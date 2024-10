El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que al presidente Javier Milei "no le preocupa" que el Congreso Nacional no apruebe el proyecto del Presupuesto 2025 porque "no le tiene miedo a nada". Además, explicó que el gobierno "no quiere en absoluto desfinanciar la educación pública" y adelantó que buscarán transferir la gestión de los hospitales públicos a los gobiernos provinciales.

"Esperemos que no sea así. Pero tampoco nos asusta", dijo Francos refiriéndose a la posibilidad de que el Congreso no apruebe el proyecto presupuestario presentado por Milei. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa", dijo Francos.

Y agregó: "Y sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa, él espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos 'miren, vamos a gobernar de esta forma'".

El jefe del gabinete reconoció que es "una posibilidad" que el Congreso no apruebe el proyecto pero aclaró: "Puede ser que no tengamos el número para aprobarlo y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan".

En otro momento de la entrevista brindada a Infobae, Francos se refirió al veto de la ley de financiamiento universitario y declaró que parece "una especie de movimiento político contra el Gobierno, no a favor de la educación pública".

Francos aseguró que respecto al tema universidades "se toma una bandera con la intención de generar una erosión del poder político del Gobierno" pero explicó que La Libertad Avanza "tiene la fortaleza de sostener esa convicción".

"Desde una posición de minoría, hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del Gobierno", dijo.

"Yo le diría a quienes en serio están planteando el tema de la educación: Quédense tranquilos, el Gobierno nacional no quiere en absoluto desfinanciar la educación pública", dijo Francos.

Y argumentó: "Sí quiere que el gasto sea más eficiente, porque se habla a veces de que no es gasto, es inversión. Que el gasto que se hace en la universidad pública sea eficiente" Que realmente se esté apoyando a las universidades que proveen a los argentinos de profesionales preparados, capacitados en las materias que la Argentina necesita. Y que no se preocupen: no va a haber un ataque a las universidades, al contrario".

El funcionario aclaró, sin embargo, que "hay universidades que se están manejando bien y otras que no se están manejando bien".

"Algunas se crearon con fines estrictamente políticos y se manejan de manera política: habrá que encarrilarlas, habrá que comenzar a hacer auditorías más seguido, ver cómo se asignan los fondos. Esto de la autonomía, de manéjense como quieran… no es así", dijo.

"Los fondos del Estado son del pueblo argentino, no son de quienes circunstancialmente manejan una universidad, hay que responder por esos fondos", explicó.

Hospitales públicos: Francos dijo que el gobierno quiere transferirlos a los gobiernos provinciales

En la misma entrevista, Guillermo Francos confirmó la intención del gobierno de transferir los hospitales nacionales a las provincias.

"Hay algunos temas que son fundamentalmente de rango constitucional: educación, salud, eso está establecido en la Constitución Nacional. El tema es si la Nación es la que tiene que hacerse cargo de los hospitales que hoy son nacionales.¿Qué sentido tiene que la Nación tenga un hospital en el Conurbano de Buenos Aires o tenga un hospital en la Ciudad de Buenos Aires? No…", analizó Francos.

"La salud tiene que ser de las provincias", dijo. "Una política nacional, una coordinación de políticas nacionales puede ser nacional, pero ¿hospitales en manos de la Nación? No tiene sentido. No quiere decir que se cierre el hospital. Quiere decir que hay que pasárselo a la provincia y que la provincia se haga cargo de los hospitales".

"Es una responsabilidad de la provincia tener la salud. Porque sino, de lo contrario, la lógica sería que cualquier municipio le reclame a la Nación: 'Che, poneme un hospital para atender la salud en Lanús, poneme un hospital en Ramos Mejía'. No es así. Hay responsabilidades que son locales", sentenció.

