estar".

"Va a haber muchos ojos mirando lo que pasa en el Senado", concluyó la diputada del PRO.

AS/ff